[b]centurionus[/b] ...а вот касательно входа-да заполняешь анкету и именно на входе должен осуществляться финмониторинг ну а кто то разве запрещает делать финмониторинг на выходе?запрета то нету а даже наооборот вот разобрались и решили кое что уточнить у вас а именно.... документи які має отримати банк від клієнта - фізичної особи для підтвердження джерел походження коштів Для фізичної особи-резидента: довідку з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки); та/або довідку про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/ матеріального забезпечення за останній рік (роки); та/або документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки); та/або довідку з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки); та/або декларацію про майно, доходи, витрати и зобов'язання фінансового характеру за останній податковий період (періоди); та/або договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів); та/або договір купівлі/продажу рухомого/нерухомого майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів); та/або документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо); та/або документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб; та/або документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характер ///.......ну и нуна набрать естественно сумму превышающую например размер депозита.Мне не нравится все это.Я расстроен....
Ну а в дебюте февраля на первые роли драйверов настроения межбанка выйдут нерезиденты, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.
US
Репатриация дивидендов равномерно размазана по месяцам - 5 миллионов в месяц.Внутри месяца особых предпочтений нет. Кто-то в начале , кто-то в конце. Поэтому сезонов в этом деле нет.
На одно юрлицо: дивиденды за 2014-2016 гг - не более 5 млн долларов в месяц, до 2013 г (включая 2013 г)- не более 2 млн долларов в месяц.
Там есть еще нюанс, что может выводить не только юрлицо, писал свои мысли по "дивидендам" в прошлую среду: Валютный рынок в контексте
вот честно, очень режет глаз это "фактор" репатриантов. На тонком рынке оно, да, весомо. Но НБУ на тонкий рынок их и не выпускает, наоборот собирается еще увеличить лимиты, но откуп по согласованному плану.
Повторюсь чуть: что это за дивиденды, чтоб были значимыми для обьемов МБ? чоо это за компании которые столько прибыли нагенерировали именно нерезам(ладно, офшоркам, может быть, но с 1,5млрд Ахметовской офшорки както порешали по-другому)?
По поводу невозврата депозитов подтверждаю, обращался клиент которому из Райфайзен банк Аваль не возвращали депозит мотивируя финмониторингом и проверкой происхождения денежных средств. Реально не отдавали. Так что вопрос времени когда все банки начнут это делать. Такие требования на самом деле законные, но как и везде есть нюансы.
И скучно и смешно. Прошёл день и тема сменилась. Писали про февраль с курсом 30, а сейчас про депозиты. Что, нынешнему вкатили пилюлей в Давосе по самые помидоры? Вот держава! Одни программы пишут, голубику, орехи, яблоки выращивают. Другие бюджет через прокладки дерибанят. А ещё третья компашка нарисовалась - курс кидают. У Сороса научились. Хороший бизнес. Не сельское хозяйство, не производство.
В один день курс не может лететь вниз без административного участия. Это невозможно.
Долярчик написав:Я в жовтні ОСОБИСТО забрав своє депо в 17тис.дол. в Ощаді! - і максимум, що вони попросили - заповнити їхню анкетку....... - ВСЕ!
Анкету наче на "вхід" заповнюють, а не на "вихід". Вершина дегенерації - тупа калька з американських реалій, судячи із стилістики та суті питань. Прозвітували кураторам про боротьбу з корупцією за американськими стандартами. Припустімо, зазначимо в анкеті "торгівля гноєм, наркотинням, зброєю та екзотичними тваринами", "гугільйон гривень" доходу, "подарунок бухарського хана" - наслідків нуль. Їх ніхто не читає, впевнений. Колись клерки в НБУ скопіювали цей непотріб - псування паперу продовжується.
.... так, на "вхід".... бо я 17тис.дол.....забирав, а ще інші стовби поповняв...... тому і дали анкету..... за "поповнення", яке перевищує 150тис.грн
...ще дослова про депо..... .... от буду на початку лютого в Ощаді забирати частину депо, а іншу частину буду розкидати по стовпчикам(на кожен місяць до літа для закупівлі дол. товару), але там трошки буде моє поповнення перевищувати еквіваленту в 150тис.грн., то я то "трошки" хочу притримати на картці, щоб зайвий раз незаповнювати ту дурацку-пустишку анкету!