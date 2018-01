Додано: Сер 31 січ, 2018 20:58

vasily007 написав: а смысл? проще закинуть на валютное депо под 4,5% чем перекинуться на гривневое 15% с непонятным курсом летом. а если летом 28 будет? а смысл? проще закинуть на валютное депо под 4,5% чем перекинуться на гривневое 15% с непонятным курсом летом. а если летом 28 будет?



В каком нормальном банке 4,5 дают?[/quote]

Ощад - 7.5%, завершення в 02.2019[/quote]



Ссылочкой не поделитесь?[/quote]

Неактуально. Дають, але по "стовпах" на 18 міс. В каком нормальном банке 4,5 дают?[/quote]Ощад - 7.5%, завершення в 02.2019[/quote]Ссылочкой не поделитесь?[/quote]Неактуально. Дають, але по "стовпах" на 18 міс.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell