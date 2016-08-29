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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4183418441854186

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 686
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
88
5. более 75%
64%
440
Всього голосів : 686
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:51

mephala
Навчіться для початку ставити коми, там де слід. Якщо маєте диплом, вимагайте повернення коштів за освіту.
Не марнуйте час - читайте.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:11

  centurionus написав:mephala
Навчіться для початку ставити коми, там де слід. Якщо маєте диплом, вимагайте повернення коштів за освіту.
Не марнуйте час - читайте.


тільки й спромоглися прокоментувати коми? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:27

  mephala написав:
  centurionus написав:mephala
Навчіться для початку ставити коми, там де слід. Якщо маєте диплом, вимагайте повернення коштів за освіту.
Не марнуйте час - читайте.


тільки й спромоглися прокоментувати коми? :lol:

Добродію, не ображайтеся. Те, що Ви пишите, не маю бажання коментувати - мені за це не платять. Правильність Ваших припущень можете перевірити самі - повно джерел (зокрема, в розділах про попит і пропозицію, ціноутворення, виробничі витрати).
Якщо повернутися до витоків: МВФ стверджує, що підвищення зарплати без зростання продуктивності має негативні наслідки (інфляція витрат, що якийсь дописувач взагалі заперечував, а Ви його підтримали).
Робітник зробив 10 палиць за зміну, отримав 10 гривень. Підняв робітник продуктивність: 15 палиць - 15 грн. Щоби йому отримати 15 грн за 10 палиць треба, або підняти ціну (що і відбувається здебільшого), або зменшити норми прибутку (що малоймовірно або ймовірно лише в певній частині). Ви це не заперечуєте?
P.S. З "китайцями": Вам все одно, що і як вони роблять з ресурсом, важливо лише те, що ціна ресурсу зросла для Вас, і це спричинить зростання ціни Вашого продукту. Заперечення є якісь щодо цього?
P.P.S. Щодо ефективності використання ресурсів. Гляньте під іншим кутом. Умовні китайці ефективно (більше $$ з бареля, і більше здатні платити за барель) споживають нафту [у виробництві електроніки, скажімо]. Хтось розвозить гній по полях, використовуючи нафту з меншою ефективністю. Ось про що йдеться.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:34

  centurionus написав:повно джерел (зокрема, в розділах про попит і пропозицію, ціноутворення, виробничі витрати).


Ще раз. Ось ваша цитата з посту коли почалося обговорення:
"Зростання цін на ресурси (в нормальній економіці - через конкуренцію на ресурси). Про всяк випадок, робоча сила - теж ресурс"

а тепер поясніть яким попитом та пропозицією піднялася оплата праці для населення яке працювало на мінімалку?
або коли шахтарі вийдуть на страйк з вимогами підвищити зарплатню.
вам таки потрібно негайно пройти курс з регулювання цін в державі. тоді не будете писати різну маячню про такий ресурс як робоча сила. або соціально важливі товари.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:32

  холява написав: Вот если бы НБУ написали , что ..." в результате удачного принятия законов ВР о снижении налогов и беспошлинный ввоз новейших технологий , нового оборудования и т. д. " образовалось положительное сальдо , которое будет использовано для пополнения валютных запасов и вложения в перспективные технологии по СХ, перестройки инфраструктуры страны( ну и кто что добавит ) я бы обрадовался.

... и продолжал бы завозить для своей торговли импорт во всё возрастающих количествах, жалуясь на кассовые аппараты.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Starikan
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  #<1 ... 4183418441854186
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