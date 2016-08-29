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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4154415541564157 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 679 1. Нет сбережений в валюте 11% 73 2. до 20% 5% 36 3. от 20% до 50% 7% 48 4. от 50% до 75% 13% 86 5. более 75% 64% 436 Всього голосів : 679 Додано: Сер 31 січ, 2018 20:59



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 23,77 коп., на торгах среды укрепился на 16,53 коп., оказавшись на уровне 27,8435 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 31 января с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.00 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 27,83/27,88 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.50 Киева, немного отскочив в указанный час до 27,85/27,87 UAH/USD на анонсе регуляторе о валютном аукционе по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $30,0 млн., три конкурентные заявки надлежало подать до 11.00 Киева.

Результаты аукциона, как, впрочем, и объем «мероприятия» вызвал подозрения о вульгарной «заказухе». Все три курса аукциона (отсечка, средневзвешенный и минимальный) совпали, составив 27,8278 UAH/USD. При этом объем поданных заявок составил $105,6 млн., из которых удовлетворили $30,0 млн. одному «заявителю».



Естественно, вернувшиеся на рынок игроки продолжали просаживать цену СКВ своими оферами: по состоянию на 11.15 до 27,79/27,82, а спустя 20 минут, до 27,77/27,80 UAH/USD. Устыдившись, регулятор в это время анонсировал второй за среду валютный аукцион, объемом $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 12.00 Киева.

Рынку понравилось это, и он «салютовал» известию повышением курса «американца» по состоянию на 11.57 до 27,79/27,81 UAH/USD. Вскоре стали известны первые цифры результатов второго аукциона: средневзвешенный курс составил 27,8200 а цена отсечки – 27,8300 UAH/USD. Последняя цифра, полагаю, свидетельствовала об очевидных уступках НБУ «пострадавшим» во время первого «аукциона» игрокам.



Меж тем к 12.46 котировки доллара на МЕЖБАНКЕ приподнялись до 27,81/27,83 UAH/USD, подтверждая наше предположение.



На обеденный перерыв рынок ушел около 13.00 Киева, не покидая эту цифру.



Немногим погодя стали известны все подробности второго валютного аукциона. Как оказалось, было подано заявок на сумму $46,50 млн., из которых удовлетворили $43,90 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,82, максимальный (цена отсечки) 27,83, минимальный – 27,815 UAH/USD.



В дальнейшем цена безналичного доллара ограничилась расширением спреда до 27,80/27,84 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.



Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов, немного отскочив на самом финише.



На цифре 27,81/27,85 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 31 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8435 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,80% с 28,0672 UAH/USD до 27,8435 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 января гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (после 12.20 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 января потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке стало меньше гривневого инструмента, который «откачал» на себя рынок «казенных» ценных бумаг. Минфин разместил гривневые ОВГЗ на сумму 3,6 млрд. грн. с привлекательной доходностью, на которую «клюнули» многие участники рынка, включая нерезидентов, продавая СКВ ради гривни.

Кроме того, накануне НБУ разместил свои депосертификаты на 19,673 млрд. грн.



В-третьих, подобно вторнику, 31-го коррекцию цен «зеленого» безнала поддержала пролонгация падения курса наличного доллара.



В-четвертых, поверив в пролонгацию «медвежьего» тренда безналичного доллара, импортеры 31-го продолжали воздерживаться от покупок СКВ.



Вышеупомянутое сжатие гривневой ликвидности было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, упавших в среду с уровня 45 652,3 млн. грн. к отметке 44 153,7 млн. грн.



Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат и заставляя НБУ активно вмешиваться в процесс гривневыми интервенциями.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, по средам заметно растет объем поступления в страну экспортной выручки, значительная часть которой продается на межбанке.



Во-вторых, сохранение на рынке доллара «медвежьего» тренда также стимулирует обороты.



В-третьих, на межбанке дважды присутствовал регулятор, своими неуклюжими аукционами внося посильную лепту в общий рост ликвидности, изъяв с рынка в общей сложности $73,90 млн. в свои «закрома».









Торги 31 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, лишь отчасти повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний в первой половине среды динамично терял в цене, замедлив откат лишь после двойного «вмешательства» НБУ и даже попытавшись приподняться на излете торгов.



Как водится, наличный рынок и «неформальная» его часть, в значительной степени, предоставленная самой себе без неуклюжей опеки Нацбанка, более «рыночная», чем межбанка. Думается, это стало основной причиной более раннего, чем рынок безналичной «зелени», разворота тренда на «наличке» с «медвежьего» в «бычьем» направлении.



Этот разворот на рынках всех вышеперечисленных населенных пунктов произошел во второй половине среды, благодаря ставшим более активными клиентских покупок. Последнее стало возможным из-за появления на рынке толики «свежей» гривны (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).

Разворот катализировался касанием в эту среду цен наличного доллара и евро локальных минимумов, дополнительно провоцируя клиентские покупки.



Есть высокая вероятность, что события на наличном рынке после обеда среды вызовут аналогичные настроения на рынке безналичного доллара. Подобное раньше случалось неоднократно.



Возвращаясь к «текучке» наличного рынка, констатируем дружное завершение торгов среды в равновесии покупок и продаж. Выровняли рынки вышеозначенных городов компенсации дополуденного преобладания клиентского «приноса» послеобеденным спросом.



Этот «всеобщий» итоговый баланс стал основной причиной заметного прогресса на участке ликвидности. Исключение составил рынок столицы, констатировав незначительный урон в оборотах, случившийся, главным образом из-за резкого обострения гривнедефицита к полудню.



А течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара, таким образом, выросла на 8,0-20,0 коп. (лидировал в отскоке Днепр). Офера наличного «американца» в течение среды прибавили 10,0-20,0 коп. (наиболее заметно выросло

предложение в Запорожье).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» доллара прибавили 8,0-18,0 коп. (заметнее других спрос на доллар вырос в столице).

Позиция «предложение» выросла на 5,0-12,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра).





Итак, наличный «неформальный» валютный рынок, ускоривший откат накануне, на торгах среды к полудню замедлил его темп, а после обеда констатировал разворот к росту в паре доллар-гривня, ненавязчиво намекая валютному межбанку следовать в том же направлении.



Впрочем, по порядку.



Торги 31 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 34,50/34,90 UAH/EUR, рубль – 0,485/0,498 UAH/RUB.



В течение первой половины среды дилеры наличного рынка Днепра весьма успешно нивелировали доминирование клиентских оферов, констатировав уже к полудню устойчивое равновесие покупок и продаж, позволившее симметрично сузить спред.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового доллара и евро, сузив спред, консолидировались на уровне: 27,73/27,83 UAH/USD, евро - 34,45/34,75 UAH/EUR, рубль 0,485/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты выросли.



После обеда, на рынке Днепра появился довольно активный клиентский спрос, который окончательно выровнял рынок в равновесие покупок и продаж, сопровождаясь заметным оживлением торговой активности. По итогам среды

«неформалы» мелкого опта и розницы Днепра поставили «пятерку», констатировав заметное улучшение «почти хороших» показателей предыдущей сессии.



В течение 31 января биды розничного «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 20,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 30 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 12,0 коп., прибавив столько же по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,90/28,00 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 31-го довольно успешно противостояли преобладавшим клиентским оферам, добившись к полудню устойчивого равновесия покупок и продаж, позволившего заметно сузить маржу.



После обеда заметно выросли клиентские покупки, заставив «неформалов» днепровского опта реагировать сообразно изменившегося настроения.

В конечно счете послеобеденный клиентский спрос полностью компенсировал дополуденные офера, сведя итог торгов к балансу спрос/предложение.



Это равновесие, а также изрядная торговая активность после обеда среды увеличили итоговую ликвидность сессии 31 января в оптовом сегменте наличного «неформального» рынка Днепра. Обороты, заслужив от оптовиков нашего города «четверку с плюсом», констатировали заметное улучшение «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» повысились на 20,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.



По сравнению с закрытием 30 января биды и офера наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 12,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 января уровнями 34,55/34,85 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного повышения оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 5,0 коп., офера прибавили столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 31 января пришлось главным образом заниматься разнонаправленными движениями в паре доллар-гривня. До полудня на этом участке преобладали клиентские предложения доллара, а после недолгой стабильности около полудня, заметно выросла активность покупателей СКВ, заставляя дилеров реагировать должным образом, поднимая текущие цены «американца».



Не прекращая курсовое регулирование» пары доллар-гривня, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар «в миру», вполне сообразно реагируя на стартовавшее с 07.00 динамичное ралли евро, вознесшее главную валютную пару форекса по состоянию на 17.50 Киева ко внутридневному максимуму $1,2475. Думаю, это стало дополнительным поводом (кроме внутридневного подорожания наличного доллара) для десятикопеечного роста более значимых бидов наличного евро.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду

(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2438 к отметке $1,2455 констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 17 пунктов.



Думаю, приподняв в течение среды более значимые биды в паре евро-гривня на 10,0 коп, наши валютчики вполне адекватно отреагировали на этот «привес» пары евро-доллар на мировом форексе.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 31 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2400, пара евро-доллар практически сразу инициировала ралли, затянувшееся до 17.50, Киева, приведя пару ко внутридневному максимуму ($1,2475).



Последовавшая засим коррекция понизила евро по состоянию на 19.45 в рамки диапазона $1,2410-1,2415, который пара евро-доллар не покидала до 20.30 Киева, перейдя в режим ожидания итогов двухдневного заседания FOMC Федрезерва США….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара умеренно снижается к евро и стабилен к иене в ходе европейских торгов в среду, валютные трейдеры оценивают речь президента США Дональда Трампа и ждут итогов январского заседания FOMC Федрезерва.



Евро торгуется к 14.35 Киева в районе $1,2450 против $1,2402 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени около ¥135,47 по сравнению со ¥134,91 в предыдущий день. Курс доллара составляет ¥108,81 против ¥108,78 во вторник.



Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к 10 основным валютам мира, снизился в среду на 0,3%.



Д.Трамп в своем первом обращении к американскому Конгрессу «О положении страны» призвал законодателей обеих партий достичь согласия по вопросам развития инфраструктуры и иммиграции. В частности, он призвал их одобрить решения, которые позволили бы аккумулировать $1,5 трлн. инвестиций в инфраструктурные проекты в США, однако не назвал детали таких проектов.



Также в своей речи президент заявил о своих успехах в развитии экономики и об укреплении позиций Америки в мире, предложил план по предоставлению гражданства детям нелегальных иммигрантов и сообщил о планах пересмотра невыгодных для США торговых сделок.



Между тем заседание FOMC Федрезерва завершится в 21.00 мск в среду. Большинство экспертов не ожидает от ФРС каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, однако рынок будут внимательно следить за тональностью коммюнике по итогам заседания, которое станет последним для председателя Джанет Йеллен.



Все внимание в среду будет направлено на риторику Федрезерва. Пока ничто не указывает на то, что ЦБ откажется от повышения ставки в марте.

По оценкам рынка, вероятность подъема ставки в январе составляет всего 4%, в марте - 90%.



Иена, между тем, реагирует на новость о том, что Банк Японии приобрел облигации со сроком погашения от трех до пяти лет на сумму ¥330,5 млрд. ($3 млрд.), на ¥30 млрд. больше, чем во время предыдущей закупки. Таким образом, ЦБ увеличил объем покупаемых бондов впервые с июля.



В среду на торгах в Европе паре евро-доллар удалось подняться до отметки $1,2463.



Восстановиться ей помогли общее ослабление американской валюты и рост основных кросспар: евро/фунт, евро/иена, евро/австралийский доллар, евро/франк.



Доллар подешевел на фоне снижения доходности десятилетних американских облигаций (десятилетних трежерис).



Хоть сейчас их доходность растет, курс евро перед снижением обновил сессионный максимум на уровне $1,2463.



Пара держится выше отметки $1,2400 благодаря кроссам.



Пара фунт-доллар отошла от максимума $1,4213 до $1,4122 (-91), что было связано с сообщениями о том, что ЕС отклонил проект Лондона по свободной торговле в секторе финансовых услуг после Brexit.



На 16.00 Киева форекс рынок находится в ожидании публикации американской статистики: ADP за январь, индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за декабрь. Канада объявит об изменении объема ВВП за ноябрь и опубликует индекс цен производителей за декабрь.



Перед оглашением решения FOMC статистка окажет ограниченное влияние на основные валютные пары.



Европейская статистика Индекс розничных продаж в Германии за январь составил -1,9% м/м, -1,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 2,8% г/г, предыдущее значение равнялось 1,9% м/м, 4,3% г/г). Изменение количества безработных в Германии за январь составило -25 тыс. (прогноз был -20 тыс., предыдущее значение -30 тыс.). Предварительное значение индекса потребительских цен в Еврозоне за январь составило 1,3% г/г (прогноз был 1,3% г/г, предыдущее значение 1,4% г/г). Безработица в еврозоне за декабрь составила 8,7% (прогноз был 8,7%, предыдущее значение равнялось так же 8,7%).



Стало быть, пара евро-доллар во вторник без какого-либо повода устроила отскок более чем на фигуру, отскочив вверх от минимума на $1,2335 до $1,2450, затем в тот же день успела упасть на $1,2385, и снова начала подрастать к ночному выступлению Трампа перед Конгрессом США.



Сколь-нибудь значимой реакции на выступление Трампа рынки не показали, пара евро-доллар продолжила рост утром в среду и обновила максимум вторника, показав отметку $1,2475. После этого вновь пошло снижение, рынки ждут итогов заседания ФРС в 21.00 Киева.



Мы исходим из того, что попытка пары евро-доллар подобраться к максимумам еще раз не удалась, и начавшееся в среду снижение продолжится по итогам заседания FOMC ФРС. Хотя ситуация, конечно, на 100% спекулятивная, нельзя исключать и новой попытки ударить вверх на новости, чтобы забрать стопы, обновив максимумы.



Но мы все-таки считаем, что доллар должен рано или поздно начать расти и в любой спорной ситуации отдаем предпочтение сценариям, предполагающим начало тренда на рост доллара.



Отметим, что 29 января Казначейство США опубликовало квартальный прогноз по привлечению (см. HTTPS://HOME.TREASURY.GOV/NEWS/PRESS-RELEASES/SM0268 ), поменяло оценку по привлечению рыночного долга на I кв. с $512 млрд. до $441 млрд. (пересмотр объемов вниз не так силен, как можно было ожидать, учитывая вроде бы тупиковую ситуацию с принятием бюджета США на 2018 год и повышением порога госдолга).



Учитывая, что в январе Казначейство США привлекло лишь $52 млрд. получится, что в феврале-марте Казначейство будет привлекать почти по $200 млрд. за месяц, это очень плотный график привлечения, масштабное изъятие долларовой ликвидности с рынков за короткий срок, что определенно должно привести к росту доллара.



В среду Казначейство США опубликовало протокол комитета по привлечению долга ( см. HTTPS://HOME.TREASURY.GOV/NEWS/PRESS-RELEASES/SM0277 ), где обсуждается много разных вопросов, но вопрос повышения потолка госдолга не ставится как проблема.



Натурально, если порог госдолга поднимут, у Казначейства не будет проблем выполнить этот амбициозный план по привлечению $441 млрд.

Похоже, Казначейство предполагает, что порог госдолга будет вскоре повышен, если делает такие амбициозные прогнозы.



Кстати, министр финансов США Мнучин заявил вчера, что экстраординарные меры смогут поддержать финансирование бюджета до конца февраля.



Так что Конгрессу, видимо, придется что-то сделать в ближайшее время, напомним, что последний законопроект о продлении финансирования правительства (stopgap bill) продлил финансирование до 09 февраля.



Все-таки, видимо, игры в слабый доллар нужно прекращать, иначе инвесторы не будут склонны инвестировать огромные объемы долга в валюту страны, которая все время падает в цене, а доллар ведь падает уже целый год. Так что мы по-прежнему ждем начала среднесрочного тренда на рост доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 34,50/34,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 31 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,485/0,498 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с плюсом», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 января по спросу и по предложению не изменились.



Как и накануне, рынок безналичного доллара пал жертвой рынка ценных бумаг, куда ушли все вырученные на межбанке гривневые «излишки» на приобретение гривневых ОВГЗ с довольно «вкусной» доходностью 16,5% годовых. Катализировали долларовый откат выросшие продажи СКВ агроэкспортерами.



Кроме того, не улучшило состояние «зеленого» безнала крайне неуклюжее поведение регулятора на участке аукционов.



Все это в комплекте обеспечило бы изрядное падение средневзвешенного курса доллара на добрых полгривни в сопровождении изрядной ликвидности торгов, если бы не два валютных аукциона.



На ближайших торгах валютного межбанка существует риск «инерционной» пролонгации текущего «медвежьего» тренда, который чуть погодя могут ослабить покупки СКВ украинскими «дочками» западных банков.



Интересно отметить, что «текучка» наличного рынка в паре доллар-гривня индицировала готовность вхождения в полосу относительной стабильности, которая, высоковероятно, «сподвигнет» на подобный сценарий и рынок безналичной пары доллар-гривня. Возможно, уже к пятнице или даже ранее.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 23,77 коп., на торгах среды укрепился на 16,53 коп., оказавшись на уровне 27,8435 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 31 января с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.Уже около 10.00 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 27,83/27,88 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.50 Киева, немного отскочив в указанный час до 27,85/27,87 UAH/USD на анонсе регуляторе о валютном аукционе по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $30,0 млн., три конкурентные заявки надлежало подать до 11.00 Киева.Результаты аукциона, как, впрочем, и объем «мероприятия» вызвал подозрения о вульгарной «заказухе». Все три курса аукциона (отсечка, средневзвешенный и минимальный) совпали, составив 27,8278 UAH/USD. При этом объем поданных заявок составил $105,6 млн., из которых удовлетворили $30,0 млн. одному «заявителю».Естественно, вернувшиеся на рынок игроки продолжали просаживать цену СКВ своими оферами: по состоянию на 11.15 до 27,79/27,82, а спустя 20 минут, до 27,77/27,80 UAH/USD. Устыдившись, регулятор в это время анонсировал второй за среду валютный аукцион, объемом $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 12.00 Киева.Рынку понравилось это, и он «салютовал» известию повышением курса «американца» по состоянию на 11.57 до 27,79/27,81 UAH/USD. Вскоре стали известны первые цифры результатов второго аукциона: средневзвешенный курс составил 27,8200 а цена отсечки – 27,8300 UAH/USD. Последняя цифра, полагаю, свидетельствовала об очевидных уступках НБУ «пострадавшим» во время первого «аукциона» игрокам.Меж тем к 12.46 котировки доллара на МЕЖБАНКЕ приподнялись до 27,81/27,83 UAH/USD, подтверждая наше предположение.На обеденный перерыв рынок ушел около 13.00 Киева, не покидая эту цифру.Немногим погодя стали известны все подробности второго валютного аукциона. Как оказалось, было подано заявок на сумму $46,50 млн., из которых удовлетворили $43,90 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,82, максимальный (цена отсечки) 27,83, минимальный – 27,815 UAH/USD.В дальнейшем цена безналичного доллара ограничилась расширением спреда до 27,80/27,84 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов, немного отскочив на самом финише.На цифре 27,81/27,85 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.Большинство сделок на межбанке 31 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8435 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,80% с 28,0672 UAH/USD до 27,8435 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 31 января гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (после 12.20 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 31 января потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке стало меньше гривневого инструмента, который «откачал» на себя рынок «казенных» ценных бумаг. Минфин разместил гривневые ОВГЗ на сумму 3,6 млрд. грн. с привлекательной доходностью, на которую «клюнули» многие участники рынка, включая нерезидентов, продавая СКВ ради гривни.Кроме того, накануне НБУ разместил свои депосертификаты на 19,673 млрд. грн.В-третьих, подобно вторнику, 31-го коррекцию цен «зеленого» безнала поддержала пролонгация падения курса наличного доллара.В-четвертых, поверив в пролонгацию «медвежьего» тренда безналичного доллара, импортеры 31-го продолжали воздерживаться от покупок СКВ.Вышеупомянутое сжатие гривневой ликвидности было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, упавших в среду с уровня 45 652,3 млн. грн. к отметке 44 153,7 млн. грн.Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат и заставляя НБУ активно вмешиваться в процесс гривневыми интервенциями.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 января заметно выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, по средам заметно растет объем поступления в страну экспортной выручки, значительная часть которой продается на межбанке.Во-вторых, сохранение на рынке доллара «медвежьего» тренда также стимулирует обороты.В-третьих, на межбанке дважды присутствовал регулятор, своими неуклюжими аукционами внося посильную лепту в общий рост ликвидности, изъяв с рынка в общей сложности $73,90 млн. в свои «закрома».Торги 31 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, лишь отчасти повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний в первой половине среды динамично терял в цене, замедлив откат лишь после двойного «вмешательства» НБУ и даже попытавшись приподняться на излете торгов.Как водится, наличный рынок и «неформальная» его часть, в значительной степени, предоставленная самой себе без неуклюжей опеки Нацбанка, более «рыночная», чем межбанка. Думается, это стало основной причиной более раннего, чем рынок безналичной «зелени», разворота тренда на «наличке» с «медвежьего» в «бычьем» направлении.Этот разворот на рынках всех вышеперечисленных населенных пунктов произошел во второй половине среды, благодаря ставшим более активными клиентских покупок. Последнее стало возможным из-за появления на рынке толики «свежей» гривны (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Разворот катализировался касанием в эту среду цен наличного доллара и евро локальных минимумов, дополнительно провоцируя клиентские покупки.Есть высокая вероятность, что события на наличном рынке после обеда среды вызовут аналогичные настроения на рынке безналичного доллара. Подобное раньше случалось неоднократно.Возвращаясь к «текучке» наличного рынка, констатируем дружное завершение торгов среды в равновесии покупок и продаж. Выровняли рынки вышеозначенных городов компенсации дополуденного преобладания клиентского «приноса» послеобеденным спросом.Этот «всеобщий» итоговый баланс стал основной причиной заметного прогресса на участке ликвидности. Исключение составил рынок столицы, констатировав незначительный урон в оборотах, случившийся, главным образом из-за резкого обострения гривнедефицита к полудню.А течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара, таким образом, выросла на 8,0-20,0 коп. (лидировал в отскоке Днепр). Офера наличного «американца» в течение среды прибавили 10,0-20,0 коп. (наиболее заметно вырослопредложение в Запорожье).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» доллара прибавили 8,0-18,0 коп. (заметнее других спрос на доллар вырос в столице).Позиция «предложение» выросла на 5,0-12,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра).Итак, наличный «неформальный» валютный рынок, ускоривший откат накануне, на торгах среды к полудню замедлил его темп, а после обеда констатировал разворот к росту в паре доллар-гривня, ненавязчиво намекая валютному межбанку следовать в том же направлении.Впрочем, по порядку.Торги 31 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 34,50/34,90 UAH/EUR, рубль – 0,485/0,498 UAH/RUB.В течение первой половины среды дилеры наличного рынка Днепра весьма успешно нивелировали доминирование клиентских оферов, констатировав уже к полудню устойчивое равновесие покупок и продаж, позволившее симметрично сузить спред.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового доллара и евро, сузив спред, консолидировались на уровне: 27,73/27,83 UAH/USD, евро - 34,45/34,75 UAH/EUR, рубль 0,485/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты выросли.После обеда, на рынке Днепра появился довольно активный клиентский спрос, который окончательно выровнял рынок в равновесие покупок и продаж, сопровождаясь заметным оживлением торговой активности. По итогам среды«неформалы» мелкого опта и розницы Днепра поставили «пятерку», констатировав заметное улучшение «почти хороших» показателей предыдущей сессии.В течение 31 января биды розничного «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 20,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 30 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 12,0 коп., прибавив столько же по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,90/28,00 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 31-го довольно успешно противостояли преобладавшим клиентским оферам, добившись к полудню устойчивого равновесия покупок и продаж, позволившего заметно сузить маржу.После обеда заметно выросли клиентские покупки, заставив «неформалов» днепровского опта реагировать сообразно изменившегося настроения.В конечно счете послеобеденный клиентский спрос полностью компенсировал дополуденные офера, сведя итог торгов к балансу спрос/предложение.Это равновесие, а также изрядная торговая активность после обеда среды увеличили итоговую ликвидность сессии 31 января в оптовом сегменте наличного «неформального» рынка Днепра. Обороты, заслужив от оптовиков нашего города «четверку с плюсом», констатировали заметное улучшение «посредственные» показатели предыдущей сессии.На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» повысились на 20,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.По сравнению с закрытием 30 января биды и офера наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 12,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 января уровнями 34,55/34,85 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного повышения оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 5,0 коп., офера прибавили столько же.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 31 января пришлось главным образом заниматься разнонаправленными движениями в паре доллар-гривня. До полудня на этом участке преобладали клиентские предложения доллара, а после недолгой стабильности около полудня, заметно выросла активность покупателей СКВ, заставляя дилеров реагировать должным образом, поднимая текущие цены «американца».Не прекращая курсовое регулирование» пары доллар-гривня, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар «в миру», вполне сообразно реагируя на стартовавшее с 07.00 динамичное ралли евро, вознесшее главную валютную пару форекса по состоянию на 17.50 Киева ко внутридневному максимуму $1,2475. Думаю, это стало дополнительным поводом (кроме внутридневного подорожания наличного доллара) для десятикопеечного роста более значимых бидов наличного евро.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2438 к отметке $1,2455 констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 17 пунктов.Думаю, приподняв в течение среды более значимые биды в паре евро-гривня на 10,0 коп, наши валютчики вполне адекватно отреагировали на этот «привес» пары евро-доллар на мировом форексе.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 31 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2400, пара евро-доллар практически сразу инициировала ралли, затянувшееся до 17.50, Киева, приведя пару ко внутридневному максимуму ($1,2475).Последовавшая засим коррекция понизила евро по состоянию на 19.45 в рамки диапазона $1,2410-1,2415, который пара евро-доллар не покидала до 20.30 Киева, перейдя в режим ожидания итогов двухдневного заседания FOMC Федрезерва США….Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара умеренно снижается к евро и стабилен к иене в ходе европейских торгов в среду, валютные трейдеры оценивают речь президента США Дональда Трампа и ждут итогов январского заседания FOMC Федрезерва.Евро торгуется к 14.35 Киева в районе $1,2450 против $1,2402 на закрытие прошлой сессии.Курс евро находится к указанному времени около ¥135,47 по сравнению со ¥134,91 в предыдущий день. Курс доллара составляет ¥108,81 против ¥108,78 во вторник.Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к 10 основным валютам мира, снизился в среду на 0,3%.Д.Трамп в своем первом обращении к американскому Конгрессу «О положении страны» призвал законодателей обеих партий достичь согласия по вопросам развития инфраструктуры и иммиграции. В частности, он призвал их одобрить решения, которые позволили бы аккумулировать $1,5 трлн. инвестиций в инфраструктурные проекты в США, однако не назвал детали таких проектов.Также в своей речи президент заявил о своих успехах в развитии экономики и об укреплении позиций Америки в мире, предложил план по предоставлению гражданства детям нелегальных иммигрантов и сообщил о планах пересмотра невыгодных для США торговых сделок.Между тем заседание FOMC Федрезерва завершится в 21.00 мск в среду. Большинство экспертов не ожидает от ФРС каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, однако рынок будут внимательно следить за тональностью коммюнике по итогам заседания, которое станет последним для председателя Джанет Йеллен.Все внимание в среду будет направлено на риторику Федрезерва. Пока ничто не указывает на то, что ЦБ откажется от повышения ставки в марте.По оценкам рынка, вероятность подъема ставки в январе составляет всего 4%, в марте - 90%.Иена, между тем, реагирует на новость о том, что Банк Японии приобрел облигации со сроком погашения от трех до пяти лет на сумму ¥330,5 млрд. ($3 млрд.), на ¥30 млрд. больше, чем во время предыдущей закупки. Таким образом, ЦБ увеличил объем покупаемых бондов впервые с июля.В среду на торгах в Европе паре евро-доллар удалось подняться до отметки $1,2463.Восстановиться ей помогли общее ослабление американской валюты и рост основных кросспар: евро/фунт, евро/иена, евро/австралийский доллар, евро/франк.Доллар подешевел на фоне снижения доходности десятилетних американских облигаций (десятилетних трежерис).Хоть сейчас их доходность растет, курс евро перед снижением обновил сессионный максимум на уровне $1,2463.Пара держится выше отметки $1,2400 благодаря кроссам.Пара фунт-доллар отошла от максимума $1,4213 до $1,4122 (-91), что было связано с сообщениями о том, что ЕС отклонил проект Лондона по свободной торговле в секторе финансовых услуг после Brexit.На 16.00 Киева форекс рынок находится в ожидании публикации американской статистики: ADP за январь, индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за декабрь. Канада объявит об изменении объема ВВП за ноябрь и опубликует индекс цен производителей за декабрь.Перед оглашением решения FOMC статистка окажет ограниченное влияние на основные валютные пары.Европейская статистика Индекс розничных продаж в Германии за январь составил -1,9% м/м, -1,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 2,8% г/г, предыдущее значение равнялось 1,9% м/м, 4,3% г/г). Изменение количества безработных в Германии за январь составило -25 тыс. (прогноз был -20 тыс., предыдущее значение -30 тыс.). Предварительное значение индекса потребительских цен в Еврозоне за январь составило 1,3% г/г (прогноз был 1,3% г/г, предыдущее значение 1,4% г/г). Безработица в еврозоне за декабрь составила 8,7% (прогноз был 8,7%, предыдущее значение равнялось так же 8,7%).Стало быть, пара евро-доллар во вторник без какого-либо повода устроила отскок более чем на фигуру, отскочив вверх от минимума на $1,2335 до $1,2450, затем в тот же день успела упасть на $1,2385, и снова начала подрастать к ночному выступлению Трампа перед Конгрессом США.Сколь-нибудь значимой реакции на выступление Трампа рынки не показали, пара евро-доллар продолжила рост утром в среду и обновила максимум вторника, показав отметку $1,2475. После этого вновь пошло снижение, рынки ждут итогов заседания ФРС в 21.00 Киева.Мы исходим из того, что попытка пары евро-доллар подобраться к максимумам еще раз не удалась, и начавшееся в среду снижение продолжится по итогам заседания FOMC ФРС. Хотя ситуация, конечно, на 100% спекулятивная, нельзя исключать и новой попытки ударить вверх на новости, чтобы забрать стопы, обновив максимумы.Но мы все-таки считаем, что доллар должен рано или поздно начать расти и в любой спорной ситуации отдаем предпочтение сценариям, предполагающим начало тренда на рост доллара.Отметим, что 29 января Казначейство США опубликовало квартальный прогноз по привлечению (см.), поменяло оценку по привлечению рыночного долга на I кв. с $512 млрд. до $441 млрд. (пересмотр объемов вниз не так силен, как можно было ожидать, учитывая вроде бы тупиковую ситуацию с принятием бюджета США на 2018 год и повышением порога госдолга).Учитывая, что в январе Казначейство США привлекло лишь $52 млрд. получится, что в феврале-марте Казначейство будет привлекать почти по $200 млрд. за месяц, это очень плотный график привлечения, масштабное изъятие долларовой ликвидности с рынков за короткий срок, что определенно должно привести к росту доллара.В среду Казначейство США опубликовало протокол комитета по привлечению долга ( см.), где обсуждается много разных вопросов, но вопрос повышения потолка госдолга не ставится как проблема.Натурально, если порог госдолга поднимут, у Казначейства не будет проблем выполнить этот амбициозный план по привлечению $441 млрд.Похоже, Казначейство предполагает, что порог госдолга будет вскоре повышен, если делает такие амбициозные прогнозы.Кстати, министр финансов США Мнучин заявил вчера, что экстраординарные меры смогут поддержать финансирование бюджета до конца февраля.Так что Конгрессу, видимо, придется что-то сделать в ближайшее время, напомним, что последний законопроект о продлении финансирования правительства (stopgap bill) продлил финансирование до 09 февраля.Все-таки, видимо, игры в слабый доллар нужно прекращать, иначе инвесторы не будут склонны инвестировать огромные объемы долга в валюту страны, которая все время падает в цене, а доллар ведь падает уже целый год. Так что мы по-прежнему ждем начала среднесрочного тренда на рост доллара.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 34,50/34,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 31 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,485/0,498 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с плюсом», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 января по спросу и по предложению не изменились.Как и накануне, рынок безналичного доллара пал жертвой рынка ценных бумаг, куда ушли все вырученные на межбанке гривневые «излишки» на приобретение гривневых ОВГЗ с довольно «вкусной» доходностью 16,5% годовых. Катализировали долларовый откат выросшие продажи СКВ агроэкспортерами.Кроме того, не улучшило состояние «зеленого» безнала крайне неуклюжее поведение регулятора на участке аукционов.Все это в комплекте обеспечило бы изрядное падение средневзвешенного курса доллара на добрых полгривни в сопровождении изрядной ликвидности торгов, если бы не два валютных аукциона.На ближайших торгах валютного межбанка существует риск «инерционной» пролонгации текущего «медвежьего» тренда, который чуть погодя могут ослабить покупки СКВ украинскими «дочками» западных банков.Интересно отметить, что «текучка» наличного рынка в паре доллар-гривня индицировала готовность вхождения в полосу относительной стабильности, которая, высоковероятно, «сподвигнет» на подобный сценарий и рынок безналичной пары доллар-гривня. Возможно, уже к пятнице или даже ранее.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61156 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3610 раз. Подякували: 6873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2018 21:03 Грйс-мэн написав: В Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 31 января около 14:20 возле станции метро «Харьковская».

Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину, усадили его в темный микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.

Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.

По информации источника, похищенный мужчина занимается бизнесом по обмену валют

https://inforesist.org/novosti-kieva-so-strelboy-pohishhen-biznesmen/ В Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.Инцидент произошел 31 января около 14:20 возле станции метро «Харьковская».Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину, усадили его в темный микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.

Мне тут недавно советовали походить по уличным менялам, когда сливать в банке было невыгодно Мне тут недавно советовали походить по уличным менялам, когда сливать в банке было невыгодно Starikan 2 Повідомлень: 14549 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1167 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4154415541564157 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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