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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лют, 2018 19:42
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edvardd
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Додано: Нед 04 лют, 2018 19:47
edvardd
Ищу в десятки раз больше.
В России такие же поиски привели просто к выделению земли.
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холява
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:04
ТИХИЙ
кто такой рабинович?
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yama
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:11
vetalok написав: чик написав: Перес де Куэльяр написав:
Я б не против слить ещё немного на отскоке.
теоретически па чём ?
Я думаю если не будет активного роста во время репатриации дивидендов в начале февраля, то чем раньше слить тем лучше (по 28.3 например). А то с середины февраля активизируются аграрии и роста уже не будет.
Цікаво як ми аграрії повинні з середини лютого активізуватися?Якщо можна то по пунктам,а то я не в курсі.
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Qwerty
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:18
pesikot написав:Долярчик
Бiльше нiж вас ? да ви всюди
Вас так багато, що вас навiть вимкнути неможливо
СВОБОДА СЛОВА!
...скажу більше: ДОЛЯРЧИКІВ по світі стільки, що їх ВСІХ позбутись - НЕРЕАЛЬНО!!!
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Долярчик
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