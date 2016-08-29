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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4157415841594160

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 680
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
87
5. более 75%
64%
436
Всього голосів : 680
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:31

  fin написав:Если и не в феврале, то всеравно к декабрю-январю будет по 29+, а может и этой осенью. Вот тогда и можно будет слиться, а сейчас накапливаю гривневую бумагу для летней закупки хлопчато-льняной ткани, т.е. баксов.

О, уже не февраль а декабрь.
И опять без года.
Предусмотрительно.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 01:33

  ЛАД написав:
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе годовой дефицит внешней торговли товарами вырос на 31,9% - до 9,158 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - в 1,6 раза, до 2,310 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз меньше профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.
В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2375560-defitsit-vneshney-torgovli-ukrainyi-vyiros-pochti-do-7-milliardov.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Остаётся тот же вопрос - почему такое расхождение между НБУ и Госстатом. Посмотрим, как будет в этом году. Не помню, Госстат уже публиковал данные?

И ещё цитата.
Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год составил 2,142 трлн гривен, увеличившись, по сравнению с 2016 годом на 11%, или на 211,87 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. Согласно данным Минфина, в долларовом эквиваленте сумма долга составила 76,31 млрд долларов, что на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов больше, чем в прошлом году.
При этом, сумма госдолга составила 1,834 трлн гривен, из которых внутренний госдолг составляет 753,4 млрд гривен, а внешний – 1,080 трлн гривен. Гарантированный государством долг за 2017 год достиг 307,96 млрд гривен. Из них 13,28 млрд гривен составляет внутренний долг Украины и 294,69 млрд гривен – внешний.

https://www.rbc.ua/rus/news/gosdolg-ukrainy-2017-godu-prevysil-2-trln-1517410543.html

Тем не менее гривня самая крепкая в мире валюта. :)
И крепнет и дальше.[/quote]
США печатает наличный доллар со скорость +8% в год.

Следовательно прирост госдолга в долларовом выражении на 7.5% означает его сокращение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 05:57

  Zebra написав:США печатает наличный доллар со скорость +8% в год.

Следовательно прирост госдолга в долларовом выражении на 7.5% означает его сокращение.


????
Поясните плз, свою мысль.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:13

  Starikan написав:
  Грйс-мэн написав:В Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 31 января около 14:20 возле станции метро «Харьковская».
Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину, усадили его в темный микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.
Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов.
По информации источника, похищенный мужчина занимается бизнесом по обмену валют
https://inforesist.org/novosti-kieva-so-strelboy-pohishhen-biznesmen/

Мне тут недавно советовали походить по уличным менялам, когда сливать в банке было невыгодно :wink:


в банке всегда выгодней( хоть в 1-2 из 80)чем у менял, тем более, что у вас не опт...и безопасней
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:36

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Мне тут недавно советовали походить по уличным менялам, когда сливать в банке было невыгодно :wink:
Насколько помню, Вам советовали не уличных менял, а обменки.
Это всё же несколько разные вещи. :(

Козака спросите, что он советовал.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:40

  холява написав:Еще , этому народу, кинули налогооблагаемые депозиты, и проценты по ним снижают .
Б...л...и...н ..., и все рано люди несут деньги на депозиты .
...радуются и пишут какие же они ловкие и продвинутые.

Нёс и буду нести (валюту для "подушки" и зарубежных поездок, гривну - для текущих накоплений).
Держите свою желчь при себе и продолжайте покупать валюту "по любому курсу".
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:43

  andrein написав:Откат (медвежья ловушка) будет до 7 февраля, потом Яков станет независимый от Petro и начнет выполнять требования МВФ. И первым из них будет сведение платежного баланса в +.

Платежный баланс и так в + :mrgreen: вчера приводили цифирь
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:44

  Starikan написав:Козака спросите, что он советовал.

Возможно я не ясно выразился. Я вам не советовал (да кто я такой вообще, что бы советовать). У меня есть личный (со всеми предпосылками, нюансами и пр.) опыт. Все.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:47

  centurionus написав:
  vasily007 написав:а смысл? проще закинуть на валютное депо под 4,5% чем перекинуться на гривневое 15% с непонятным курсом летом. а если летом 28 будет?

В каком нормальном банке 4,5 дают?

Ощад - 7.5%, завершення в 02.2019

Ссылочкой не поделитесь?

Неактуально. Дають, але по "стовпах" на 18 міс.

Я стовпи розставляю на максимальні терміни (як так відповідно і ставка максимальна) ... 7.5% зі стовпів, розставлених ще в лютому 2016. Наразі ощад трирічні вже і не дає відкривати.
Плануйте заздалегідь, що ж тут скажеш
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:50

  somilitark написав:
  vasily007 написав:
Ссылочкой не поделитесь?


сайт такой есть,оч.простой:брехня точка ком :wink:

Готові закластися в парі?
Ні?
Тоді фільтруйте.
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