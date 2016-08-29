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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4165416641674168 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 682 1. Нет сбережений в валюте 11% 73 2. до 20% 5% 36 3. от 20% до 50% 7% 48 4. от 50% до 75% 13% 87 5. более 75% 64% 438 Всього голосів : 682 Додано: Чет 01 лют, 2018 20:42 kombinator написав: это евро? ) это евро? )

естественно доллар естественно доллар 75stasstas75

Повідомлень: 73 З нами з: 02.07.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 20:57 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 16,53 коп., на торгах четверга понизился на 2,60 коп., оказавшись на уровне 27,8695 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 01 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,85 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 09.56 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» прибавил в цене, к 27,83/27,86 UAH/USD, а уже через 2 минуты, демонстрируя похвальную динамику, поднялся к 27,85/27,88 UAH/USD.

После паузы относительной стабильности, доллар с 10.41 возобновил рост, оказавшись на цифре 27,87/27,90 UAH/USD, которую не покидал о 11.05 Киева. Очевидно, это раннее восхождение утомило «зеленых быков» межбанка, и доллар с указанного часа инициировал снижение, вызвав закономерное подозрение, что СКВ с утра пораньше поднимали в цене, чтоб подороже продать. Стало быть, к 11.05 доллар просел до 27,85/27,87, а после получасовой стабильности понизился до 27,84/27,86 UAH/USD. Пополудни, на 12.13 пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ упала к 27,82/27,85 UAH/USD, и на этой цифре около 13.00 межбанк ушел на обеденный перерыв.

Очевидно, эти локальные низы долларовых цен привлекли внимание покупателей на пустеющем рынке, которые после обеда поэтапно, единичными покупками подняли цену «американца» до 27,84/27,87 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов, немного отскочив на самом финише.



На цифре 27,84/27,87 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 01 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8695 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,70% с 28,0672 UAH/USD до 27,8695 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (после 12.08 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 февраля, сменив тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, к финишу января котировки СКВ достигли своего минимума в течение динамичного «зеленого» «антиралли» с 25 января, став объектом внимания покупателей-импортеров. К последним начали подключаться нерезиденты, у которых грядет сезон репатриации дивидендов.



Во-вторых, в размещении ОВГЗ возникла пауза, исключающая аккумулирование гривни ценой продаж доллара.



В-третьих, динамика гривневой ликвидности, сменив тренд, инициировала рост.



В-четвертых, появлению «зеленых быков» на МЕЖБАНКЕ способствовал более ранний разворот к росту наличный рынок.



Вышеупомянутое расширение гривневой ликвидности было подтверждено динамикой остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, повысившихся в четверг с уровня 44 153,7 млн. грн. к отметке 45 837,6 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 01 февраля заметно снизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в дебюте нового месяца несколько снижается бизнесовая активность, включая в себя и внешнеторговую.



Во-вторых, смена тренда и рост курса доллара, как известно, сопровождается потерями в ликвидности.



В-третьих, если накануне в сессии межбанка активно участвовал регулятор, нынче в его интервенциях не было нужды.









Торги 01 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику.

В дебюте сессии, пролонгировав восходящий тренд курса наличного доллара установившийся во второй половине среды, который поддержало «зеленое» ралли на валютном межбанке, дилеры-«неформалы» явно «погорячились», «перегнув палку» с ростом цен на наличный доллар. Клиентам «не понравились» новые цены, и они отказывались проводить свои валютообменные проекты.

Подоспела к 11.20 Киева коррекция на рынке безналичного доллара, усугубив ситуацию на «наличке». Дилеры наличного рынка пошли на попятную, инициировав аккуратное дисконтирование действующих цен, стараясь при этом обеспечить равновесие покупок и продаж.



В конце-концов лишь к исходу сессии большинству дилеров-«неформалов» удалось «нащупать» оптимальные для ликвидности и сбалансированности рынка уровни действующих цен.



Заметим, что подобно торгам среды, сессия 01 февраля на рынках вышеперечисленных населенных пунктов завершилась равновесием покупок и продаж. Последнее в большинстве случаев обеспечило повторение показателей предыдущей сессии на участке ликвидности. Исключение составил «неформальный» рынок наличных Днепра, дилеры которого констатировали снижение оборотов. «Неформалы» Днепра не стали винить в этом «ленивых» клиентов, а просто признали, что накануне им просто повезло с несколько неожиданными крупнооптовыми сделками, поднявшими базу сравнения.



Таким образом, возвращаясь к курсовым хроникам четверга, констатируем, что в отличие от подорожавшего в течение сессии 01-го безналичного «американца», его наличный «родственник» в четверг потерял в цене. О главном «источнике» этой потери мы упомянули выше – явный «перебор» в росте цен на старте сессии, обрубивший ликвидность и заставивший дилеров снижать цены, «идя навстречу пожеланиям трудящихся».



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 3,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), офера «американца» потеряли 5,0-12,0 коп. (лидерство в снижении осталось за столицей).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «американца» выросли на 2,0-7,0 коп. (наиболее заметный рост показало Запорожье), позиция «предложение» прибавила 3,0-5,0 коп. или не изменилась (Запорожье).



Таким образом, наличный рынок на торгах четверга вновь продемонстрировал высокий уровень саморегулирования, обрекая нечистоплотных игроков на неизбежную потерю профита в случает чрезмерного увлечения высокими ценами. Речь в первую очередь о позиции «предложение», она увеличила свою значимость после слома тренда с «медвежьего» на «бычий», случившегося после обеда среды. В свою очередь попытки «нажиться» на занижении курса бидов также пресекаются «рыночным» манером: падением клиентского «приноса».



От этого общеизвестного «ликбеза» о нюансах работы неформального наличного рынка, вернемся к проявлению дивергенции (расхождении) в курсовой динамике наличного и безналичного долларов в этот четверг. Полагаю, никакого расхождения нет, просто наличный рынок начал расти раньше, чем межбанк, и слегка поторопился в росте. А к вечеру 01-го просто снова «подождал» отстающий тренд своего безналичного «родственника».



Итак, наличный «неформальный» валютный рынок, инициировавший смену тренда с «медвежьего» на «бычий», как мы и предполагали, вполне мог катализировать аналогичный процесс на валютном межбанке, который продемонстрировал явную готовность к переменам.



Впрочем, по порядку.



Торги 01 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,03 UAH/USD, евро - 34750/34,95 UAH/EUR, рубль – 0,485/0,498 UAH/RUB.



В течение первой половины четверга дилеры наличного рынка Днепра спешно, хотя и аккуратно дисконтировали утренние, завышенные цены доллара, стремясь с одной стороны нарастить обороты сделок, с другой, не нарушить равновесие покупок и продаж.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро, сузив спред, немного понизились в рамках «дисконтной терапии» из-за неважного состояние дел с ликвидностью: 27,97/28,05 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,485/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты на указанное время все еще не радовали.



После обеда, на рынке Днепра наконец-то удалось достичь оптимального уровня цен, сохранив баланс спрос/предложение, которые «спасли игру» 01 февраля. По итогам сессии «неформалы» днепровской розницы поставили «твердую четверку», констатировав снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.



В течение 01февраля биды розничного «неформального» наличного доллара в Днепре снизились на 2,0-7,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 31 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 3,0 коп.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,93/28,03 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 01-го динамично снижал действующие цены, допустив ошибку на старте сессии чрезмерным ростом курса. К полудню котировки оптового «американца» понизились в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж, но текущая ликвидность не устраивала «неформалов» днепровского опта, и они пролонгировали дисконтирование до самого финиша торгов, добившись некоторого оживления торговой активности. Тем не менее, это оживление оказалось недостаточным, и дилеры были вынуждены констатировать регресс в ликвидности, заслужившей «четверку с минусом», что хуже показателей предыдущей сессии.



На протяжении четверга биды оптового наличного доллара «по-днепровски» понизились на 2,0-7,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.



По сравнению с закрытием 31 января биды и офера наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 февраля уровнями 34,70/34,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 20,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 01 февраля пришлось главным образом заниматься снижением действующих цен в паре доллар-гривня, действую очень аккуратно, одновременно стараясь добиться приличных оборотов и сохранить при этом сбалансированность покупок и продаж.



С учетом того, что на мировом форексе пара евро-доллар напрочь отказывалась снижаться, сохранив рост, наши дилеры нашли компромисс, приподняв в течение четверга биды наличного евро, дисконтировав по образу и подобия наличного доллара, менее значимые офера.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг

(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2420 к отметке $1,2470 констатировав внутридневное его повышение на «заметные» 50 пунктов.



Думаю, приподняв в течение четверга более значимые биды в паре евро-гривня на 5,0 коп, наши валютчики вполне адекватно отреагировали на этот «привес» пары евро-доллар на мировом форексе, учтя при этом внутридневное снижение наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2410, пара евро-доллар практически сразу приподнялась к отметке $1,2420, которую не покидала до 08.00 Киева.



С этого часа евро продемонстрировал динамичное падение, оказавшись на уровне $1,2395, который не покидал в течение часа.

С 10.00 стартовало ралли пары евродоллар, которое с перерывами и провалами затянулось до 19.10 Киева, касанием внутридневного максимума ($1,2496), с которого евро вскоре понизился в рамки диапазона $1,2478-1,2486, который не покидал до 20,32 Киева….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар дешевеет к евро и растет в паре с иеной в четверг на европейской сессии форекса, инвесторы оценивают результаты январского заседания FOMC Федрезерва США.



Евро к 15.30 Киева февраля стоил $1,2453 по сравнению с $1,2414 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Курс евро находится к указанному времени около ¥136,47 по сравнению со ¥135,55 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥109,59 иены против ¥109,19 в среду.



По итогам январского заседания FOMC ФРС, ставшего последним для Джанет Йеллен в качестве председателя, Федрезерв ожидаемо сохранил процентные ставки и общую оценку состояния американской экономики. Вместе с тем ФРС ожидает, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.



Участники рынка теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС в марте в почти 100%.



Многие инвесторы отмечают, что подъем ставки в США уже практически полностью учтен в текущем курсе доллара, и теперь американской валюте нужны новые факторы для роста. Мы о них упоминали в предыдущем обзоре, акцентировав внимание на значимости скорейшего решения в США проблемы с порогом госдолга, вослед за которым будет инициирован выход на рынок займов тамошнего Казначейства, сопровождаясь укреплением «американца».



Меж тем курс фунта стерлингов стабилен в четверг к доллару и евро, несмотря на слабые статданные.



Как сообщалось, в Великобритании индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающем секторе в прошлом месяце упал до 55,3 с 56,2 пункта, хотя ожидался его рост до 56,5 пункта.



Стало быть, заседание FOMC ФРС в среду не смогло определить, куда двинется рынок.

Хотя риторика ФРС стала в большей степени «ястребиной» (в пользу более жесткой монетарной политики), в том числе потому, что в сообщении ФРС фраза про инфляцию, которая «останется где-то ниже 2% в краткосрочной перспективе и стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе», была заменена на «вырастет в этом году и стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе».



Вероятность повышения ставки ФРС на заседании в марте выросла сразу от 88% до 99%. На новости пара евро-доллар не без борьбы смогла провалиться приблизительно пунктов на 30, до $1,2390, но затем отскочила к $1,2420 и ночью торговалась в этом районе.



Утром 01-го была еще одна попытка пробиться вниз, евро падал до $1,2385, но позже опять пошел вверх, до $1,2460.



В течение четверга выходила статистика по индексам менеджеров по закупкам в промышленности по разным странам.



В Японии индекс по второй оценке пересмотрели вверх с 54,4 до 54,8, и это стало новым максимальным значением почти за 4 года. В еврозоне по второй оценке пересмотр промышленного PMI вверх не был произведен, хотя ожидался вверх с 59,6 до 60,2.

В США индекс ISM вышел с падением с 59,3 до 59,1 (но ожидалось еще большее снижение до 58,3).



То, что макроэкономическая статистика никак не повлияет на курс евро, было понятно заранее, но все же отметим, что и в США, и в еврозоне, промышленные индексы находятся на одинаково очень высоких уровнях. Однако в последние дни промышленный индекс Dow Jones Industrial снижается, падая от максимума в районе 26600 почти до 26000 пунктов.



Возможно, это начало фиксации, начало слома тренда на рост аппетитов к риску, хотя пока в экономиках США и еврозоны все выглядит лучше некуда.



Рынки теперь будут ждать выхода пятничных данных по приросту рабочих мест Nonfarm Payrolls, ожидается 157 тыс., но следует помнить, что в среду данные по занятости в частном секторе от ADP показали прирост на 234 тыс. против прогноза 192 тыс., так что рынки теперь настроены на позитивный сюрприз.



Как обычно, на ключевых данных месяца возможна высокая волатильность, которая может привести к непредсказуемым колебаниям. Но мы по-прежнему считаем, что, хотя нового обновления максимумов по паре евро-доллар еще нельзя исключать, все-таки время для роста доллара уже пришло.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 34,70/34,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечного падения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 01 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,485/0,498 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», понизила «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему с закрытия среды на 20,0 коп. спросу и не претерпевшему изменений предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 февраля по спросу и по предложению не изменились.



Торги безналичным долларом на украинском межбанковском валютном рынке 01 февраля в полной мере реализовали хорошо известный здешний алгоритм «курсовой пилы»: «два шага вверх - один вниз». Оставшиеся на рынке продавцы СКВ дождались (или способствовали) достижению котировками «американца» локального максимума, после чего вышли на межбанк с продажами доллара, инициировав коррекцию «зеленых» цен.



При этом нельзя не отметить сохранение средневзвешенного курса «американца» на отметке, превышающей ее значение по итогам среды. Это позволяет говорить о сломе тренда и возвращении на межбанк «зеленых быков». Стимулами для этого, думаю, был вышеупомянутый рост гривневой ликвидности, состоявшийся накануне вечером «переворот» и «приход к власти» «быков» на рынке наличных на фоне преддверия начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами, инвестиционный портфель которых в последнее время «разбух» от масштабных скупок гривневых ОВГЗ.



У наличного рынка утром четверга произошел «курсовой фальстарт». Понадеявшись на более выраженную «бычью» динамику рынка безналичного доллара, дилеры «налички» поспешили поднять свои цены и «перегнули палку» - обороты резко снизились, вынудив уже к полудню четверга потихоньку дисконтировать действующие цены, пролонгировав процесс до самого финиша сессии.



Торги валютного межбанка, со слов непосредственных участников, 01-го были «вялыми». Думается, более агрессивные покупки доллара в пятницу сделают рынок «зеленого» безнала «веселым».



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61200 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3614 раз. Подякували: 6875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 20:58 Rainbow написав: Был сегодня в Альфе, так банкоматы обновили, даже разъем для наушников есть не говоря об кеш ин, респект ребятам. Был сегодня в Альфе, так банкоматы обновили, даже разъем для наушников естьне говоря об кеш ин, респект ребятам.



В Альфа банк скоро большие перемены ...

Гуантанамо. Американская база. Оранжевая роба и кандалы. Уотервординг, а по ночам имитация расстрелв. Миска бобов и курево за ваши депозиты. Дорого.

В Альфа банк скоро большие перемены ...Гуантанамо. Американская база. Оранжевая роба и кандалы. Уотервординг, а по ночам имитация расстрелв. Миска бобов и курево за ваши депозиты. Дорого. Libo 2

Повідомлень: 6131 З нами з: 14.11.11 Подякував: 260 раз. Подякували: 2915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 21:04 МВФ

Офіційний представник МВФ Вільям Мюррей: "У мене немає якихось відомостей щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено".

Так що заяви ППО і НБУ фтопку

http://ua.interfax.com.ua/news/economic/481868.html Вашингтон (сьогодні)Офіційний представник МВФ Вільям Мюррей: "У мене немає якихось відомостей щодо прибуття місії. Відповідний час ще не було визначено".Так що заяви ППО і НБУ фтопку ТИХИЙ

Повідомлень: 2783 З нами з: 10.10.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4165416641674168 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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