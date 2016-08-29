....на Львівщині звучить краще: - день бабака!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:08
....на Львівщині звучить краще: - день бабака!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:20
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:23
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:34
Додано: Суб 03 лют, 2018 07:02
Кто-то спросит, почему чиновники могут быть заинтересованы в избежании экономического роста. Ответ таков: они живут на доходы от монополий. Они получают прибыль, потому что контролируют экономику. Если у экономики много инвесторов, у топовых чиновников будет меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут прибыли и они станут беднее", – пояснил Аслунд.
30 января замглавы НБУ Дмитрий Сологуб выразил мнение, что в первом квартале 2018 года Украина уже не сможет получить транш МВФ.
США, Китай, Япония и Южная Корея(Чудо на реке Ханган) - самые крупные экономики мира. В Пекине, Токио и Сеуле делают вид о сложностях в отношениях с Вашингтоном, но на самом деле у них "всё в шоколаде". Интересно будет, когда они территории будут брать, кто какую захотел
И борьба наша вместе с Либо против мироправителей тьмы века сего
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:27
Уже не будет ни дивальвации рубля ни гривны,доллару скоро хана,сначала 8,а потом и 1.76
Северная Корея значительно расширила полетные испытания ракет и может оказаться в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Штатам.
В новой американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу, 2 февраля, утверждается, что Северная Корея через несколько месяцев сможет нанести ракетно-ядерный удар по США.
Форс мажор по доллару самое то
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:44
Неделю назад
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 03 лют, 2018 09:32
Re: Валютный рынок в контексте
Вчера вечером обменка одного из отдаденных райцентров Харьковской области, где я имею "счастье" проживать, светила курсами 27,80 / 29,20
А последние две недели было 27,20 / 29,45
С чем связано что подняли курс на приём?
варианты:
1) поняли что лохи перевелись сдавать свои баксы по 27,2
2) собственникам обменки потребовалась срочно большая сумма валюты
3) ваш вариант
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