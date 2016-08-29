Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:24

А вообще, ребята, про вашу производительность труда и вашу никчемность вам подбрасывают ...Вы хоть догадываетесь кто???!!!Я хорошо знаю производство в Америке и в Украине. Да, иногда различие существенное. Иногда также как вы. Иногда хочется просто оторвать руки.Я не мерял. Но на вскидку может процентов 10-20-30 ...Но не в 50 же раз, как в з/п?!Вы верите, что у какого-то реднека с восьмилетним образованием производительность труда выше вашей в 50 раз???Вы наивны. Как ваши девушки. Вам очень легко впарить.Науку и инновации выводим за скобки. Хотя, если взять наших айтишников, то оказывается их производительность труда вполне сопоставима с американской и работающим нашим айтишникам в Украине платят чуть меньше, но не по причине низкой производительности труда, а по причине более низкого уровня жизни в стране, т.е. более низких цен ...Я дам вам новую интерпретацию понятия производительности труда в Украине и ее влияния на размер оплаты труда.