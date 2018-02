Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:38

дядюшка ау написав: Скажу лишь одно - всё государственное пронизано пофигизмом, безответственностью, безразличием к делу и его результату и т.д. Скажу лишь одно - всё государственное пронизано пофигизмом, безответственностью, безразличием к делу и его результату и т.д.

Ви ще не стикалися із "споживчею кооперацією". Отам все погано.

В держсекторі місцями хоч "накручують" (нелітературний, "правильний", синоним самі додумаєте) персонал. Втім, дійсно погано.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell