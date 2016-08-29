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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:45
Re: Валютный рынок в контексте
А вони просто не знають , що один із методів зменшення інфляції - дорогі кредити ...
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:06
На этот случай у нас припасена специальная модель поведения.
А именно: скупка сейчас акций золотодобывающих компаний. Они сейчас стоят дешево. Хотя и имеют относительно стабильную прибыль - себестоимость производства 1 унции золота у них сейчас колеблется в районе $800-$1100, и платят дивиденды.
А когда начинается золотая лихорадка, прибыль у них офигенная ...
Но!
Они начинают руководствоваться ложными позывами жадности и тупо ее тратить - начинают скупать новые месторождения - хороший и плохие, все подряд - в надежде на вечность заоблачных цен... Баснословные прибыли бездарно тратятся ...
А дальше все как в учебнике по экономикс ...
Поэтому!
Важно слиться из золотодобывающих компаний на пике цен на золото.
Задача очевидная и простая.
И!
Это помогает хорошо диверсифицировать риски на случай обвала фондового рынка.
Диверсифай портфолио.
Нас не догонишь.
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:29
В спичрайтеры, советники и консультанты идут те, кто недееспособен в реальных делах. А в школе вроде хорошо учился и много читал... О, ты так классно пишешь! Давай пиши ... Пишут, советуют и подсказывают также, как евнухи в гаремах.
А люди проницательные разобрались бы, что ставка для большого, среднего и малого бизнеса, для ипотечника, для пересичного укропа это разные экономические категории и должны измеряться разными величинами и выражаться разными цифрами.
Нельзя загонять вашего несчастного ипотечника Долярчика, который мучается в одной квартире с вредной тещей, под ту же ставку, которая установлена для олигархов, у которых прибыль с учетом махинаций с офшорами больше 100%.
Я просил бы власть улучшить условия кредитования Долярчика, а не ровнять его ставкой с Ахметовым.
Надеюсь, вы меня в этом поддерживаете.
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:36
В Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 31 января около 14:20 возле станции метро «Харьковская».
Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину, усадили его в темный микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.
Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.
По информации источника, похищенный мужчина занимается бизнесом по обмену валют
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:44
Ужас.
Следующие депозитчики.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:54
Это , помоему , третий - десятый шаг , первый - расстрел за казнокрадство и использование госбюджета в незаконном получении прибыли частными юрлицами и частными мордами на госдолжностях....
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:09
Более правильным было бы стимулирование создание сборочных предприятий для производства сельскохозяйственной техники в период, когда сельское хозяйство стало приоритетной отраслью в Украине. Тут даже бабки давать не надо - достаточно освободить вновь созданные производственные предприятия от уплаты налогов и платежей при импорте комплектов для сборки сельскохозяйственной техники и оснащения для цехов. В конце концов пора поднимать пошлины на американский John Deer в ответ на их действия по повышению ввозных пошлин на украинские товары при ввозе в США.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18
Re: Валютный рынок в контексте
Дайьош ЗАЗ 2.0!!!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:33
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:58
В каком нормальном банке 4,5 дают?[/quote]
Ощад - 7.5%, завершення в 02.2019[/quote]
Ссылочкой не поделитесь?[/quote]
Неактуально. Дають, але по "стовпах" на 18 міс.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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