Додано: Суб 03 лют, 2018 17:36

Ребят, всем привет. Планирую покупать квартиру. Не хватает денег на всю сумму сразу. Застройщик предлагает рассрочку на февраль-апрель (включительно), при которой остаток задолженности привязывают к доллару (курс НБУ).



Стоит ли рисковать или подождать? Вижу, что сейчас тенденция укрепления гривны. Надеюсь, что скачка не будут до июня, как минимум (но это мое субъективное мнение)



Какие ваши прогнозы? Что посоветуете?

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