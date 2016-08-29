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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41214122412341244125>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 674
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
434
Всього голосів : 674
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Я в жовтні ОСОБИСТО забрав своє депо в 17тис.дол. в Ощаді! - і максимум, що вони попросили - заповнити їхню анкетку....... - ВСЕ!

Анкету наче на "вхід" заповнюють, а не на "вихід".
Вершина дегенерації - тупа калька з американських реалій, судячи із стилістики та суті питань. Прозвітували кураторам про боротьбу з корупцією за американськими стандартами. Припустімо, зазначимо в анкеті "торгівля гноєм, наркотинням, зброєю та екзотичними тваринами", "гугільйон гривень" доходу, "подарунок бухарського хана" - наслідків нуль. Їх ніхто не читає, впевнений. Колись клерки в НБУ скопіювали цей непотріб - псування паперу продовжується.
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 29 січ, 2018 23:50, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:50

Re: Валютный рынок в контексте

Шах и мат, ждуны па трицать :lol:

Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом року
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:58

  sailed написав:Шах и мат, ждуны па трицать :lol:

Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом року

Ну всё, завтра ждем доллар ПА24
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:32

  Captain Obvious написав: Ну всё, завтра ждем доллар ПА24

да ПА 8, чего уж там, скоро килограмм картошки 100 баксов будет стоить :))
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:01

Харьков, вечер, узко - 28,07/28,15.

Позволю себе пару ссылок. Цитировать не буду - длинные ссылки слишком загрузят форум, короткие давать в данном случае нет смысла. Кто захочет, посмотрите.
"Никаких поблажек: Ультимативные требования МВФ для получения Украиной очередного транша" - https://www.minprom.ua/news/240994.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
И вторая
"Неприличие сверхбогатства. Только треть миллиардеров накопила состояние талантом" - https://www.minprom.ua/news/240996.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more. На заголовок не обращайте внимание, речь больше идёт о бедности в мире, распределении богатства, немного об офшорах, интересные цифры. Это, в частности, к вопросу о "культурном" капитализме и нашей "дикости".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:09

  Alex2006 написав:
  qwerty2000qwerty написав:
  Elensk написав:Вы лично столкнулись с этой проблемой?
Я меньше месяца назад забирала одно депо больше чем 300 000 грн., отдали без вопросов и проблем, только заказ за день сделала.
Неделю назад размещала несколько депо по 100 000 грн., так же вопросов ни в одном банке не возникло.

ДА СТОЛКНУЛСЯ....ТЕПЕРЬ МНОГИЕ СТОЛКНУТСЯ

О, копилка страшилок пополнена новыми фантазиями :D


Подтверждаю это...в Привате эта норма действует с НГ...
Анкетирование - туда можете что угодно писать, в Ощаде видимо еще не заработала норма, но скоро она будет везде (постановление НБУ).
Так что идем в ЕС :)
скоро забудем, что такое бегать за наличкой в/из банка
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:09

qwerty2000qwerty
Если не секрет, в каком банке?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:13

  sailed написав:Шах и мат, ждуны па трицать :lol:

Україна отримає 1,9 мільярда доларів від МВФ протягом року

Fitch распоряжается средствами МВФ, принимает за него решения? :)
"Не читайте советских газет". Точнее, читать можно, но осторожно (критически).

Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 22,2 млрд до 20,5 млрд долларов, в 2019 году - с 21,2 млрд до 17,8 млрд долларов.

https://lb.ua/economics/2018/01/25/388177_prognoz_valyutnim_rezervam_ukraini.html
Оригинал этого прогноза и цифра якобы названная Fitch"ем здесь - https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=62987152&amp;cat_id=55838. Цитата -
Ключовим припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Це дозволить зберегти доступ до офіційного фінансування і від інших організацій, а також до міжнародних ринків капіталу на прогнозному горизонті.

У поточному році Національний банк очікує надходження близько 2 млрд дол. США від МВФ, а також отримання Урядом кредитів від ЄС та Світового банку. Це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 20.5 млрд дол. США (або 3.7 місяця імпорту майбутнього періоду) на кінець 2018 року. Однак у 2019 та 2020 роках через пікові виплати за зовнішнім державним боргом очікується формування дефіциту зведеного платіжного балансу та скорочення міжнародних резервів.

И там же:
Також на прогнозному горизонті відновлення кредитування буде повільним, насамперед відображаючи високі ризики інституційного середовища, зокрема низький рівень захисту прав кредиторів.

Роль експорту в економічному зростанні поступово посилюватиметься завдяки сприятливим умовам торгівлі та розширенню доступу на зовнішні ринки. Також зростання експорту підтримуватиме відновлення виробництва в окремих галузях промисловості, які в попередньому році втратили доступ до продукції підприємств, розташованих на неконтрольованій території. Водночас підвищення внутрішнього споживчого і інвестиційного попиту надалі буде зумовлювати зростання імпорту. Як наслідок, дефіцит поточного рахунку збережеться на рівні близько 3% від ВВП у 2018 – 2020 роках.


Гораздо полезнее хоть иногда читать комментарии НБУ. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 30 січ, 2018 01:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:19

проблема депозита

[b]ЛАД[/b] да не секрет...приватбанк ...у меня есть там депозиты...просто сейчас освободилась гривна хотел положить на небольшой срок сумму более 300 000 но сразу предупредил меня мой персональный банкир-могут быто проблемы.Спросил у юриста он говорит что проблемы могут быть с выдачей так как обязаны проверить источник происхождения средств и он источник не может быть депозитом ранее(я описывал уже ситуацию)
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:22

  ЛАД написав:Харьков, вечер, узко - 28,07/28,15.

Позволю себе пару ссылок. Цитировать не буду - длинные ссылки слишком загрузят форум, короткие давать в данном случае нет смысла. Кто захочет, посмотрите...

И вторая
"Неприличие сверхбогатства. Только треть миллиардеров накопила состояние талантом" - https://www.minprom.ua/news/240996.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more. На заголовок не обращайте внимание, речь больше идёт о бедности в мире, распределении богатства, немного об офшорах, интересные цифры. Это, в частности, к вопросу о "культурном" капитализме и нашей "дикости".


Вначале статьи "швея из Бангладеш, работая в американском Арканзасе, зарабатывает 900$ в год".
Далее по тексту точно все цифры верные?
serg1974
 
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