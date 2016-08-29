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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:03
Прибутковість
2018____Зараз___відсоток
28,0250 27,8750 -0,53523640 USD
0,47500 0,49000 3,157894737 RUB
33,5000 34,7000 3,582089552 EUR
28,5500 29,7000 4,028021016 CHF
37,4500 39,1500 4,539385848 GBP
1166,89 1221,25 4,658536794 XAU
Перша колонка курс на початок 2018, друга курс на зараз, третя відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. Чим нижче, тим прибутковіє!
Доляр в негативній зоні прибутковості Хто в долярі, той в цьому місяці загубив пів відсотка доходу.
ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:04
Трохи чергових роздумів Гройсмана про курс:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:46
да ладно,этот месяц был очень интересный на события,обороты были на чёрном рынке большие,кто-то сливался,а кто-то этот объём выкупил!!!
так какие могут быть 0.5 процента,если условный мэн купил неделю назад по 28.90?
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:09
У Києві служба безпеки ПриватБанку вилучила велику партію фальшивої гривні
Сьогодні в Києві в одному з відділень ПриватБанку службою безпеки банку затриманий і переданий поліції житель столиці, який намагався внести в рахунок оплати автомобіля близько 300 тисяч фальшивих гривень, виготовлених за допомогою звичайного ксерокса.
Як повідомили в СБ ПриватБанку, за словами затриманого, ці гроші він отримав у «фірмовій» упаковці одного з приватних українських банків від нелегального валютного міняйли як оплату за 11 тисяч доларів США. З нелегальними «валютниками» клієнт познайомився в Інтернеті, а отримані гроші перелічити полінувався.
«Вилучені фальшивки навіть фальшивими грошима назвати складно, таку підробку видно без застосування спецобладнання, – зазначає керівник служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін. – Цей випадок вкотре доводить, що найвигіднішим і найбезпечнішим способом обміну валюти є операції в касі банку».
Вилучені фальшивки та їх невдаха-власник передані поліції. За фактами шахрайства відкрито кримінальне провадження, поліція вживає заходів із затримання «валютника» та його можливих поплічників.
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НЕСИТЕ ДОЛЯРАМИ!!!
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:19
Tolevas
Ну по идее они должны были слить по 19К и откупить по 9К. Они всегда так делают на падающем рынке.
Есть хоть адекватные люди.Сливал по 17,5, сегодня покупал по 8.Между этими событиями ещё раз 200 сливал и покупал.неужели все думают, что па 20 все сидят там
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:43
Re: Валютный рынок в контексте
Це якесь шапіто на дроті.
Умовні китайці ефективно використовують нафту (будь що, хоч гній чи ірідій, будь хто - може, чілійці чи аборигени Австралії), ростуть і гребуть її, попит і ціна збільшуються. Ціни на енергоносії зростають. Вартість випічки і транспортування хліба (і його ціна) в далекі гуцульські села зростає. Без емісії. Так доступно для розуміння? Зв'язок між китайцями та дорожчим хлібом для гуцулів існує. No comprende?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:43
Vitl
месяц прошел?
я читал ваш ответ в той ветке.
по-факту, чистый холдер считал бы убытки, хоть по-дороге и была возможность фиксануться в плюс.
да и в вопросах надёжности бирж и выводе средств всё больше неопределённости, имхо.
играетесь с огнём.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:45
Вы же согласны , что эта затея изначально рисковая, очень рисковая.Я её выбрал, т к потеряны былые инструменты.Да, хлопот и переживаний хватает.Но чувствую себя уверенно, т к заручился поддержкой очень хороших ресурсов, 70+%% очень точно.Я и сам всех нормальных предупреждаю о рисках.Не имея лишних денег и нервов туда лучше не соваться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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