zzzzzz написав:Всем привет. Думаю все помнят что я писал о значительных выплатах по валютным обязательствам. Так вот, НБУ уже официально опубликовал свой прогноз , ЗВР на конец первого квартала упадут с 18,8 ( 31.12.2017 ) до 17,1 млрд. https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
А далее они будут расти Но очень интересно за счет чего, а будут они расти за счет внешнего финансирования, причем так не слабо МВФ - 2 млрд ЕС - 0,6 млрд ВБ - 0,6 млрд ОЗДП - 2,5 млрд Всего плаинируется привлечь 5,7 млрд.дол
Добрый вечер. Здоровья и Удачи. Вот если бы НБУ написали , что ..." в результате удачного принятия законов ВР о снижении налогов и беспошлинный ввоз новейших технологий , нового оборудования и т. д. " образовалось положительное сальдо , которое будет использовано для пополнения валютных запасов и вложения в перспективные технологии по СХ, перестройки инфраструктуры страны( ну и кто что добавит ) я бы обрадовался. А все , что написано вверху , заставляет меня съежится ,ведь опять эти деньги будут выжимать из нас в виде трех кассовых аппаратов,"отсутствия проверок", борьбы с импортом , ну и...... Причем ведь есть умнейший человек , Александр Пасховер, который это долбит всем много лет. Результат печальный.
Сколько вам лет,коллега? Извините,хотел в личку написать,не получается. Напишите вы-интересно пообщаться,спасибо!