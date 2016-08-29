RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4182418341844185>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 686
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
88
5. более 75%
64%
440
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 15:58

В Україні може істотно подорожчати газ
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... nt/amp.htm?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 587
З нами з: 07.10.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:34

... щоб ви тут не сумували....

grape написав:
ІМХО - сьогодні гроші є, а завтра їх може не бути. Зовсім. Сьогодні нерухомість є, а завтра її може не бути. Зовсім. Приклад - гроші втрачені в банках, нерухомість розбомблена на сході. Висновок - цей виділений аргумент не головний у житті.
=====

...можливо і не головний, але стоїнь в "топ-10"!
.... давайте зайдемо з другого боку: людина тяжко хвора.... спасти(і то під питанням) її може лише операція в 50-100тис.євро...і якщо та людина має ті бабки, то може собі купити хоч ШАНС на життя!.... - а нема бабла - то і життя нема!....... тупо помирає, ковтаючи знеболюючі!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 19.10.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:36

Re: Валютный рынок в контексте

Ребят, всем привет. Планирую покупать квартиру. Не хватает денег на всю сумму сразу. Застройщик предлагает рассрочку на февраль-апрель (включительно), при которой остаток задолженности привязывают к доллару (курс НБУ).

Стоит ли рисковать или подождать? Вижу, что сейчас тенденция укрепления гривны. Надеюсь, что скачка не будут до июня, как минимум (но это мое субъективное мнение)

Какие ваши прогнозы? Что посоветуете?
Промо-коды к депозиту от минфина: WKM9GPO и 8OLEOIV
Укажите любой из них при размещении депозита и получите +50 грн.
ВУТ
 
Повідомлень: 190
З нами з: 25.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:49

Что-то дружно пошли вбросы икспердов про дефолт, МВФ и газ.

Набор в общем-то стандартный и привычный, пора бы выработать к нему иммунитет :wink:
Starikan
2
 
Повідомлень: 14575
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Унуноктий написав:летом доллар па 25 увидим

...будьте готові влітку посмакувати своїм капелюхом! :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 19.10.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:12

  centurionus написав: Умовні китайці ефективно використовують нафту, ростуть і гребуть її, попит і ціна збільшуються. Ціни на енергоносії зростають. Вартість випічки і транспортування хліба (і його ціна) в далекі гуцульські села зростає. Без емісії. Так доступно для розуміння? Зв'язок між китайцями та дорожчим хлібом для гуцулів? Comprende? Do you follow?
P.S. Це не я кажу. Це каже наука. Якщо Ви не згодні - штурмуйте всякі гарварди, оксфорди, принстони, а не мозок пересічних на цій шановній гілці.


Якщо умовні китайці знайдуть спосіб більш єффективно використовувати нафту то при тій же кількості закупленої нафти вони зроблять більше кінцевого продукту. А якщо вони закуплять більше нафти щоб когось подвинути на ринку то цей хтось кого вони подвинули в свою чергу не купить нафту. Та наіть можна піти далі - кількість нафти яку куплять китайці буде меншою чим купляли конкуренти яких вони подвинули. Так що гуцулам буде тільки краще - нафта стане дешевшою так як іі споживання зменшиться через більш раціональне використання китайцями.
Comprende? Do you follow?
P.S. Це не я кажу. Це каже наука. Якщо Ви не згодні - штурмуйте всякі гарварди, оксфорди, принстони, а не мозок пересічних на цій шановній гілці.
mephala
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 07.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:16

Унуноктий
Осенью прошлого года Уня вещал патридцатьтри, теперь падвадцатьпять :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 31.08.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:50

Всем привет.
Думаю все помнят что я писал о значительных выплатах по валютным обязательствам.
Так вот, НБУ уже официально опубликовал свой прогноз , ЗВР на конец первого квартала упадут с 18,8 ( 31.12.2017 ) до 17,1 млрд.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

А далее они будут расти :lol:
Но очень интересно за счет чего, а будут они расти за счет внешнего финансирования, причем так не слабо :lol:
МВФ - 2 млрд
ЕС - 0,6 млрд
ВБ - 0,6 млрд
ОЗДП - 2,5 млрд
Всего плаинируется привлечь 5,7 млрд.дол :lol:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


А всего в этом году с учетом долгов гос. предприятий нужно выплатить 9 млрд , и в следующем году еще 9 млрд :lol:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


Все данные из инфляционного отчета НБУ который был опубликован вчера.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26579
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2553 раз.
Подякували: 3582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:53

  zzzzzz написав:Всем привет.
Думаю все помнят что я писал о значительных выплатах по валютным обязательствам.
Так вот, НБУ уже официально опубликовал свой прогноз , ЗВР на конец первого квартала упадут с 18,8 ( 31.12.2017 ) до 17,1 млрд.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

А далее они будут расти :lol:
Но очень интересно за счет чего, а будут они расти за счет внешнего финансирования, причем так не слабо :lol:
МВФ - 2 млрд
ЕС - 0,6 млрд
ВБ - 0,6 млрд
ОЗДП - 2,5 млрд
Всего плаинируется привлечь 5,7 млрд.дол :lol:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


А всего в этом году с учетом долгов гос. предприятий нужно выплатить 9 млрд , и в следующем году еще 9 млрд :lol:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


Все данные из инфляционного отчета НБУ который был опубликован вчера.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010


Добрый вечер.
Здоровья и Удачи.
Вот если бы НБУ написали , что ..." в результате удачного принятия законов ВР о снижении налогов и беспошлинный ввоз новейших технологий , нового оборудования и т. д. " образовалось положительное сальдо , которое будет использовано для пополнения валютных запасов и вложения в перспективные технологии по СХ, перестройки инфраструктуры страны( ну и кто что добавит ) я бы обрадовался.
А все , что написано вверху , заставляет меня съежится ,ведь опять эти деньги будут выжимать из нас в виде трех кассовых аппаратов,"отсутствия проверок", борьбы с импортом , ну и......
Причем ведь есть умнейший человек , Александр Пасховер, который это долбит всем много лет.
Результат печальный.
Востаннє редагувалось холява в Суб 03 лют, 2018 20:57, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:54

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Всего плаинируется привлечь 5,7 млрд.дол
  zzzzzz написав:А всего в этом году с учетом долгов гос. предприятий нужно выплатить 9 млрд , и в следующем году еще 9 млрд

Отлично! Если все получится, долг сократится на 3.3 млрд!

Сделаем вид, что не заметили участие долгов предприятий в сумме возврата, и порадуемся :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2793
З нами з: 02.09.15
Подякував: 402 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4182418341844185>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, imlex, zzzzzz і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 955, 956, 957
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
9561 964543
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 21:34
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 602, 603, 604
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6031 1279820
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 11:38
Wall
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3790)
03.02.2018 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.