Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:38
prodigy написав: Yuri_T написав: centurionus написав: Навчіться для початку ставити коми, там де слід
.
не претендую на нобелевку по грамматике, но как вам такой вариант?
Навчіться, для початку, ставити коми там, де слід.
грамотно писать и говорить научиться можно, а как быть с толерантностью друг к другу?
Жизнь заставит.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
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Додано: Нед 04 лют, 2018 22:46
pesikot написав: Долярчик
Бiльше нiж вас ? да ви всюди
Вас так багато, що вас навiть вимкнути неможливо
Делится успехом. Для успеха.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
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Додано: Нед 04 лют, 2018 23:34
Долярчик У меня есть купюра 2$ образца 1976г. Состояние среднее, как для её года выпуска. Говорят, что её можно продать дороже номинала, но я не интересовался этим вопросом.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 03:03
козак написав: prodigy написав:
..........
грамотно писать и говорить научиться можно, а как быть с толерантностью друг к другу?
Жизнь заставит.
Пока что у неё (жизни) это не получается.
Озлобленность только растёт.
ЛАД
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Додано: Пон 05 лют, 2018 04:06
fin написав: edvardd
У меня в прошлом году случайно обнаружились в сбережениях тоже 2 купюры 100 долл. 1990 года. Я их хотел просто обменять на более нового образца 1996-2006 годов. В Ощадбанке обменять отказали, но предложили обменять на гривны по курсу. Я пошел на рынок к нашим житомирским валютчикам и за 50 грн. мне дали 2 новые 100 долларов с "большим" портретом. Если вам надо обменять их на гривны, то по крайней мере в гос.банке должны обменять. Согласно инструкции нбу доллары с 1928 года действительны.
Если купюра в хорошем состоянии, то и дороже номинала. Которые старые до 50-х годов.
sesk
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Додано: Пон 05 лют, 2018 07:43
ЛАД написав:
Пока что у неё (жизни) это не получается.
Получается. Уже ранее обсуждали.
ЛАД написав:
Озлобленность только растёт.
Падает. Как только переходим к цифрам, сразу все становится очевидным.
З.ы. Я о горизонтах в десятках и сотнях лет в масштабах цивилизации, а не о грубияне 15 минут назад в трамвае.
З.з.ы.
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"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
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Додано: Пон 05 лют, 2018 09:34
козак написав: ЛАД написав:
Пока что у неё (жизни) это не получается.
Получается. Уже ранее обсуждали.
ЛАД написав:
Озлобленность только растёт.
Падает. Как только переходим к цифрам, сразу все становится очевидным.
З.ы. Я о горизонтах в десятках и сотнях лет в масштабах цивилизации, а не о грубияне 15 минут назад в трамвае.
З.з.ы.
http://truemoral.ru/moral_pr.php http://truemoral.ru/naz_ogl.html
Не, ну если в "мировом масштабе" ...
И то не так чтоб очень.
ЛАД
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