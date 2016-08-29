Лучше британский лев!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:19
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:31
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:38
дядя Caша Лучше металл...На уровне 1 300 ...( опять- таки на ощущениях... )
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:47
Что да то да, день своего триумфа каждая из сект отмечает с большим размахом и ерничаньем
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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