fin написав:Если и не в феврале, то всеравно к декабрю-январю будет по 29+, а может и этой осенью. Вот тогда и можно будет слиться, а сейчас накапливаю гривневую бумагу для летней закупки хлопчато-льняной ткани, т.е. баксов.
О, уже не февраль а декабрь. И опять без года. Предусмотрительно.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе годовой дефицит внешней торговли товарами вырос на 31,9% - до 9,158 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - в 1,6 раза, до 2,310 млрд долл. Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз меньше профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл. В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.
Остаётся тот же вопрос - почему такое расхождение между НБУ и Госстатом. Посмотрим, как будет в этом году. Не помню, Госстат уже публиковал данные?
И ещё цитата.
Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год составил 2,142 трлн гривен, увеличившись, по сравнению с 2016 годом на 11%, или на 211,87 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. Согласно данным Минфина, в долларовом эквиваленте сумма долга составила 76,31 млрд долларов, что на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов больше, чем в прошлом году. При этом, сумма госдолга составила 1,834 трлн гривен, из которых внутренний госдолг составляет 753,4 млрд гривен, а внешний – 1,080 трлн гривен. Гарантированный государством долг за 2017 год достиг 307,96 млрд гривен. Из них 13,28 млрд гривен составляет внутренний долг Украины и 294,69 млрд гривен – внешний.
Грйс-мэн написав:В Дарницком районе Киева неизвестные на глазах у прохожих похитили мужчину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники. Инцидент произошел 31 января около 14:20 возле станции метро «Харьковская». Несколько человек в масках возле дома на проспекте Бажана, 3г, схватили мужчину, усадили его в темный микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении. Перед этим нападавшие сделали несколько выстрелов. По информации источника, похищенный мужчина занимается бизнесом по обмену валют https://inforesist.org/novosti-kieva-so-strelboy-pohishhen-biznesmen/
Мне тут недавно советовали походить по уличным менялам, когда сливать в банке было невыгодно
в банке всегда выгодней( хоть в 1-2 из 80)чем у менял, тем более, что у вас не опт...и безопасней
холява написав:Еще , этому народу, кинули налогооблагаемые депозиты, и проценты по ним снижают . Б...л...и...н ..., и все рано люди несут деньги на депозиты . ...радуются и пишут какие же они ловкие и продвинутые.
Нёс и буду нести (валюту для "подушки" и зарубежных поездок, гривну - для текущих накоплений). Держите свою желчь при себе и продолжайте покупать валюту "по любому курсу".
vasily007 написав:а смысл? проще закинуть на валютное депо под 4,5% чем перекинуться на гривневое 15% с непонятным курсом летом. а если летом 28 будет?
В каком нормальном банке 4,5 дают?
Ощад - 7.5%, завершення в 02.2019
Ссылочкой не поделитесь?
Неактуально. Дають, але по "стовпах" на 18 міс.
Я стовпи розставляю на максимальні терміни (як так відповідно і ставка максимальна) ... 7.5% зі стовпів, розставлених ще в лютому 2016. Наразі ощад трирічні вже і не дає відкривати. Плануйте заздалегідь, що ж тут скажеш