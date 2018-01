Додано: Пон 29 січ, 2018 23:49

Долярчик написав: Я в жовтні ОСОБИСТО забрав своє депо в 17тис.дол. в Ощаді! - і максимум, що вони попросили - заповнити їхню анкетку....... - ВСЕ! Я в жовтні ОСОБИСТО забрав своє депо в 17тис.дол. в Ощаді! - і максимум, що вони попросили - заповнити їхню анкетку....... - ВСЕ!

Анкету наче на "вхід" заповнюють, а не на "вихід".

Вершина дегенерації - тупа калька з американських реалій, судячи із стилістики та суті питань. Прозвітували кураторам про боротьбу з корупцією за американськими стандартами. Припустімо, зазначимо в анкеті "торгівля гноєм, наркотинням, зброєю та екзотичними тваринами", "гугільйон гривень" доходу, "подарунок бухарського хана" - наслідків нуль. Їх ніхто не читає, впевнений. Колись клерки в НБУ скопіювали цей непотріб - псування паперу продовжується. Анкету наче на "вхід" заповнюють, а не на "вихід".Вершина дегенерації - тупа калька з американських реалій, судячи із стилістики та суті питань. Прозвітували кураторам про боротьбу з корупцією за американськими стандартами. Припустімо, зазначимо в анкеті "торгівля гноєм, наркотинням, зброєю та екзотичними тваринами", "гугільйон гривень" доходу, "подарунок бухарського хана" - наслідків нуль. Їх ніхто не читає, впевнений. Колись клерки в НБУ скопіювали цей непотріб - псування паперу продовжується.

