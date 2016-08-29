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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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дядя Caша
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:31
Captain Obvious написав:
Что-то свидетели сект ПА29 и ПА31 попрятались.
У них сразу пятая стадия принятия неизбежного - Принятие?
Так это привычная и объяснимая закономерность.
Доллар вверх - оживают свидетели пА31.
Доллар вниз - оживают свидетели пА25.
Ничего особенного, всегда так было и будет.
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Starikan
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:38
дядя Caша
Лучше металл...На уровне 1 300 ...( опять- таки на ощущениях...
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дарий
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:47
Starikan написав: Captain Obvious написав:
Что-то свидетели сект ПА29 и ПА31 попрятались.
У них сразу пятая стадия принятия неизбежного - Принятие?
Так это привычная и объяснимая закономерность.
Доллар вверх - оживают свидетели пА31.
Доллар вниз - оживают свидетели пА25.
Ничего особенного, всегда так было и будет.
Что да то да, день своего триумфа каждая из сект отмечает с большим размахом и ерничаньем
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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