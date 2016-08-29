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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:38
дядюшка ау написав:
Скажу лишь одно - всё государственное пронизано пофигизмом, безответственностью, безразличием к делу и его результату и т.д.
Ви ще не стикалися із "споживчею кооперацією". Отам все погано.
В держсекторі місцями хоч "накручують" (нелітературний, "правильний", синоним самі додумаєте) персонал. Втім, дійсно погано.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:53
Плюсы
Потребление газа в 2017м году совокупно снизилось на ±5% или ±1млрд м3
Металлургические предприятия Украины по итогам января 2018 года нарастили производство общего проката на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,683 млн тонн. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает объединение предприятий Укрметаллургпром.
Отмечается, что за указанный период выплавка стали возросла также на 10% – до 1,907 млн тонн, чугуна – на 27% – до 1,937 млн тонн.
Доходы государственного бюджета Украины в январе 2018 года составили 55,057 млрд гривен. Это на 1,5 млрд гривен или на 2,8% превышает плановые показатели, сообщает в четверг, 1 февраля, Государственная казначейская служба (ГКСУ).
Согласно оперативным данным, по сравнению с январем прошлого года доходы сократились на 4,389 млрд грн или 7,4%.
В целом налоговые поступления к январю-2017 сократились на 1,867 млрд гривен или 5% – до 34,988 млрд гривен, тогда как таможенные выросли на 6,887 млрд гривен или 37,8% в сравнении с прошлогодними показателями за этот период, в то время как относительно временного плана таможенные платежи выросли на 3,307 млрд грн или 15%.
Как уточняет Госказначейство, по итогам января этого года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 12,005 млн гривен, что в 2,3 раза меньше показателей за январь-2017 года, когда сумма возмещения НДС составила 27,9 млн грн.
Госказначество также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов в первом месяце этого года на 3,07 млрд грн или 24,3% до 15,704 млрд грн. При этом указанная сумма на 6,8% меньше ожидаемых показателей.
В то же время поступления единого социального взноса (ЕСВ) в январе-2018 увеличились к январю-2017 на 4,088 млрд гривен или 37% до 15,17 млрд гривен.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 03:14
Libo написав: Starikan написав:
Ну так здесь на форуме народ не бедный, ему повышение зарплаты не нужно
Вот он и теоретизирует.
Юра пишет, что по помойкам шарит,а тоже против ...
Долярчик с противной тещей не может разьехаться, не хватает.
А остальные наверно да.
Но зачем тогда пишут про зубожинняя?
Или это у вас физиологическая потребность такая?
Как посрать с утра?
Вы переворачиваете вопрос с ног на голову.
Никто не против роста зарплат. Обеими руками за.
Только маленькая добавка - при этом надо обеспечить хотя бы чуть более быстрый (чем рост зарплат) рост производительности труда.
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ЛАД
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 06:55
ЛАД написав:
Вы переворачиваете вопрос с ног на голову.
Никто не против роста зарплат. Обеими руками за.
Только маленькая добавка - при этом надо обеспечить хотя бы чуть более быстрый (чем рост зарплат) рост производительности труда.
Какие мы правильные и принципиальные ...
Только после "роста производительности труда" ... А без - ни-ни ...
Лучше б вы б так принципиально отказались за гречку голосовать, взятки давать и с русскими убийцами торговать ...
А что касается разницы вашей производительности труда и ваших з/п, то она составляет на сегодня как минимум $140 млрд. Хранится в офшорах. И правильно сделали. Раз вам итак на жизнь хватает и вы против повышения. Сено к лошади не ходит.
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Libo
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:15
Libo написав:
А что касается разницы вашей производительности труда и ваших з/п, то она составляет на сегодня как минимум $140 млрд. Хранится в офшорах.
На то и мы с тобой есть! Всем, кто выводил в офшоры устроим темную
И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:18
Надо было в субботу заплатить за подготовительные курсы в лицей информационных технологий. Внук туда хочет. Зашли в Ощад рядом с домом. Дама назвала цифру комиссии. Развернулись и ушли в Приват, который был на 550 метров дальше. Там такая симпатичная менеджер Настя...
дядюшка ау написав:
Я бы, с радостью, описал свои ощущения от работы с разными банками в нескольких городах и отделениях, но, как уже отметил UC, эта ветка не предназначена для этого.
Скажу лишь одно - всё государственное пронизано пофигизмом, безответственностью, безразличием к делу и его результату и т.д. Я не переношу всё это, поэтому никогда и не был связан ни с чем государственным. Иногда, по своему заработку, я сталкивался с госсектором. Единственное желание, которое у меня возникало, так это поскорее закончить работу и вырваться из этого болота. Далее эту тему развивать не намерен. Думаю, многие разделяют моё мнение.
Хотя третьего дня в очереди к участковой докторице был следом за страдающей ангиной клерком Ощада. Очень даже ничего брюнетка. Живеькая и коммуникабельная...
С добрым утром.
US
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дядя Caша
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Libo
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:45
дядя Caша написав: Aqaz123 написав:
Можно еще царя Ирода вспомнить и его проект с младенцами в поселке городского типа Вифлеем...
Нельзя так в пятницу с утра на непроснувшиеся организмы.
14 000 младенцев убиты
ДС, лучше горькая правда ...
Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний: убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона. Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:00
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 и на моменте 28.01.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Aqaz123
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