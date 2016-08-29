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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4188418941904191

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 688
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
48
4. от 50% до 75%
13%
88
5. более 75%
64%
442
Всього голосів : 688
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:38

  prodigy написав:
  Yuri_T написав:
  centurionus написав:
Навчіться для початку ставити коми, там де слід.

не претендую на нобелевку по грамматике, но как вам такой вариант?
Навчіться, для початку, ставити коми там, де слід.


грамотно писать и говорить научиться можно, а как быть с толерантностью друг к другу?

Жизнь заставит.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:46

  pesikot написав:Долярчик
Бiльше нiж вас ? да ви всюди
Вас так багато, що вас навiть вимкнути неможливо

Делится успехом. Для успеха.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:34

Долярчик
У меня есть купюра 2$ образца 1976г. Состояние среднее, как для её года выпуска. Говорят, что её можно продать дороже номинала, но я не интересовался этим вопросом.
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 03:03

  козак написав:
  prodigy написав:..........
грамотно писать и говорить научиться можно, а как быть с толерантностью друг к другу?

Жизнь заставит.

Пока что у неё (жизни) это не получается. :(
Озлобленность только растёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 04:06

  fin написав:edvardd У меня в прошлом году случайно обнаружились в сбережениях тоже 2 купюры 100 долл. 1990 года. Я их хотел просто обменять на более нового образца 1996-2006 годов. В Ощадбанке обменять отказали, но предложили обменять на гривны по курсу. Я пошел на рынок к нашим житомирским валютчикам и за 50 грн. мне дали 2 новые 100 долларов с "большим" портретом. Если вам надо обменять их на гривны, то по крайней мере в гос.банке должны обменять. Согласно инструкции нбу доллары с 1928 года действительны.

Если купюра в хорошем состоянии, то и дороже номинала. Которые старые до 50-х годов.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 07:43

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Пока что у неё (жизни) это не получается. :(

Получается. Уже ранее обсуждали.
  ЛАД написав:Озлобленность только растёт.

Падает. Как только переходим к цифрам, сразу все становится очевидным.
З.ы. Я о горизонтах в десятках и сотнях лет в масштабах цивилизации, а не о грубияне 15 минут назад в трамвае.
З.з.ы. http://truemoral.ru/moral_pr.php
http://truemoral.ru/naz_ogl.html
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:34

  козак написав:
  ЛАД написав:Пока что у неё (жизни) это не получается. :(

Получается. Уже ранее обсуждали.
  ЛАД написав:Озлобленность только растёт.

Падает. Как только переходим к цифрам, сразу все становится очевидным.
З.ы. Я о горизонтах в десятках и сотнях лет в масштабах цивилизации, а не о грубияне 15 минут назад в трамвае.
З.з.ы. http://truemoral.ru/moral_pr.php
http://truemoral.ru/naz_ogl.html

Не, ну если в "мировом масштабе" ... :)
И то не так чтоб очень. :(
ЛАД
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  #<1 ... 4188418941904191
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