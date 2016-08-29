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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4179418041814182

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 686
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
88
5. более 75%
64%
440
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:08

  ТИХИЙ написав:
  M-A-X написав:
  дядя Caша написав:День сурка.

Это Вы о чем?

Пост дня :mrgreen:

....на Львівщині звучить краще: - день бабака! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:20

  Долярчик написав:Доброго вечора валютним "почекунам" і валютним "нестриманцям"! :D
....тож сьогодні без проблем забрав 4тис.$ з Ощаду(три з яких трохи притримаю для валютних качель :wink: )
...забрав 4, а 5 перекинув на стовпці: друга половина лютого-перша пол. березня і так само квітня :D

п.с.....і сервіс в новому відділені мені зараз БІЛЬШЕ подобається, ніж в Приваті!(хоч по інших відділеннях, де ходять мої знайомі.... - все не так веселково :roll: )

Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:23

  Долярчик написав:
  ТИХИЙ написав:
  M-A-X написав:Это Вы о чем?

Пост дня :mrgreen:

....на Львівщині звучить краще: - день бабака! :D

На Львовщине много прикольных штук. Например, загадочные "качели" вместо ожидаемых "гойдалок".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:34

  centurionus написав:Трохи чергових роздумів Гройсмана про курс:
Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса".

https://censor.net.ua/news/3048279/groyisman_o_grivne_ya_ne_ojidayu_nikakih_sereznyh_kolebaniyi_kursa_video


:D
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:02

  prodigy написав:МВФ враг государства (т.е государя) и кредитов от него до выборов 2019 не будет(с) сказал Аслунд

Но зато влада має намір укласти з Китаєм рамкову кредитну угоду по ряду інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 млрд дол, повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань

тобто це не Данілюк позичаэ , а інфраструктура...дуже цікаво

https://ru.slovoidilo.ua/2018/01/29/novost/jekonomika/obyski-odesse-nabu-zaderzhalo-byvshee-rukovodstvo-ampu


Кто-то спросит, почему чиновники могут быть заинтересованы в избежании экономического роста. Ответ таков: они живут на доходы от монополий. Они получают прибыль, потому что контролируют экономику. Если у экономики много инвесторов, у топовых чиновников будет меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут прибыли и они станут беднее", – пояснил Аслунд.
30 января замглавы НБУ Дмитрий Сологуб выразил мнение, что в первом квартале 2018 года Украина уже не сможет получить транш МВФ.
http://gordonua.com/news/money/aslund-n ... 30072.html

США, Китай, Япония и Южная Корея(Чудо на реке Ханган) - самые крупные экономики мира. В Пекине, Токио и Сеуле делают вид о сложностях в отношениях с Вашингтоном, но на самом деле у них "всё в шоколаде". Интересно будет, когда они территории будут брать, кто какую захотел :mrgreen:
И борьба наша вместе с Либо против мироправителей тьмы века сего :lol:
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:27

  andrein написав:
  centurionus написав:Трохи чергових роздумів Гройсмана про курс:
Гройсман о гривне: "Я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса".

https://censor.net.ua/news/3048279/groyisman_o_grivne_ya_ne_ojidayu_nikakih_sereznyh_kolebaniyi_kursa_video


:D

Уже не будет ни дивальвации рубля ни гривны,доллару скоро хана,сначала 8,а потом и 1.76 :lol:

Северная Корея значительно расширила полетные испытания ракет и может оказаться в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Штатам.

В новой американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу, 2 февраля, утверждается, что Северная Корея через несколько месяцев сможет нанести ракетно-ядерный удар по США.

Форс мажор по доллару самое то
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:44

  s0v7a написав:

Полные обороты МБ за неделю - 2112,94 (1889,44). Обороты снова больше на 223,5 млн.
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой (28,38623961) всю неделю. Выгодно покупать доллар. Обороты ростут. Кто-то начал по серьезному откупаться.


Всем удачи.


Неделю назад

  s0v7a написав:

Полные обороты МБ за неделю - 1889,4400 (1699,52). Обороты снова больше на 200 млн. Кто-то таки сливается!
МБ и наличный рынок оставались выше СрГодовой (28,53888034) всю неделю. Выгодно продавать доллар. Обороты ростут. Кто-то суетится во всю :shock: Похоже на следующей недели мы начнем временами говорить о покупке вечнозеленого.


Всем удачи.


  juristkostya написав:загадочные "качели" вместо ожидаемых "гойдалок".
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:32

Re: Валютный рынок в контексте

Вчера вечером обменка одного из отдаденных райцентров Харьковской области, где я имею "счастье" проживать, светила курсами 27,80 / 29,20
А последние две недели было 27,20 / 29,45
С чем связано что подняли курс на приём?
варианты:
1) поняли что лохи перевелись сдавать свои баксы по 27,2
2) собственникам обменки потребовалась срочно большая сумма валюты
3) ваш вариант
Yuri_61
 
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