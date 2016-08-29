RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4141414241434144

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 677
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
47
4. от 50% до 75%
13%
85
5. более 75%
64%
436
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:18

  somilitark написав:
  andrein написав:Есть индекс Бигмака, а я чего то всегда ориентируюсь на индекс подсолнечного масла. И он говорит следующее:
Бутылка 1 л в Мюнхене стоит 0,77 евро со склада.
https://munchen.flagma.de/ru/maslo-pods ... 69232.html
т.е. 1 л = 0,77*34,5 = 26,56 грн.
Бутылка 0,87 л в Метро (опт для всех) стоит 30,70 грн.
http://www.mysupermarket.org.ua/index.p ... 75&name=75
т.е. 1 л в Метро стоит 30,70/0,87 = 35,28 грн.
Вот такая недооцененная гривна.


если это со склада,то скорее всего цена без НДС,так что рано делать выводы,когда Метро зашёл к нам,он тоже типа сделал мелкий опт и цены все печатал без ПДВ,а потом его добавлял на кассе,если покупало физлицо,мол всё нормально,у всех же белая бухгалтерия,все должны платить налоги,а если что-то продавать,то покупатель же платит НДС,зачем его указывать в прайсе,мы же ориентируемся на юрлиц,если бы по задумке немцев вы купили по безналу у них как юрлицо,то НДСа нет между контрагентами,он добавляется в рознице)))

может бензин сравните,сейчас это популярная тема для всех,ибо 30-ка ужооо...

Так я и пишу, что гривна недооценена так, что растительное масло выгоднее покупать в Германии даже с НДС и военным сбором.
И эта страна еще претендует на звание аграрной сверхдержавы. :)
А бензин покупают сейчас не только лишь все, мало кто может это делать.:)
Кстати, В 2017 году реализация бензинов на АЗС снизилась на 226,9 тыс. т – до 1,61 млн т (-12,3%), дизельного топлива (ДТ) – на 224,9 тыс. т, до почти 1,5 млн т.
Самый лучший показатель бурно-растущей экономики.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 31 січ, 2018 00:45, всього редагувалось 1 раз.
andrein
 
Повідомлень: 172
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:33

  zzzzzz написав:somilitark

ЗВР в январе могут упасть на 400
в феврале на 300
в марте на 1,3 млрд

Что ты скажешь если к лету будет на 1,5 млрд меньше в ЗВР ?

Нбу платит по своим долгам со своих счетов. ЗВР тут.

Минфин платит по своим долгам со своих счетов, у казначействса овер 2млрд уе на счетах в валюте на начало года было. ЗВРа тут нет.

Если у минфина так мало уе чтоб сделать выплату то шож укргазбанк поливал зеленым из брансбойта, катализирова отэто "ракетойвниз".

2ЛАД. Откат был ожидаемым, но уровень думалось будет 28,15-20
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 773
З нами з: 06.01.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:02

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Что ты скажешь если к лету будет на 1,5 млрд меньше в ЗВР ?

Судя по нынешней, весьма неожиданной, стратегии НБУ на МБ, там не очень боятся сокращения резервов. Активнее сглаживая колебание вниз, могли бы откупить значительно больше. Изменения курса на 20-25 копеек в день давно не допускали. Вполне могли бы останавливать на 5-10 копеек, не создавая себе лишнюю конкуренцию со стороны рыночных покупателей.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 02.09.15
Подякував: 399 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:30

  qsa05506 написав: Да, в прошлом году падали и весну и лето, но тогда сам доллар обесценивался и перспективы с мвф были веселее...

Такого фактора, как колебания сезонной активности бизнеса, не учитываете?
Starikan
2
 
Повідомлень: 14540
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:34

  Долярчик написав:
  Captain Obvious написав:
  Investor_K написав:что завтрашний день нам готовит?

Одному господу известно :P

.... ну Ви мене цим копіюванням розсмішили до сліз! :mrgreen: :mrgreen:

Как правило, за оверквотинг на форумах строго предупреждают, а потом банят.
Но у нас либерализЬм.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14540
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:38

  zzzzzz написав:ВАЖНАЯ НОВОСТЬ
Завтра будет погашение 431 231 000 долларов + купон 16 925 110
В то же время сегодня Минфин проводит размещение долларовых ОВГЗ на 1 и 2 года
Одновременно сегодня проходят размещение гривневых ОВГЗ сроком от 84 дня до 1715 дней.
Дорогие коллеги , это провал :lol: :lol:
Минфин сегодня смог привлечь валюты всего 137 427 713 долларов США
Итого , завтра Минфин должен выплатить 448,156 млн $
А получит в замен 137,427 млн $
Отток 310 млн долларов !!!!
Резервы упадут по итогам января лимонов на 400 !!!

Конечно, а вы предполагали что-то иное? Напечатают валюты?
Или ребятки срочно завезут ее из офшоров? они сами по уши в долгах.

Тем более, что долги МВФ платятся прямо из ЗВР.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14540
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:40

  Captain Obvious написав:Падение конечно аномально быстрое, но...
Забыл, что хотел написать.


падение доллара сейчас или падение гривны неделю назад?
Слава Героям
prodigy
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1522 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:43

  ЛАД написав:На фоне этих цифр вызывают восхищение % по депозитам для пересичных. :)
Неплохая заметка Егора Зелинского "Депозиты в гривне теряют смысл".
Все предыдущие годы изменение учетной ставки НБУ (как рост, так и снижение) приводило к изменению кредитно-депозитных ставок коммерческих банков. Однако в этом году ситуация коренным образом изменилась. Национальный банк уже второй раз подряд поднял учетную ставку, а банки как снижали, так и снижают проценты по депозитам. Отлично понимая, что у населения просто нет другой альтернативы для вложения своих накоплений.

https://kurs.com.ua/novost/51390-depoziti-v-grivne-terjajut-smisl/

Так нечем отдавать эти проценты, они же не из воздуха берутся. Как может поднимать проценты банк, берущий рефинанс? И где кредитование?
Starikan
2
 
Повідомлень: 14540
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:48

  somilitark написав:
  andrein написав:Есть индекс Бигмака, а я чего то всегда ориентируюсь на индекс подсолнечного масла. И он говорит следующее:
Бутылка 1 л в Мюнхене стоит 0,77 евро со склада.
https://munchen.flagma.de/ru/maslo-pods ... 69232.html
т.е. 1 л = 0,77*34,5 = 26,56 грн.
Бутылка 0,87 л в Метро (опт для всех) стоит 30,70 грн.
http://www.mysupermarket.org.ua/index.p ... 75&name=75
т.е. 1 л в Метро стоит 30,70/0,87 = 35,28 грн.
Вот такая недооцененная гривна.
если это со склада,то скорее всего цена без НДС,так что рано делать выводы

Это известная песня "все вы лохи, а я беру со склада в 4 утра у знакомого с персональной скидкой".
Starikan
2
 
Повідомлень: 14540
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:04

Доброго всем предфеврального утра.
Харьковские начинают сей морозный день следующим образом: $ 27.80/27.95.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 28%/USD 67%/XAG 4%/XAU 1%
slot
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1895
З нами з: 14.04.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4141414241434144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, slot і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 601, 602, 603
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6024 1277570
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 08:52
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 930, 931, 932
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
9314 939242
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 08:23
killerbean
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3591)
31.01.2018 08:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.