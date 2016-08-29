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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4118411941204121

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 673
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
433
Всього голосів : 673
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:19

  дарий написав:edvardd по фунту я бык - однозначно.


Лучше британский лев! :D

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:31

  Captain Obvious написав:Что-то свидетели сект ПА29 и ПА31 попрятались.
У них сразу пятая стадия принятия неизбежного - Принятие?

Так это привычная и объяснимая закономерность.
Доллар вверх - оживают свидетели пА31.
Доллар вниз - оживают свидетели пА25.
Ничего особенного, всегда так было и будет.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:32

Vadim V это уже лет 10... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:38

дядя Caша Лучше металл...На уровне 1 300 ...( опять- таки на ощущениях... :D )
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:47

  Starikan написав:
  Captain Obvious написав:Что-то свидетели сект ПА29 и ПА31 попрятались.
У них сразу пятая стадия принятия неизбежного - Принятие?

Так это привычная и объяснимая закономерность.
Доллар вверх - оживают свидетели пА31.
Доллар вниз - оживают свидетели пА25.
Ничего особенного, всегда так было и будет.


Что да то да, день своего триумфа каждая из сект отмечает с большим размахом и ерничаньем :lol:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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