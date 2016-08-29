somilitark
в НАК заливали деньги а не кредиты Ощадбанка
Посмотри сколько раз Кабмин увеличивал уставной фонд НАКа
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:07
somilitark
в НАК заливали деньги а не кредиты Ощадбанка
Посмотри сколько раз Кабмин увеличивал уставной фонд НАКа
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:12
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:24
Коллеги! Моют кости финансовым институтам на другом форуме.
US
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:11
как я и говорил, с четверга вверх, поздравляю невовремя слившихся, теперь вверх до марта, 29 -30
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:30
Тоді діяли обмеження. Скрізь. У всіх банках.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:46
Re: Валютный рынок в контексте
Загадка лишилася. Реєстрового чи запорізького? До речі, пороги були в районі Нікополя, зараз затоплені.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:02
Основные пороги выше по течению Днепра, район Никольского, Звонецкого.
Район Никополя, с. Капуловка, знаменит могилой кошового атамана Сирка.
Остается загадкой связь этих легендарных мест с валютным рынком нэнькы.
US
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:31
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34
фигасе...
Мінфін хоче цього року позичити понад 230 мільярдів гривень
Міністерство фінансів України планує в 2018 році забезпечити фінансування державного бюджету з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 231,961 мільярда гривень. Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2018 рік, опублікованій на сайті Мінфіну. Читайте також Час віддавати борги: за три роки Україна має повернути $16 мільярдів Згідно з документом, Мінфін має намір позичати на внутрішньому ринку близько 123,758 мільярда гривень, на зовнішніх ринках з урахуванням запозичень по спеціальному фонду держбюджету - 108,203 мільярда гривень. Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів оцінює загальні виплати за державним боргом в 2018 році за рахунок коштів державного бюджету в 305,9 мільярда гривень.
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:40
Re: Валютный рынок в контексте
Нефть и экономика будут находиться в тесной взаимосвязи очень много лет, так как от нефти зависит почти все, что окружает нас в повседневной жизни.
Украинское правительство продолжит проведение необходимых структурных реформ по программе с МВФ, включая борьбу с коррупцией и судебную реформу, и тогда курс гривни будет в пределах – 25-28 грн/долл
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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