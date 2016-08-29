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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:22
Tolevas написав: a_studio11 написав:
нужно для физ. Желательно Деп. С пополнение в Привате и ощад уже есть
В Привате левое пополнение, столбы не забьешь
Да, Приват не больше первоначального взноса в месяц.
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Starikan
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:33
[b]Starikan[/b] в привате добавить сильно не разгонишся...50 000 и не более
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qwerty2000qwerty
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:35
vovan_prm написав:
Почему "брехати"?
У меня тоже забит столб в Ощаде под 17,5% до августа.
А сейчас юзаю Прозапас УГБ под 18%
Пардон
, если было на 18 месяцев , то , наверное , да .
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Vadim V
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:37
Alex2006 написав: 75stasstas75 написав: KOKS написав:
хочу в среду следущую па 27
ниже 28 не будет, потом вверх, какой там 27
Будет.
Просто оставлю это здесь
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41
Долярчик написав:
ну ще, можете розглянути Ідею
А кто то из местных размещал на пол или год и главное забирал у неё депо ?
Я как то осенью хотел в неё зайти , но там какой то интересный договор... , меня он смутил.
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Vadim V
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:46
Все таки гривна (кэш ) в основном осядет на депо , а это топливо для «Ждунов па 30» . Вот блин «Вашим же салом да по вашим губам». Банки за гривну покупают ваши же доллары .*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 30 січ, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:52
Долярчик написав:
...Львів.....вечір.......сиро.....холодний сильний вітер......б-рррр!
....обмінки в ТЦ Сихів і поруч світять 70/00
....а обмінка поблизу центральної частини міста(навпроти р-ку "Добробут") світиться 70/95
у Львові на зараз нормальний курс 75/85.
А все що світиться то для пересічних, які хочуть обміняти 20-50-100 баксів
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KIM30
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:56
Vadim V написав: Долярчик написав:
ну ще, можете розглянути Ідею
А кто то из местных размещал на пол или год и главное забирал у неё депо ?
Я как то осенью хотел в неё зайти , но там какой то интересный договор... , меня он смутил.
...я вже 5-6р. з нею!
......проблем - не було!
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Долярчик
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Додано: Вів 30 січ, 2018 21:02
KIM30 написав: Долярчик написав:
...Львів.....вечір.......сиро.....холодний сильний вітер......б-рррр!
....обмінки в ТЦ Сихів і поруч світять 70/00
....а обмінка поблизу центральної частини міста(навпроти р-ку "Добробут") світиться 70/95
у Львові на зараз нормальний курс 75/85.
А все що світиться то для пересічних, які хочуть обміняти 20-50-100 баксів
....ну я в них не заходжу........а просто проїзджаю мимо і коментую, що бачу
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Долярчик
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