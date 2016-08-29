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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4169417041714172

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 682
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
36
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
87
5. более 75%
64%
438
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:22

Есть надежда, что МБ 02-го буде "веселей", чем накануне.

Пятница, короткий день...

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:24

А вообще, ребята, про вашу производительность труда и вашу никчемность вам подбрасывают ...
Вы хоть догадываетесь кто???!!!
Я хорошо знаю производство в Америке и в Украине. Да, иногда различие существенное. Иногда также как вы. Иногда хочется просто оторвать руки.
Я не мерял. Но на вскидку может процентов 10-20-30 ...
Но не в 50 же раз, как в з/п?!
Вы верите, что у какого-то реднека с восьмилетним образованием производительность труда выше вашей в 50 раз???
Вы наивны. Как ваши девушки. Вам очень легко впарить.
Науку и инновации выводим за скобки. Хотя, если взять наших айтишников, то оказывается их производительность труда вполне сопоставима с американской и работающим нашим айтишникам в Украине платят чуть меньше, но не по причине низкой производительности труда, а по причине более низкого уровня жизни в стране, т.е. более низких цен ...
Я дам вам новую интерпретацию понятия производительности труда в Украине и ее влияния на размер оплаты труда.
8) 8) 8)
Libo
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