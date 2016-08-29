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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4182418341844185

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 686
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
88
5. более 75%
64%
440
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:10

Сибарит
9 млрд надо выплатить ВАЛЮТНЫХ долгов , в планах привлечь 5,7 млрд на ВНЕШНИХ рынках.

Валютные долги состоят и внешних валютных долгов и внутренних валютных долгов ( ОВГЗ в долларах и евро)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:19

  холява написав:
  zzzzzz написав:Всем привет.
Думаю все помнят что я писал о значительных выплатах по валютным обязательствам.
Так вот, НБУ уже официально опубликовал свой прогноз , ЗВР на конец первого квартала упадут с 18,8 ( 31.12.2017 ) до 17,1 млрд.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

А далее они будут расти :lol:
Но очень интересно за счет чего, а будут они расти за счет внешнего финансирования, причем так не слабо :lol:
МВФ - 2 млрд
ЕС - 0,6 млрд
ВБ - 0,6 млрд
ОЗДП - 2,5 млрд
Всего плаинируется привлечь 5,7 млрд.дол :lol:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


А всего в этом году с учетом долгов гос. предприятий нужно выплатить 9 млрд , и в следующем году еще 9 млрд :lol:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater


Все данные из инфляционного отчета НБУ который был опубликован вчера.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010


Добрый вечер.
Здоровья и Удачи.
Вот если бы НБУ написали , что ..." в результате удачного принятия законов ВР о снижении налогов и беспошлинный ввоз новейших технологий , нового оборудования и т. д. " образовалось положительное сальдо , которое будет использовано для пополнения валютных запасов и вложения в перспективные технологии по СХ, перестройки инфраструктуры страны( ну и кто что добавит ) я бы обрадовался.
А все , что написано вверху , заставляет меня съежится ,ведь опять эти деньги будут выжимать из нас в виде трех кассовых аппаратов,"отсутствия проверок", борьбы с импортом , ну и......
Причем ведь есть умнейший человек , Александр Пасховер, который это долбит всем много лет.
Результат печальный.

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Сколько вам лет,коллега? Извините,хотел в личку написать,не получается. Напишите вы-интересно пообщаться,спасибо!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:48

Удалил.
Востаннє редагувалось холява в Суб 03 лют, 2018 20:57, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:57

Morgan Stanley и Bank of America рекомендуют покупать российский рубль

02.02.18 15:35

Идет на 47 ? :) Демура в шоке с его 120
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:57

  pesikot написав:Унуноктий
Осенью прошлого года Уня вещал патридцатьтри, теперь падвадцатьпять :)

Тогда в зелени, а сейчас в бумаге просто сидить....
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:00

  Gumanoid написав:Morgan Stanley и Bank of America рекомендуют покупать российский рубль

02.02.18 15:35

Идет на 47 ? :) Демура в шоке с его 120


Нуда) с доходностью в ОФЗ в 8% накануне поднятия ставки ФРС ( 30-летки трежерисы уже по 3% ) сомнительная доходность.
При том что влететь можно сразу на 10-15%
Живите своим умом!
zzzzzz
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