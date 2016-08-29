Додано: Вів 06 лют, 2018 02:18

множество раз говорилось о том, что криптовакханалия может спровоцировать очередной глобальний фин.кризис, каким именно образом было непонятно.



По капитализации - даже на момент максимума, это сравнительно некритичная сумма.



Но, похоже, сработала психология наложенная на обьективные факторы как сворачивание QE и высасывание долларовой ликвидности, о которой много говорилось в прошлом году.



Консервативные инвесторы увидели результат попыток обналичить крипто-"активы" - денег не хватило. И даже небольшого числа тех, кто решил конвертнуть свои виртуальные акции в реальный кеш хватило...при том что обьемы торгов уже давно не отмечаются особым масштабом (к примеру ежедневные обьемы торгов криптой уже больше полугода превышают таковые на фондовых рынках, с той лишь разницей, что фонда торгуется за более или менее реальный кеш, а не по кросс-курсу между крипто-валютными парами).



мда, конечно, хотелосьбы еще хотя бы года 2 стабильности, но иншаАллах

UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES