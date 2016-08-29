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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4187418841894190>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 687
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
88
5. более 75%
64%
441
Всього голосів : 687
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:49

  Starikan написав:
  Qwerty написав:
  Starikan написав:Ви написали,що історія України це історія банд
Такого я не писал, не выдумывайте.
А то, что у нас лишь зачаточный "капитализм", что обусловлено объективными причинами - очевидно всем.
И вы не поняли моей мысли, "прекратим эту бесполезную дискуссию", она вообще не по теме.
Я нічого не видумую,але розумію,що з віком пам"ять не покращується!Оце ваші слова -"У нас - сотни лет рабства +70лет тоталитаризма +25лет БАНД...,пардон рыночной экономики."Чи ви відмовляєтесь від своїх слів?І до слова,на мою думку у нас жодної секунди не було за останні 26 років ніякого капіталізму,навіть в зачаточному стані.Я думаю у нас просто елементарний номенклатурний феодалізм,який недалеко відійшов від рабовласницького стану,правда в більш сучасній технологічній формі.

Опять врёте и перекручиваете. История Украины - это не история 26 последних лет.
И, может, хватит мусолить тему месячной давности?

Пишите лучше о сельском хозяйстве, где вы действительно спец, и все с удовольствием читают.[/quote]
Я написав ваші слова...Якщо це брехня,то собі порадьте не брехати.І будьте спокійніші...І менше порад,хоча я розумію шо вам дуже муляє комусь шось та підказати.Вам навзаєм навіть не знаю шо порадити писати...А мовчати ви ж не зможете!"В Швеції,де я багато разів був..."(с)Хороша країна!Там давати поради є поганим тоном!Погодьтесь,шо наших ніякі шведи не переучать?Тим більше якщо 26 років в банді і серед банд і це не історія України,а Емірати за 26 років мають свою історію,та ще й яку.Але там причина США!З ваших слів.Так скільки років нам ще співробітничати з США?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:57

  fin написав:Согласен с sinusom. Интуиция и убитая экономика подсказывают, что в феврале-марте будет 29+. Перед выборами мвф транши не дает, обычно. 7 млрд. надо отдавать. Я тоже для себя решил меньше чем по 29 не сливаться. Нет смысла. Дай Бог, чтобы летом 28 было! Как говорил Станиславский, ну не верю я в нашу "успешную" экономику! Может лет через 25 поверю, не раньше.

Як пише тут один великий вчений - 25 років це далеко не вся історія...Так що не менше пару століть.Ну або ж США.Тільки відповіді за скільки конкретно років і в який спосіб США зможе нас зробити процвітаючими він не дав.Хоча минулі 26 років охарактеризував як історію банд...Фундамент не самий кращий для успішності.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:01

  edvardd написав:холява
это бесполезно, там работников практически нет,стены одни, запускать будет очень дорого


Вот Вы не поверите , итальянцам это только и нужно.
Ну и еще, хотя бы право на землю, на 50 лет .(ну шоб не турнули и не забрали оборудование)
Остальное они придумают сами.

Ну например речь идет о шарнирах равных угловых скоростей , термопластавтоматах, и самое главное ,о ДЕШЕВОЙ рабочей силе ,которая на сегодня, за десяточку с небольшим уретру на два микрона поправят .
...и будут трусытыся за свою работу.
Уже все видят , что производство в Китае сильно подорожало.
Трамп что делает ?
Правильно , перетаскивает высокотехнологическое производство в США.
Основной компонент -крошка для производства пластмассы ,которая идет как побочный продукт нефтепереработки .
А ведь в Штатах она в последнее время (нефтепереработка) увеличилась.

Может он и время от времени психует , но Родину любит.
А по обработке железа , Мотору равных нет.

ГЫ ГЫ
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:28

  Сержик написав:Друзья, не подскажете, куда сейчас можно пристроить доллары .....

Ни в коем случае не идите в ощад и сбербанк - тут купюры просто обнюхивают с двух сторон! Кроме терминалов Привата еще могу посоветовать отделения Альфы или Укрсоца - тут доверяют машинке и вручную купюры не смотрят.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:31

  Smitten написав:
  Сержик написав:Друзья, не подскажете, куда сейчас можно пристроить доллары .....

Ни в коем случае не идите в ощад и сбербанк - тут купюры просто обнюхивают с двух сторон! Кроме терминалов Привата еще могу посоветовать отделения Альфы или Укрсоца - тут доверяют машинке и вручную купюры не смотрят.

Легкий загон в Альфу (она же Укрсоц)? :wink:
Temps
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:45

Re: Валютный рынок в контексте

Уважаемый пан Орест .
Я очень благодарен Вам за поддержку .
Вы очень давно не писали у нас .
Может , несмотря на все передряги, напишите что нибудь ?
Ведь в спорах рождается спор.
Мне не хватает Вас , с Вашими знаниями
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:58

Re: Валютный рынок в контексте

Мелитополь в обменниках продажа $ 27.88
sid9
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:09

  sid9 написав:Мелитополь в обменниках продажа $ 27.88

... прийшов долару зимовий триндець :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:20

Долярчик
Согласитесь , что ни мои, ни Ваши посты, не несут ничего , кроме субъективных вещей ,касающихся только нас .
Он мыслит несколько глубже.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:28

Долярчик
Бiльше нiж вас ? да ви всюди
Вас так багато, що вас навiть вимкнути неможливо
pesikot
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