если это со склада,то скорее всего цена без НДС,так что рано делать выводы,когда Метро зашёл к нам,он тоже типа сделал мелкий опт и цены все печатал без ПДВ,а потом его добавлял на кассе,если покупало физлицо,мол всё нормально,у всех же белая бухгалтерия,все должны платить налоги,а если что-то продавать,то покупатель же платит НДС,зачем его указывать в прайсе,мы же ориентируемся на юрлиц,если бы по задумке немцев вы купили по безналу у них как юрлицо,то НДСа нет между контрагентами,он добавляется в рознице)))
может бензин сравните,сейчас это популярная тема для всех,ибо 30-ка ужооо...
Так я и пишу, что гривна недооценена так, что растительное масло выгоднее покупать в Германии даже с НДС и военным сбором. И эта страна еще претендует на звание аграрной сверхдержавы. А бензин покупают сейчас не только лишь все, мало кто может это делать. Кстати, В 2017 году реализация бензинов на АЗС снизилась на 226,9 тыс. т – до 1,61 млн т (-12,3%), дизельного топлива (ДТ) – на 224,9 тыс. т, до почти 1,5 млн т. Самый лучший показатель бурно-растущей экономики.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 31 січ, 2018 00:45, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Что ты скажешь если к лету будет на 1,5 млрд меньше в ЗВР ?
Судя по нынешней, весьма неожиданной, стратегии НБУ на МБ, там не очень боятся сокращения резервов. Активнее сглаживая колебание вниз, могли бы откупить значительно больше. Изменения курса на 20-25 копеек в день давно не допускали. Вполне могли бы останавливать на 5-10 копеек, не создавая себе лишнюю конкуренцию со стороны рыночных покупателей.
Завтра будет погашение 431 231 000 долларов + купон 16 925 110 В то же время сегодня Минфин проводит размещение долларовых ОВГЗ на 1 и 2 года Одновременно сегодня проходят размещение гривневых ОВГЗ сроком от 84 дня до 1715 дней.
Дорогие коллеги , это провал Минфин сегодня смог привлечь валюты всего 137 427 713 долларов США Итого , завтра Минфин должен выплатить 448,156 млн $ А получит в замен 137,427 млн $ Отток 310 млн долларов !!!! Резервы упадут по итогам января лимонов на 400 !!!
Конечно, а вы предполагали что-то иное? Напечатают валюты? Или ребятки срочно завезут ее из офшоров? они сами по уши в долгах.
ЛАД написав:На фоне этих цифр вызывают восхищение % по депозитам для пересичных. Неплохая заметка Егора Зелинского "Депозиты в гривне теряют смысл".
Все предыдущие годы изменение учетной ставки НБУ (как рост, так и снижение) приводило к изменению кредитно-депозитных ставок коммерческих банков. Однако в этом году ситуация коренным образом изменилась. Национальный банк уже второй раз подряд поднял учетную ставку, а банки как снижали, так и снижают проценты по депозитам. Отлично понимая, что у населения просто нет другой альтернативы для вложения своих накоплений.