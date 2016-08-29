Starikan написав:Ви написали,що історія України це історія банд
Такого я не писал, не выдумывайте. А то, что у нас лишь зачаточный "капитализм", что обусловлено объективными причинами - очевидно всем. И вы не поняли моей мысли, "прекратим эту бесполезную дискуссию", она вообще не по теме.
Я нічого не видумую,але розумію,що з віком пам"ять не покращується!Оце ваші слова -"У нас - сотни лет рабства +70лет тоталитаризма +25лет БАНД...,пардон рыночной экономики."Чи ви відмовляєтесь від своїх слів?І до слова,на мою думку у нас жодної секунди не було за останні 26 років ніякого капіталізму,навіть в зачаточному стані.Я думаю у нас просто елементарний номенклатурний феодалізм,який недалеко відійшов від рабовласницького стану,правда в більш сучасній технологічній формі.
Опять врёте и перекручиваете. История Украины - это не история 26 последних лет. И, может, хватит мусолить тему месячной давности?
Пишите лучше о сельском хозяйстве, где вы действительно спец, и все с удовольствием читают.[/quote] Я написав ваші слова...Якщо це брехня,то собі порадьте не брехати.І будьте спокійніші...І менше порад,хоча я розумію шо вам дуже муляє комусь шось та підказати.Вам навзаєм навіть не знаю шо порадити писати...А мовчати ви ж не зможете!"В Швеції,де я багато разів був..."(с)Хороша країна!Там давати поради є поганим тоном!Погодьтесь,шо наших ніякі шведи не переучать?Тим більше якщо 26 років в банді і серед банд і це не історія України,а Емірати за 26 років мають свою історію,та ще й яку.Але там причина США!З ваших слів.Так скільки років нам ще співробітничати з США?
fin написав:Согласен с sinusom. Интуиция и убитая экономика подсказывают, что в феврале-марте будет 29+. Перед выборами мвф транши не дает, обычно. 7 млрд. надо отдавать. Я тоже для себя решил меньше чем по 29 не сливаться. Нет смысла. Дай Бог, чтобы летом 28 было! Как говорил Станиславский, ну не верю я в нашу "успешную" экономику! Может лет через 25 поверю, не раньше.
Як пише тут один великий вчений - 25 років це далеко не вся історія...Так що не менше пару століть.Ну або ж США.Тільки відповіді за скільки конкретно років і в який спосіб США зможе нас зробити процвітаючими він не дав.Хоча минулі 26 років охарактеризував як історію банд...Фундамент не самий кращий для успішності.
edvardd написав:холява это бесполезно, там работников практически нет,стены одни, запускать будет очень дорого
Вот Вы не поверите , итальянцам это только и нужно. Ну и еще, хотя бы право на землю, на 50 лет .(ну шоб не турнули и не забрали оборудование) Остальное они придумают сами.
Ну например речь идет о шарнирах равных угловых скоростей , термопластавтоматах, и самое главное ,о ДЕШЕВОЙ рабочей силе ,которая на сегодня, за десяточку с небольшим уретру на два микрона поправят . ...и будут трусытыся за свою работу. Уже все видят , что производство в Китае сильно подорожало. Трамп что делает ? Правильно , перетаскивает высокотехнологическое производство в США. Основной компонент -крошка для производства пластмассы ,которая идет как побочный продукт нефтепереработки . А ведь в Штатах она в последнее время (нефтепереработка) увеличилась.
Может он и время от времени психует , но Родину любит. А по обработке железа , Мотору равных нет.
Сержик написав:Друзья, не подскажете, куда сейчас можно пристроить доллары .....
Ни в коем случае не идите в ощад и сбербанк - тут купюры просто обнюхивают с двух сторон! Кроме терминалов Привата еще могу посоветовать отделения Альфы или Укрсоца - тут доверяют машинке и вручную купюры не смотрят.
Сержик написав:Друзья, не подскажете, куда сейчас можно пристроить доллары .....
Ни в коем случае не идите в ощад и сбербанк - тут купюры просто обнюхивают с двух сторон! Кроме терминалов Привата еще могу посоветовать отделения Альфы или Укрсоца - тут доверяют машинке и вручную купюры не смотрят.
Уважаемый пан Орест . Я очень благодарен Вам за поддержку . Вы очень давно не писали у нас . Может , несмотря на все передряги, напишите что нибудь ? Ведь в спорах рождается спор. Мне не хватает Вас , с Вашими знаниями