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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4165416641674168>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 682
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
87
5. более 75%
64%
438
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:07

somilitark
в НАК заливали деньги а не кредиты Ощадбанка
Посмотри сколько раз Кабмин увеличивал уставной фонд НАКа
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:12

  zzzzzz написав:somilitark
в НАК заливали деньги а не кредиты Ощадбанка
Посмотри сколько раз Кабмин увеличивал уставной фонд НАКа


ещё и энергоатом "за кредиты" покупал уран и прочие типа государственные кровосиси,наверное вы вчера приехали в Украину,за экономикой не следили :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:24

Коллеги! Моют кости финансовым институтам на другом форуме.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:11

как я и говорил, с четверга вверх, поздравляю невовремя слившихся, теперь вверх до марта, 29 -30
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:30

  fin написав:С Ощадом лучше не связываться. Мне летом 2015 года мой долларовый депозит отдавали целую неделю, каждый день по 1500 долларов, в том числе и 20 и 10 долларовыми купюрами.

Тоді діяли обмеження. Скрізь. У всіх банках.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:46

Re: Валютный рынок в контексте

  pirat-d написав:Обычный регион, колыбель украинского козачества)

Загадка лишилася. 8) Реєстрового чи запорізького? До речі, пороги були в районі Нікополя, зараз затоплені.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:02

  centurionus написав:
  pirat-d написав:Обычный регион, колыбель украинского козачества)

Загадка лишилася. 8) Реєстрового чи запорізького? До речі, пороги були в районі Нікополя, зараз затоплені.


Основные пороги выше по течению Днепра, район Никольского, Звонецкого.

Район Никополя, с. Капуловка, знаменит могилой кошового атамана Сирка.

Остается загадкой связь этих легендарных мест с валютным рынком нэнькы. :roll:

US
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:31

  75stasstas75 написав:как я и говорил, с четверга вверх, поздравляю невовремя слившихся, теперь вверх до марта, 29 -30

это евро? )
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34

фигасе...

Мінфін хоче цього року позичити понад 230 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України планує в 2018 році забезпечити фінансування державного бюджету з допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 231,961 мільярда гривень. Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2018 рік, опублікованій на сайті Мінфіну. Читайте також Час віддавати борги: за три роки Україна має повернути $16 мільярдів Згідно з документом, Мінфін має намір позичати на внутрішньому ринку близько 123,758 мільярда гривень, на зовнішніх ринках з урахуванням запозичень по спеціальному фонду держбюджету - 108,203 мільярда гривень. Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів оцінює загальні виплати за державним боргом в 2018 році за рахунок коштів державного бюджету в 305,9 мільярда гривень.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

Нефть и экономика будут находиться в тесной взаимосвязи очень много лет, так как от нефти зависит почти все, что окружает нас в повседневной жизни.
Украинское правительство продолжит проведение необходимых структурных реформ по программе с МВФ, включая борьбу с коррупцией и судебную реформу, и тогда курс гривни будет в пределах – 25-28 грн/долл
https://minfin.com.ua/users/aqaz123/
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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