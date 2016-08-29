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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4154415541564157>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 679
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
86
5. более 75%
64%
436
Всього голосів : 679
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:45

Re: Валютный рынок в контексте

А вони просто не знають , що один із методів зменшення інфляції - дорогі кредити ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:06

  Scholar написав:
Золото вистрелить, якщо буде обвал американської фонди


На этот случай у нас припасена специальная модель поведения.
А именно: скупка сейчас акций золотодобывающих компаний. Они сейчас стоят дешево. Хотя и имеют относительно стабильную прибыль - себестоимость производства 1 унции золота у них сейчас колеблется в районе $800-$1100, и платят дивиденды.

А когда начинается золотая лихорадка, прибыль у них офигенная ... :roll:
Но!
Они начинают руководствоваться ложными позывами жадности и тупо ее тратить - начинают скупать новые месторождения - хороший и плохие, все подряд - в надежде на вечность заоблачных цен... Баснословные прибыли бездарно тратятся ...
А дальше все как в учебнике по экономикс ...
Поэтому!
Важно слиться из золотодобывающих компаний на пике цен на золото.
Задача очевидная и простая.
И!
Это помогает хорошо диверсифицировать риски на случай обвала фондового рынка.
Диверсифай портфолио.
Нас не догонишь.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:29

  centurionus написав:Золотой ключ до успіху - облікова ставка, в розумінні його спічрайтера.


В спичрайтеры, советники и консультанты идут те, кто недееспособен в реальных делах. А в школе вроде хорошо учился и много читал... О, ты так классно пишешь! Давай пиши ... Пишут, советуют и подсказывают также, как евнухи в гаремах.
А люди проницательные разобрались бы, что ставка для большого, среднего и малого бизнеса, для ипотечника, для пересичного укропа это разные экономические категории и должны измеряться разными величинами и выражаться разными цифрами.
Нельзя загонять вашего несчастного ипотечника Долярчика, который мучается в одной квартире с вредной тещей, под ту же ставку, которая установлена для олигархов, у которых прибыль с учетом махинаций с офшорами больше 100%.
Я просил бы власть улучшить условия кредитования Долярчика, а не ровнять его ставкой с Ахметовым.
Надеюсь, вы меня в этом поддерживаете.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:36

В Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 31 января около 14:20 возле станции метро «Харьковская».

Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину, усадили его в темный микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.
Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.

По информации источника, похищенный мужчина занимается бизнесом по обмену валют
https://inforesist.org/novosti-kieva-so-strelboy-pohishhen-biznesmen/
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:44

  Грйс-мэн написав:В Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 31 января около 14:20 возле станции метро «Харьковская».

Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину, усадили его в темный микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.
Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.

По информации источника, похищенный мужчина занимается бизнесом по обмену валют


Ужас. :shock:
Следующие депозитчики. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:54

  Libo написав:
  prodigy написав:Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Національний банк України знизити облікову ставку.
Про це він сказав у середу на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Потрібно знижувати облікову ставку. Треба робити кредити більш доступними", - сказав Гройсман.

На його думку, варто провести з НБУ з цього питання дискусію.


Гройсман должен не закликать кого-то сделать что-то, кто по-большому счету делает свое дело и несет ответственность за свой участок работы, а срочно поручить, разработать и принять уряду новые правила ипотеки, с компенсацией государством существенной части процентов. Вот это в его компетенции. Вот это подорвало бы вверх всю экономику, внутреннего товаропроизводителя и рынок.
:idea: :idea: :idea:

Это , помоему , третий - десятый шаг , первый - расстрел за казнокрадство и использование госбюджета в незаконном получении прибыли частными юрлицами и частными мордами на госдолжностях.... :cry:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:09

  Libo написав:
  prodigy написав:Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Національний банк України знизити облікову ставку.
Про це він сказав у середу на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Потрібно знижувати облікову ставку. Треба робити кредити більш доступними", - сказав Гройсман.

На його думку, варто провести з НБУ з цього питання дискусію.


Гройсман должен не закликать кого-то сделать что-то, кто по-большому счету делает свое дело и несет ответственность за свой участок работы, а срочно поручить, разработать и принять уряду новые правила ипотеки, с компенсацией государством существенной части процентов. Вот это в его компетенции. Вот это подорвало бы вверх всю экономику, внутреннего товаропроизводителя и рынок.
:idea: :idea: :idea:


Более правильным было бы стимулирование создание сборочных предприятий для производства сельскохозяйственной техники в период, когда сельское хозяйство стало приоритетной отраслью в Украине. Тут даже бабки давать не надо - достаточно освободить вновь созданные производственные предприятия от уплаты налогов и платежей при импорте комплектов для сборки сельскохозяйственной техники и оснащения для цехов. В конце концов пора поднимать пошлины на американский John Deer в ответ на их действия по повышению ввозных пошлин на украинские товары при ввозе в США.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:В конце концов пора поднимать пошлины на американский John Deer в ответ на их действия по повышению ввозных пошлин на украинские товары при ввозе в США.

Дайьош ЗАЗ 2.0!!!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:33

  Puente написав:А вони просто не знають , що один із методів зменшення інфляції - дорогі кредити ...

Взять всё и запретить :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:58

  vasily007 написав:а смысл? проще закинуть на валютное депо под 4,5% чем перекинуться на гривневое 15% с непонятным курсом летом. а если летом 28 будет?


В каком нормальном банке 4,5 дают?[/quote]
Ощад - 7.5%, завершення в 02.2019[/quote]

Ссылочкой не поделитесь?[/quote]
Неактуально. Дають, але по "стовпах" на 18 міс.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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