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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4136413741384139

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 676
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
46
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
436
Всього голосів : 676
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:22

  Tolevas написав:
  a_studio11 написав: нужно для физ. Желательно Деп. С пополнение в Привате и ощад уже есть
В Привате левое пополнение, столбы не забьешь

Да, Приват не больше первоначального взноса в месяц.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:33

не более 50 000 в месяц

[b]Starikan[/b] в привате добавить сильно не разгонишся...50 000 и не более
qwerty2000qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:35

  vovan_prm написав:Почему "брехати"?
У меня тоже забит столб в Ощаде под 17,5% до августа.
А сейчас юзаю Прозапас УГБ под 18%

Пардон :) , если было на 18 месяцев , то , наверное , да .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:37

  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:
  KOKS написав:хочу в среду следущую па 27

ниже 28 не будет, потом вверх, какой там 27

Будет.

Просто оставлю это здесь :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:ну ще, можете розглянути Ідею

А кто то из местных размещал на пол или год и главное забирал у неё депо ?
Я как то осенью хотел в неё зайти , но там какой то интересный договор... , меня он смутил.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:46

Все таки гривна (кэш ) в основном осядет на депо , а это топливо для «Ждунов па 30» . Вот блин «Вашим же салом да по вашим губам». Банки за гривну покупают ваши же доллары .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 30 січ, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:52

  Долярчик написав:...Львів.....вечір.......сиро.....холодний сильний вітер......б-рррр!
....обмінки в ТЦ Сихів і поруч світять 70/00
....а обмінка поблизу центральної частини міста(навпроти р-ку "Добробут") світиться 70/95

у Львові на зараз нормальний курс 75/85.
А все що світиться то для пересічних, які хочуть обміняти 20-50-100 баксів
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:56

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:ну ще, можете розглянути Ідею

А кто то из местных размещал на пол или год и главное забирал у неё депо ?
Я как то осенью хотел в неё зайти , но там какой то интересный договор... , меня он смутил.

...я вже 5-6р. з нею! :D ......проблем - не було!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 21:02

  KIM30 написав:
  Долярчик написав:...Львів.....вечір.......сиро.....холодний сильний вітер......б-рррр!
....обмінки в ТЦ Сихів і поруч світять 70/00
....а обмінка поблизу центральної частини міста(навпроти р-ку "Добробут") світиться 70/95

у Львові на зараз нормальний курс 75/85.
А все що світиться то для пересічних, які хочуть обміняти 20-50-100 баксів

....ну я в них не заходжу........а просто проїзджаю мимо і коментую, що бачу :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 4136413741384139
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