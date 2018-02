Додано: Чет 01 лют, 2018 19:30

fin написав: С Ощадом лучше не связываться. Мне летом 2015 года мой долларовый депозит отдавали целую неделю, каждый день по 1500 долларов, в том числе и 20 и 10 долларовыми купюрами. С Ощадом лучше не связываться. Мне летом 2015 года мой долларовый депозит отдавали целую неделю, каждый день по 1500 долларов, в том числе и 20 и 10 долларовыми купюрами.

Тоді діяли обмеження. Скрізь. У всіх банках. Тоді діяли обмеження. Скрізь. У всіх банках.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell