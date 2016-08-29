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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лют, 2018 15:58
В Україні може істотно подорожчати газ
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:34
... щоб ви тут не сумували....
grape написав:
ІМХО - сьогодні гроші є, а завтра їх може не бути. Зовсім. Сьогодні нерухомість є, а завтра її може не бути. Зовсім. Приклад - гроші втрачені в банках, нерухомість розбомблена на сході. Висновок - цей виділений аргумент не головний у житті.
=====
...можливо і не головний, але стоїнь в "топ-10"!
.... давайте зайдемо з другого боку: людина тяжко хвора.... спасти(і то під питанням) її може лише операція в 50-100тис.євро...і якщо та людина має ті бабки, то може собі купити хоч ШАНС на життя!.... - а нема бабла - то і життя нема!....... тупо помирає, ковтаючи знеболюючі!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:36
Re: Валютный рынок в контексте
Ребят, всем привет. Планирую покупать квартиру. Не хватает денег на всю сумму сразу. Застройщик предлагает рассрочку на февраль-апрель (включительно), при которой остаток задолженности привязывают к доллару (курс НБУ).
Стоит ли рисковать или подождать? Вижу, что сейчас тенденция укрепления гривны. Надеюсь, что скачка не будут до июня, как минимум (но это мое субъективное мнение)
Какие ваши прогнозы? Что посоветуете?
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Додано: Суб 03 лют, 2018 17:49
Что-то дружно пошли вбросы икспердов про дефолт, МВФ и газ.
Набор в общем-то стандартный и привычный, пора бы выработать к нему иммунитет
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:56
Re: Валютный рынок в контексте
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:12
Якщо умовні китайці знайдуть спосіб більш єффективно використовувати нафту то при тій же кількості закупленої нафти вони зроблять більше кінцевого продукту. А якщо вони закуплять більше нафти щоб когось подвинути на ринку то цей хтось кого вони подвинули в свою чергу не купить нафту. Та наіть можна піти далі - кількість нафти яку куплять китайці буде меншою чим купляли конкуренти яких вони подвинули. Так що гуцулам буде тільки краще - нафта стане дешевшою так як іі споживання зменшиться через більш раціональне використання китайцями.
Comprende? Do you follow?
P.S. Це не я кажу. Це каже наука. Якщо Ви не згодні - штурмуйте всякі гарварди, оксфорди, принстони, а не мозок пересічних на цій шановній гілці.
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:16
Унуноктий
Осенью прошлого года Уня вещал патридцатьтри, теперь падвадцатьпять
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:50
Всем привет.
Думаю все помнят что я писал о значительных выплатах по валютным обязательствам.
Так вот, НБУ уже официально опубликовал свой прогноз , ЗВР на конец первого квартала упадут с 18,8 ( 31.12.2017 ) до 17,1 млрд.
А далее они будут расти
Но очень интересно за счет чего, а будут они расти за счет внешнего финансирования, причем так не слабо
МВФ - 2 млрд
ЕС - 0,6 млрд
ВБ - 0,6 млрд
ОЗДП - 2,5 млрд
Всего плаинируется привлечь 5,7 млрд.дол
А всего в этом году с учетом долгов гос. предприятий нужно выплатить 9 млрд , и в следующем году еще 9 млрд
Все данные из инфляционного отчета НБУ который был опубликован вчера.
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 лют, 2018 19:53
Добрый вечер.
Здоровья и Удачи.
Вот если бы НБУ написали , что ..." в результате удачного принятия законов ВР о снижении налогов и беспошлинный ввоз новейших технологий , нового оборудования и т. д. " образовалось положительное сальдо , которое будет использовано для пополнения валютных запасов и вложения в перспективные технологии по СХ, перестройки инфраструктуры страны( ну и кто что добавит ) я бы обрадовался.
А все , что написано вверху , заставляет меня съежится ,ведь опять эти деньги будут выжимать из нас в виде трех кассовых аппаратов,"отсутствия проверок", борьбы с импортом , ну и......
Причем ведь есть умнейший человек , Александр Пасховер, который это долбит всем много лет.
Результат печальный.
Востаннє редагувалось холява в Суб 03 лют, 2018 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лют, 2018 19:54
Re: Валютный рынок в контексте
Отлично! Если все получится, долг сократится на 3.3 млрд!
Сделаем вид, что не заметили участие долгов предприятий в сумме возврата, и порадуемся
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