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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4122412341244125>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 674
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
434
Всього голосів : 674
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:36

вход выход

[b]centurionus[/b] ...а вот касательно входа-да заполняешь анкету и именно на входе должен осуществляться финмониторинг ну а кто то разве запрещает делать финмониторинг на выходе?запрета то нету а даже наооборот вот разобрались и решили кое что уточнить у вас а именно....
документи які має отримати банк від клієнта - фізичної особи для підтвердження джерел походження коштів
Для фізичної особи-резидента:
довідку з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
та/або довідку про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/ матеріального забезпечення за останній рік (роки);
та/або документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);
та/або довідку з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки);
та/або декларацію про майно, доходи, витрати и зобов'язання фінансового характеру за останній податковий період (періоди);
та/або договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
та/або договір купівлі/продажу рухомого/нерухомого майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);
та/або документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характер
///.......ну и нуна набрать естественно сумму превышающую например размер депозита.Мне не нравится все это.Я расстроен....
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:54

  serg1974 написав:
  ЛАД написав:Харьков, вечер, узко - 28,07/28,15.

Позволю себе пару ссылок. Цитировать не буду - длинные ссылки слишком загрузят форум, короткие давать в данном случае нет смысла. Кто захочет, посмотрите...

И вторая
"Неприличие сверхбогатства. Только треть миллиардеров накопила состояние талантом" - https://www.minprom.ua/news/240996.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more. На заголовок не обращайте внимание, речь больше идёт о бедности в мире, распределении богатства, немного об офшорах, интересные цифры. Это, в частности, к вопросу о "культурном" капитализме и нашей "дикости".

Вначале статьи "швея из Бангладеш, работая в американском Арканзасе, зарабатывает 900$ в год".
Далее по тексту точно все цифры верные?

Статья не моя. :)
Цифры не проверял, за достоверность голову на отсечение давать не буду. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 02:09

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:
  yarg написав:
  дядя Caша написав:

Ну а в дебюте февраля на первые роли драйверов настроения межбанка выйдут нерезиденты, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.

US


Репатриация дивидендов равномерно размазана по месяцам - 5 миллионов в месяц.Внутри месяца особых предпочтений нет. Кто-то в начале , кто-то в конце. Поэтому сезонов в этом деле нет.


На одно юрлицо: дивиденды за 2014-2016 гг - не более 5 млн долларов в месяц,
до 2013 г (включая 2013 г)- не более 2 млн долларов в месяц.


Там есть еще нюанс, что может выводить не только юрлицо, писал свои мысли по "дивидендам" в прошлую среду:
Валютный рынок в контексте

вот честно, очень режет глаз это "фактор" репатриантов.
На тонком рынке оно, да, весомо. Но НБУ на тонкий рынок их и не выпускает, наоборот собирается еще увеличить лимиты, но откуп по согласованному плану.

Повторюсь чуть: что это за дивиденды, чтоб были значимыми для обьемов МБ? чоо это за компании которые столько прибыли нагенерировали именно нерезам(ладно, офшоркам, может быть, но с 1,5млрд Ахметовской офшорки както порешали по-другому)?
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 02:17

Corpocrator
ДС не ответит.
я еще с лета этот вопрос ему напрямую задаю - отшучивается. скоро банить станет, имхо
тоже методичка, видимо
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 02:57

  Yuri_T написав:Corpocrator
ДС не ответит.
я еще с лета этот вопрос ему напрямую задаю - отшучивается. скоро банить станет, имхо
тоже методичка, видимо

У меня это еще с осени и на ДС с тех пор не рассчитываю в прояснении вопроса, но ведь появились другие участники, способные тему копнуть.

Бан, кстати, был бы красноречивым ответом).

А темя дня грядущего "кремлевский" доклад, честно говоря ждал хоть какихто конкретных новостей уже сегодня, но пока только нагнетают
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 03:27

  Corpocrator написав:...........
А темя дня грядущего "кремлевский" доклад, честно говоря ждал хоть каких -то конкретных новостей уже сегодня, но пока только нагнетают

Не знаю, что такого Вы ждёте (и не только Вы) от кремлёвского доклада?
Не думаю, что этот доклад что-то серьёзно изменит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 06:23

Re: Валютный рынок в контексте

По поводу невозврата депозитов подтверждаю, обращался клиент которому из Райфайзен банк Аваль не возвращали депозит мотивируя финмониторингом и проверкой происхождения денежных средств. Реально не отдавали. Так что вопрос времени когда все банки начнут это делать. Такие требования на самом деле законные, но как и везде есть нюансы.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 06:44

В один день вниз. Возможно ли?

И скучно и смешно.
Прошёл день и тема сменилась.
Писали про февраль с курсом 30, а сейчас про депозиты.
Что, нынешнему вкатили пилюлей в Давосе по самые помидоры?
Вот держава! Одни программы пишут, голубику, орехи, яблоки выращивают. Другие бюджет через прокладки дерибанят. А ещё третья компашка нарисовалась - курс кидают. У Сороса научились. Хороший бизнес. Не сельское хозяйство, не производство.

В один день курс не может лететь вниз без административного участия. Это невозможно.
dkurbatov
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:02

... а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 3

  centurionus написав:
  Долярчик написав:Я в жовтні ОСОБИСТО забрав своє депо в 17тис.дол. в Ощаді! - і максимум, що вони попросили - заповнити їхню анкетку....... - ВСЕ!

Анкету наче на "вхід" заповнюють, а не на "вихід".
Вершина дегенерації - тупа калька з американських реалій, судячи із стилістики та суті питань. Прозвітували кураторам про боротьбу з корупцією за американськими стандартами. Припустімо, зазначимо в анкеті "торгівля гноєм, наркотинням, зброєю та екзотичними тваринами", "гугільйон гривень" доходу, "подарунок бухарського хана" - наслідків нуль. Їх ніхто не читає, впевнений. Колись клерки в НБУ скопіювали цей непотріб - псування паперу продовжується.

.... так, на "вхід".... бо я 17тис.дол.....забирав, а ще інші стовби поповняв...... тому і дали анкету..... за "поповнення", яке перевищує 150тис.грн
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:15

... а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 4

...ще дослова про депо.....
.... от буду на початку лютого в Ощаді забирати частину депо, а іншу частину буду розкидати по стовпчикам(на кожен місяць до літа для закупівлі дол. товару), але там трошки буде моє поповнення перевищувати еквіваленту в 150тис.грн., то я то "трошки" хочу притримати на картці, щоб зайвий раз незаповнювати ту дурацку-пустишку анкету! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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