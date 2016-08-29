Додано: Нед 04 лют, 2018 18:01

edvardd написав: холява

это бесполезно, там работников практически нет,стены одни, запускать будет очень дорого это бесполезно, там работников практически нет,стены одни, запускать будет очень дорого

Вот Вы не поверите , итальянцам это только и нужно.Ну и еще, хотя бы право на землю, на 50 лет .(ну шоб не турнули и не забрали оборудование)Остальное они придумают сами.Ну например речь идет о шарнирах равных угловых скоростей , термопластавтоматах, и самое главное ,о ДЕШЕВОЙ рабочей силе ,которая на сегодня, за десяточку с небольшим уретру на два микрона поправят ....и будут трусытыся за свою работу.Уже все видят , что производство в Китае сильно подорожало.Трамп что делает ?Правильно , перетаскивает высокотехнологическое производство в США.Основной компонент -крошка для производства пластмассы ,которая идет как побочный продукт нефтепереработки .А ведь в Штатах она в последнее время (нефтепереработка) увеличилась.Может он и время от времени психует , но Родину любит.А по обработке железа , Мотору равных нет.ГЫ ГЫ