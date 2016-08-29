Додано: Суб 03 лют, 2018 07:02

prodigy написав: МВФ враг государства (т.е государя) и кредитов от него до выборов 2019 не будет(с) сказал Аслунд



Но зато влада має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду по ряду інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 млрд дол, повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань



тобто це не Данілюк позичаэ , а інфраструктура...дуже цікаво



https://ru.slovoidilo.ua/2018/01/29/novost/jekonomika/obyski-odesse-nabu-zaderzhalo-byvshee-rukovodstvo-ampu МВФ враг государства (т.е государя) и кредитов от него до выборов 2019 не будет(с) сказал АслундНо зато влада має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду по ряду інфраструктурних проектів загальною вартістюл, повідомивУкраїни Віктор Довганьтобто це не Данілюк позичаэ , а інфраструктура...дуже цікаво

Кто-то спросит, почему чиновники могут быть заинтересованы в избежании экономического роста. Ответ таков: они живут на доходы от монополий. Они получают прибыль, потому что контролируют экономику. Если у экономики много инвесторов, у топовых чиновников будет меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут прибыли и они станут беднее", – пояснил Аслунд.30 января замглавы НБУ Дмитрий Сологуб выразил мнение, что в первом квартале 2018 года Украина уже не сможет получить транш МВФ.США, Китай, Япония и Южная Корея(Чудо на реке Ханган) - самые крупные экономики мира. В Пекине, Токио и Сеуле делают вид о сложностях в отношениях с Вашингтоном, но на самом деле у них "всё в шоколаде". Интересно будет, когда они территории будут брать, кто какую захотелИ борьба наша вместе с Либо против мироправителей тьмы века сего