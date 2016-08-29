Підбиваємо підсумки!
.... от і підходить місяць січень до завершення....... і хоч залишилось ще два дні, але як бачимо - пік курсу цього місяця вже відбувся!
....тож, давайте тепер звіримось, хто став НАЙКРАЩИМ прогнозером за січень 2018р.
.... на січень були наступні прогнози:
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Долярчик 28,80 (ЧР)
asti 29,20
orest 29
tea Міжбанк (середньозважений за найгірший для гривні день січня) - 28.97
Готівка (найвищий продаж в Києві згідно зелених букв) - 28.95
...йдемо далі: я знайшов у архівах найвищий курс ГОТІВКОВИЙ 28,92(продаж)....а НБУ 28,87
...тож, якщо щось не так - то поправте мене! ..... і вже тоді будемо робити висновки!
п. с..... але, напевно, перше міце за прогноз на січень дістанеться Чаєві
п. с. 2.......ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ! Запрошую усіх бажаючих прийняти участь в прогнозуванні курсу на місяць лютий!(або на рік)
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік