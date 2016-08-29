Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе годовой дефицит внешней торговли товарами вырос на 31,9% - до 9,158 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - в 1,6 раза, до 2,310 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз меньше профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.