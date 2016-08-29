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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4122412341244125

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 674
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
434
Всього голосів : 674
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:17

Re: Валютный рынок в контексте

Підбиваємо підсумки!
.... от і підходить місяць січень до завершення....... і хоч залишилось ще два дні, але як бачимо - пік курсу цього місяця вже відбувся!
....тож, давайте тепер звіримось, хто став НАЙКРАЩИМ прогнозером за січень 2018р.
.... на січень були наступні прогнози:
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Долярчик 28,80 (ЧР)

asti 29,20

orest 29

tea Міжбанк (середньозважений за найгірший для гривні день січня) - 28.97
Готівка (найвищий продаж в Києві згідно зелених букв) - 28.95

...йдемо далі: я знайшов у архівах найвищий курс ГОТІВКОВИЙ 28,92(продаж)....а НБУ 28,87
...тож, якщо щось не так - то поправте мене! :roll:..... і вже тоді будемо робити висновки! :D

п. с..... але, напевно, перше міце за прогноз на січень дістанеться Чаєві :D

п. с. 2.......ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ! Запрошую усіх бажаючих прийняти участь в прогнозуванні курсу на місяць лютий!(або на рік)
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:50

  ЛАД написав:
  Corpocrator написав:...........
А темя дня грядущего "кремлевский" доклад, честно говоря ждал хоть каких -то конкретных новостей уже сегодня, но пока только нагнетают

Не знаю, что такого Вы ждёте (и не только Вы) от кремлёвского доклада?
Не думаю, что этот доклад что-то серьёзно изменит.


Минфин США представил Конгрессу США «кремлевский доклад», в который вошли 210 россиян.
В частности, кандидатами на попадание в санкционный список стали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, включая руководство Администрации президента России — Антон Вайно, Алексей Громов, Дмитрий Песков и Владислав Сурков. Помимо этого, в докладе значатся все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии.

Также в докладе оказались 96 олигархов, среди которых предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Александр Мамут, Евгений Касперский, Петр Авен. Критерием попадания в список стало обладание состоянием свыше одного миллиарда долларов.
Помимо этого, существует секретная часть кремлевского доклада. Она может содержать имена, которые не включены в общую часть. Отмечается, что «эти персоны могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или обладать меньше чем миллиардом долларов».
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:51

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:На неделе разворот, господа?


Походу сегодня.


Кто не послушался дядю Инвестора - поимел сам себя.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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