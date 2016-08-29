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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4187418841894190

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 687
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
88
5. более 75%
64%
441
Всього голосів : 687
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:42

холява
надо искать нечто подобное:
https://www.olx.ua/obyavlenie/proizvods ... c;promoted
edvardd
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edvardd
Ищу в десятки раз больше.
В России такие же поиски привели просто к выделению земли.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:40

Рабинович дает жару на 112 8)
ТИХИЙ
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ТИХИЙ кто такой рабинович? :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:11

  vetalok написав:
  чик написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я б не против слить ещё немного на отскоке.

теоретически па чём ?

Я думаю если не будет активного роста во время репатриации дивидендов в начале февраля, то чем раньше слить тем лучше (по 28.3 например). А то с середины февраля активизируются аграрии и роста уже не будет.

Цікаво як ми аграрії повинні з середини лютого активізуватися?Якщо можна то по пунктам,а то я не в курсі.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:18

  pesikot написав:Долярчик
Бiльше нiж вас ? да ви всюди
Вас так багато, що вас навiть вимкнути неможливо

СВОБОДА СЛОВА! :D :mrgreen:

...скажу більше: ДОЛЯРЧИКІВ по світі стільки, що їх ВСІХ позбутись - НЕРЕАЛЬНО!!! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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