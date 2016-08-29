Додано: Сер 31 січ, 2018 18:29

centurionus написав: Золотой ключ до успіху - облікова ставка, в розумінні його спічрайтера. Золотой ключ до успіху - облікова ставка, в розумінні його спічрайтера.

В спичрайтеры, советники и консультанты идут те, кто недееспособен в реальных делах. А в школе вроде хорошо учился и много читал... О, ты так классно пишешь! Давай пиши ... Пишут, советуют и подсказывают также, как евнухи в гаремах.А люди проницательные разобрались бы, что ставка для большого, среднего и малого бизнеса, для ипотечника, для пересичного укропа это разные экономические категории и должны измеряться разными величинами и выражаться разными цифрами.Нельзя загонять вашего несчастного ипотечника Долярчика, который мучается в одной квартире с вредной тещей, под ту же ставку, которая установлена для олигархов, у которых прибыль с учетом махинаций с офшорами больше 100%.Я просил бы власть улучшить условия кредитования Долярчика, а не ровнять его ставкой с Ахметовым.Надеюсь, вы меня в этом поддерживаете.