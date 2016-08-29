Эмиссия наличного доллара за 2017 составила ровно +$100 млрд.
Если хотите объективного более менее индекса - посмотрите насколько выросло золото к прошлому году, учитывая что инвесторы им особо не интересовались уже который год подряд.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лют, 2018 02:00
Додано: Вів 06 лют, 2018 02:18
Re: Валютный рынок в контексте
множество раз говорилось о том, что криптовакханалия может спровоцировать очередной глобальний фин.кризис, каким именно образом было непонятно.
По капитализации - даже на момент максимума, это сравнительно некритичная сумма.
Но, похоже, сработала психология наложенная на обьективные факторы как сворачивание QE и высасывание долларовой ликвидности, о которой много говорилось в прошлом году.
Консервативные инвесторы увидели результат попыток обналичить крипто-"активы" - денег не хватило. И даже небольшого числа тех, кто решил конвертнуть свои виртуальные акции в реальный кеш хватило...при том что обьемы торгов уже давно не отмечаются особым масштабом (к примеру ежедневные обьемы торгов криптой уже больше полугода превышают таковые на фондовых рынках, с той лишь разницей, что фонда торгуется за более или менее реальный кеш, а не по кросс-курсу между крипто-валютными парами).
мда, конечно, хотелосьбы еще хотя бы года 2 стабильности, но иншаАллах
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Вів 06 лют, 2018 03:14
Re: Валютный рынок в контексте
В Японии как я понимаю тоже обвал
Додано: Вів 06 лют, 2018 03:21
Re: Валютный рынок в контексте
ну они там только проснулись и в шокетрохе, да и сильней на америку завязаны. Китай ща начинает, показательней будет и может через часок другой выровняют дамп. Уже был похожий(но не такой глубокий) дамп и китайцы "успокоили" волну. Если 5% потрогают, ох и шухер. Нет сил следить уже(
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Вів 06 лют, 2018 04:36
Corpocrator
- Ну, в этот раз они ее наоборот "разгоняют"...
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:30
У кого какие прогнозы по мировому падению? Чем это может 'аукнуться' Украине? И как это может повлиять на пару доллар/евро?
Как всегда переход в более сильную валюту, т.е. в доллар и стремление к паритету по доллар/евро, как прогнозировал месяц назад Дядя Саша?
По гривне - любые негативные события в мировой экономике для гривны плохие.
Ваши прогнозы - куда оно всё может зайти и чем можеи закончится?
Может снижение доллара с середины января есть медведьей ловушкой и для тех кто не слились, в феврале будет звездный час
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:39
198Le
Металлы , руда, зерновые могут подешеветь после поднятия учетной ставки ФРС
Живите своим умом!
реклама
|