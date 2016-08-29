Всего удалось привлечь 5,2 млрд при этом завтра будет погашение 2,7 млрд.грн
Лично мне не понравилось что Минфин привлек деньги в основном по коротким выпускам.Смотрите сами.
77 дней - 16,5% - залучено 2 млрд ( предложение 2,2 млрд ) 168 дней - 16,5% - залучено 2,2 млрд ( предложение 2,5 млрд) 259 дней - 16,5% - залучено 0,9 млрд (предложение 1 млрд) 336 дней - 16,4% - залучено 0,09 млрд ( предложение 0,190 млрд )
707 и 1078 дней минфин не удовлетворил заявки ,хотя были предложения ( 102 и 230 млн ) банки хотели ставки 16,5% и 16% , Минфин же готов был дать не более 15,74% и 15,7% , соответственно срокам выпуска.
Теперь смотрите , становится дальше интересно )) На этом аукционе предложение было 5,9 млрд , разместились на 5,2 , то есть почти все желающие удовлетворены. На следующей неделе погашений не будет, но привлекать денюжку нужно будет )))
В январе 2018 года население продало наличной иностранной валюты на $257,2 млн больше, чем купило.
Согласно данным Национального банка, в январе украинцы купили валюты на $580 млн (в частности, долларов на $452,1 млн) и продали банкам и небанковским учреждениям $837,3 млн (в частности, долларов на $618,5 млн).
Чистое сальдо продажи валюты составило $257,2 млн (в частности, долларов - $166,5 млн), что является рекордным показателем за последние полгода. От больших объемов валюты население избавлялось в минувшем году только в апреле - июле, примерно по $300-400 млн ежемесячно.
Отметим, что продажа валюты в январе в объеме $837,3 млн была рекордной за 2015-2018 годы. Именно в январе курс на наличном рынке был максимальным - доходил до 29 грн/$. Тогда как в начале февраля он укрепился до 27,5 грн/$.
Объем покупки валюты - в размере $580 млн - был не только меньше, чем покупка в декабре 2017 года ($736,5 млн), но и самым низким показателем за последние полгода. Украинцы не хотели покупать дорогой доллар и евро.
Всего удалось привлечь 5,2 млрд при этом завтра будет погашение 2,7 млрд.грн
Лично мне не понравилось что Минфин привлек деньги в основном по коротким выпускам.Смотрите сами.
77 дней - 16,5% - залучено 2 млрд ( предложение 2,2 млрд ) 168 дней - 16,5% - залучено 2,2 млрд ( предложение 2,5 млрд) 259 дней - 16,5% - залучено 0,9 млрд (предложение 1 млрд) 336 дней - 16,4% - залучено 0,09 млрд ( предложение 0,190 млрд )
707 и 1078 дней минфин не удовлетворил заявки ,хотя были предложения ( 102 и 230 млн ) банки хотели ставки 16,5% и 16% , Минфин же готов был дать не более 15,74% и 15,7% , соответственно срокам выпуска.
Теперь смотрите , становится дальше интересно )) На этом аукционе предложение было 5,9 млрд , разместились на 5,2 , то есть почти все желающие удовлетворены. На следующей неделе погашений не будет, но привлекать денюжку нужно будет )))
Всі ці короткі займи нам ще аукнуться. Щоб не було такого коли в липні у всіх закінчуються гривнедепо + погашення ОДВП і ріст курсу почнеться вже із початку серпня. Чи мінфін перед осінню запропонує кращі ставки ніж зараз?
Грйс-мэн написав:Побежали олени, которые сливают биткоэн, и выходят в кеш (в Украине - через грн). Вот и образовался локальный дефицит грн, вдобавок к повышению учётки и строительству "пирамиды ОВГЗ", под которое заводят валюту
Грйс-мэн написав:Побежали олени, которые сливают биткоэн, и выходят в кеш (в Украине - через грн). Вот и образовался локальный дефицит грн, вдобавок к повышению учётки и строительству "пирамиды ОВГЗ", под которое заводят валюту
Ох и аналитище, ох и человечище
Возможно Грйс-мэн и не прав. Но Ваши варианты причин такого резкого и глубокого падения доллара?
Vlad442 написав: 1 В этом году много людей собиралось играть на сезонных валютных колебаниях. 2 Многие сдавали весь январь, чем сглаживали пик.
1 Вы имеете в виду форумчан ? И каков же их процент к основной массе ? Потому как среди моих знакомых никто подобным не занимается, но, возможно, вы вращаетесь среди любителей прокатиться на волнах. 2 Посмотрите когда пошли вниз. Уж точно не на "сдавальщиках", может на ОВГЗ ? ИМХО
На форуме неоднократно писалось( дс, я,др), что курс развернётся и пойдёт вниз при смене аукционов по продаже доллара на аукционы по покупке.Всё остальное добавляет очень незначительное влияние.Особенность момента состоит в происхождении и цели сдаваемых объёмов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,47 коп., на торгах вторника укрепился на 28,15 коп., оказавшись на уровне 27,4609 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 06 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,73 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.08 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно упал в цене к 27,52/27,55, а через 25 минут, немного замедляя динамику, консолидировался на уровне 27,50/27,55 UAH/USD. После незначительного периода относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ возобновила снижение, оказавшись около 10.58 на цифре 27,43/27,45, вызвав приход на рынок регулятора, который тотчас выкупил «лишние» $10,0 млн. по цене 27,51 UAH/USD у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса. Судя по всему, этого оказалось недостаточно, и в 11.08 НБУ повторно появился на МЕЖБАНКЕ , выкупая доллар уже по 27,46 UAH/USD. На сей раз закрома регулятора пополнились на $30,0 млн. Это остановило коррекцию «американца» и даже обеспечило его отскок до 27,44/27,46, а спустя 17 минут, на 11.25, до 27,46/27,48 UAH/USD. По-видимому, НБУ «успокоился» и покинул рынок, где, меж тем, коррекция доллара была продолжена, уронив СКВ по состоянию на 12.25 до 27,42/27,45 UAH/USD. Это «рассердило» регулятор, которому надоело пребывание на МЕЖБАНКЕ , и он анонсировал валютный аукцион, цель которого, обеспечение гривней (выкуп с рынка доллара) боле широкого круга участников. Объем мероприятия $50,0 млн., три заявки надо успеть подать до 12.45. Межбанк не обратил внимание на анонс, а курс доллара остался на цифре 27,42/27,45 UAH/USD. Вскоре стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 27,4326, цена отсечки – 27,4400 UAH/USD. Рыночный курс доллара не отреагировал на эту статистику, оставаясь на уровне 27,42/27,45 UAH/USD, уйдя на обеденный перерыв около 13.20 на цифре 27,43/27,45 UAH/USD.
После обеда стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $88,50 млн., из которых регулятор удовлетворил $44,20 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,4326, минимальный – 27,2370, максимальный (курс отсечки) 27,4400 UAH/USD.
Неудачники аукциона вернулись на межбанк и своими предложениями СКВ поэтапно роняли ее цену до уровня 27,39/27,42 UAH/USD по состоянию на 16.15 Киева.
Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов.
На цифре 27,39/27,42 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 06 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4609 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,16% с 28,0672 UAH/USD до 27,4609 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 06 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 06 февраля упал в цене по следующим причинам.
Во-первых, со вторника заметно увеличивается приток экспортной выручки на счета экспортеров из-за рубежа.
Во-вторых, намеченный на 06 февраля аукцион по размещению гривневых ОВГЗ отвлек нерезидентов от покупок СКВ для репатриации дивидендов, сезон которой стартовал.
В-третьих, опережающее падение курса доллара на межбанке вынуждало в спешке совершать продажи обязательнйо части выручки экспортеров из-за боязни потерь на курсе.
В-четвертых, коррекцию безналичного доллара поддержало снижение курса наличной СКВ.
Заметное падение курса доллара на межбанке произошло, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, на который указал заметный рост остатков в нацвалюте с уровня 41 243,6 млн. грн. к отметке 49 305,3 млн. грн. на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 06 февраля изрядно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, со вторника заметно увеличивается приток экспортной выручки на счета экспортеров, часть которой они спешно продавали на межбанке.
Во-вторых, участие в аукционе Минфина требовало много гривни, ради которой продавалась СКВ.
В-третьих, сохранение «медвежьего» тренда на рынке доллара также способствовало росту ликвидности.
В-четвертых, НБУ своими несколькими интервенциями добавил ликвидности во вторник.
Наконец, в пятых, тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок не радует оборотами) по известным причинам снята с повестки дня.
Торги 06 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая в целом повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, несмотря на усилия неоднократно вмешивающегося в ход торгов регулятора с гривневыми интервенциями, котировки безналичного «американца» изрядно потеряли в цене.
Подобно межбанку, наличный рынок в течение вторника «боролся» в двумя вызовами: с доминированием клиентского «приноса», сформированного «медвежьими» сводками с межбанка и закономерными в подобной ситуациями рисками обострения гривнедефицита.
Агрессивность клиентского предложения наличной валюты была настолько высока, что большая часть рынков вышеперечисленных населенных пунктов (Запорожье, Киев, Одесса и Харьков) констатировали по итогам дня сохранение преобладание оферов. Днепр и Крыжополь рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж.
На сей раз, в отличие от предыдущей сессии, итоговое равновесие обеспечило прогресс на участке ликвидности. Во всяком случае, об этом сообщили дилеры Днепра и Крыжополя. При этом валютчики Днепра, у которых уже к полудню сложилось равновесие покупок м продаж в реальных сделках, поделились нехитрым секретом торгов в условиях падающего курса. «Просто пытаюсь дорого не покупать», - был кратким матерый валютчик Днепра.
«Изюминкой» вторничной сессии наличного «неформального» валютного рынка стала заметная задержка старта реальных сделок. Как подметили запорожские валютчики, потенциальные клиенты аргументировали свое нежелание выходить на рынок с реальными сделками из-за «низких цен позиции спрос и завышенных оферов». Полагаю, этим клиентура попросту прикрывала свой испуг от высокой курсовой динамики.
Задержка в начале реальных сделок и сформировавшийся по итогам дня «перекос» в сторону клиентских оферов валюты не помешали валютчикам Харькова, Одессы и столицы завершить торги вторника с приличной ликвидностью, повторившей показатели предыдущей сессии.
В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 18,0-25,0 коп. (в наибольшей степени умали биды «американца» рынке Запорожья, предложение потеряло 20,0-28,0 коп. (лидировал в откате рынок Киева).
Обращает на себя внимание более заметное внутридневное снижение позиции «предложение» наличного доллара, что стало следствием очевидного стремления дилеров заставить клиентов приобретать СКВ, а не только «сдавать» ее.
Во-вторых, несмотря на довольно активное участие регулятора, пытавшегося предотвратить чрезмерное укрепление гривни своими интервенциями, в течение дня средневзвешенный курс безналичного доллара понес более значительные потери, чем его наличный «родственник».
Меж тем, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция «спрос» наличного неформального доллара упала на 32,0-37,9 коп.(лидировало в «размере» коррекции Запорожье), предложение понизилось на 35,0-38,9 коп.
Итак, наличный рынок в течение вторника в паре доллар-гривня понес заметные ценовые потери, оказавшиеся немного ниже значения коррекции средневзвешенного курса безналичного «американца». Учитывая более высокую «рыночность» и чувствительность к переменам, следует ожидать очень скорого замедления темпов «баксопад» на рынке наличных или даже установления периода относительной стабильности, вослед за которым в том же направлении двинется и рынок «зеленого» безнала. Полагаю, катализирует процесс на межбанке возвращение туда нерезидентов с покупками изрядно упавшей в цене СКВ для репатриации дивидендов.
Впрочем, по порядку.
Торги 06 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,32/27,42 UAH/USD, евро – 33,80/34,20 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.
Уже со старта торгов вторника дилеры наличного рынка Днепра были вынуждены в спешном порядке снижать цены, реагируя на клиентские офера, ставшие следствием «медвежьих» сводок с межбанка.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного «размылись» и понизились: 27,42-45/27,53-55 UAH/USD, евро - 34,05/34,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,485 UAH/RUB. На указанное время на рынке действовало Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты оставались невысокими.
После обеда, дилерам Днепра пришлось продолжать дисконтирование цен в рамках сохранение равновесия покупок и продаж. Баланс спроса и предложения удалось сберечь, что в значительной степени помогло улучшить состояние ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
В течение 06 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 18,0 коп., офера стали ниже на 23,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 05 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 33,0 коп., потеряв 35,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,32/27,42 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 06-го динамично снижали действующие цены, начав это делать уже со старта сессии. Оперативное дисконтирование действующих цен привело по состоянию на полдень к равновесию покупок и продаж оптовых партий наличной «зелени».
После обеда оптовики «неформального» опта Днепра продолжали снижать действующие цены, стараясь приобретать СКВ по возможно более низким курсам и сохраняя равновесие спроса и предложение.
Последнее по итогам дня обеспечило прогресс на участке ликвидности, заслужившей от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении вторника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 18,0 коп., офера стали ниже на 23,0 коп.
По сравнению с закрытием 05 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 33,0 коп., офера потеряли 35,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 февраля уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав в течение вторника потери бидов и оферов в 35,0 коп.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 55,0 коп., офера провалились на 45,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 06 февраля пришлось в основном заниматься снижением действующих цен в паре доллар-гривня, где наблюдался агрессивный клиентский «принос», стараясь сохранить при этом равновесие покупок и продаж и не допустить обострения гривнедефицита.
С учетом того, что на мировом форексе пара евро-доллар после 14.00 Киева инициировала снижение, наши дилеры ответили на это изрядным внутридневным падением обеих позиций в паре евро-гривня, учтя и заметную коррекцию наличного «американца» в течение этого вторника.
Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2375 к отметке $1,2343 констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 32 пункта.
Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту коррекцию, уронив в течение 06 февраля наличную пару евро-гривня по спросу и по предложению 35,0 коп., не забывая об изрядном падении во вторник наличной пары доллар-гривня.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 06 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2390, пара евро-доллар в условиях несвойственной для Азии высокой волатильности, понизилась к $1,2370 по состоянию на 08.00 Киева. С этого часа стартовало первое за вторник ралли, поднявшее пару около 10.00 Киева к $1,2420. С этой цифры была инициирована поэтапная коррекция, приведшая, в конечном счете, пару евро доллар ко внутридневному минимуму ($1,2317 по состоянию на 17.30 Киева)/
Эти низы были выкуплены, вернув пару к росту. Последний исчерпался лишь около 20.00 Киева по достижению евро отметки $1,2390…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Доллар во вторник на европейской сессии форекса возобновил подъем по отношению к большинству мировых валют на фоне усиления волатильности, инвесторы последовательно перебирают все варианты защитных активов.
При этом доходность гособлигаций продолжает снижаться вторую сессию подряд, фондовые индексы Европы падают, а Уолл-стрит готовится к очередной масштабной распродаже акций.
В паре с евро доллар к 14.55 Киева поднялся на 0,18%, до $1,2345, с иеной - на 0,1%, до ¥109,18.
Курс доллара к фунту укрепился на 0,5%, к швейцарскому франку - на 0,6%.
Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов до 2,707% по сравнению с 2,794% ближе к закрытию сессии в понедельник. Доходность 2-летних госбумаг США снизилась с 2,085% до 2,020%, 30-летних - с 3,067% до 3,010%. В Германии доходность 10-летних бондов уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 0,666%.
Южноафриканский рэнд подешевел на 0,6% по отношению к доллару на фоне очередного витка политического кризиса. Из-за обсуждения возможной отставки президента ЮАР Джейкоба Зумы спикер Национальной ассамблеи Малека Мбете попросила президента отложить обращение к нации, запланированное на 8 февраля.
Полагаю, доллар начал испытывать поддержку после распродажи акций.
«Американец», вероятно, попытается восстановить поддержку после того, как инвесторы завершат корректировку позиций на фондовом рынке США.
Доллар будет поддержан, так как средства, ранее направленные в рисковые активы, теперь вернутся в доллар. Все просто и заключается в банальной миграции активов. Изрядная коррекция биржевых индексов США вывела активы из акций, укрепив американскую СКВ.
При этом облигации США дают привлекательную доходность, после того как 10-летние бумаги упали, а их доходность взлетела до 2,88%. Ударная распродажа акций в США рассматривается как коррекция, но не изменение тенденции, поскольку основные экономические показатели остаются оптимистичными; нет также технического сигнала на продажу после случившегося падения. Тем не менее, может потребоваться некоторое время, прежде чем финансовые рынки смогут оправиться от этого шока, нашедшего отражение в панической продаже акций и агрессивном отторжении рисковых активов.
Дальнейшее развитие событий на Уолл-стрит подтвердило вышеизложенное предположение: стоило на рынке акций США сменить тренд, а главному тамошнему индексу Dow Jones выйти в «зеленую зону», как в паре доллар-евро начался рост за счет ослабления «американца».
Натурально, новостные ленты наверняка в коррекции доллара после 17.30 Киева обвинять статистику США и, в частности, неважное состояние тамошнего внешнеторгового баланса. Как оказалось, дефицит внешней торговли в декабре вырос максимально за 9 лет. Дефицит внешней торговли США в декабре вырос на 5,3% до $53,12 млрд. - с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали дефицит составит $52,0 млрд.
Импорт в США в декабре вырос на 2,5% до $256,5 млрд. из-за увеличения импорта потребительских товаров: сотовых телефонов, автомобилей и капитальных товаров. Экспорт вырос на 1,8% до $203,4 млрд. за счет химической продукции и капитальных товаров.
В декабре индекс доллара USDX упал на 0,6% в декабре и на 7,8% за год, а более слабый доллар оказывает поддержку экспорту. Дефицит внешней торговли США наблюдается много лет, так как, по мнению экспертов американцы потребляют больше, чем производят по сравнению с остальным миром. Натурально, последовал «логический» вывод: случившегося ранее ослабления доллара было явно недостаточно, и следует попытаться его еще раз уронить, прекратив наметившееся с вечера понедельника укрепление.
Думаю, причины внутридневной динамики пары евро-доллар в течение 05-06 февраля следует искать на Уолл-стрит, а также в сохраняющейся доселе нерешенной проблеме с потолком госдолга США.
Мы полагаем, что пара евро-доллар имеет все шансы еще показать отметку $1,250, учитывая, что неопределенность с бюджетом США как была, так и остается фактором, играющим против доллара. Ни сильные данные по рынку труда в США, ни лоббирующий сильный доллар Трамп так и не смогли переломить тенденцию.
С 24 января пара евро-доллар консолидируется в районе $1,235-1,2500, и, похоже, выход из консолидации опять будет вверх, несмотря на все фундаментальные факторы в пользу доллара.
Впрочем, если распродажи на рынках все-таки продолжатся и перейдут в тотальный разворот, это тоже будет не так плохо, поскольку перевернуться обратно всегда можно, а таргет по паре евро-доллар находится далеко внизу, ниже отметки $1,20. Но пока в экономике США и Европы все было неплохо, так что причин для немедленного продолжения обвала фондовых индексов и общего сворачивания аппетитов к риску, вроде нет, а перекупленность, хотя и не полностью, снята прошедшей коррекцией на Уолл-стрит и на биржах Континента.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов и оферов этой СКВ на 35,0 коп.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение вторника 100 пунктов по спросу и 50 пунктов по предложению.
Торги рублем 06 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля потеряли 200 пунктов, офера упали на 150 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», несколько улучшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника работать по упавшему с закрытия понедельника на 55,0 коп. спросу и потерявшему 45,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 февраля по спросу обвалился на 200 пунктов, потеряв 150 пунктов по предложению.
Торги валютного межбанка не удивили, продемонстрировав изрядную коррекцию цен «зеленого» безнала. Причины для углубления коррекция долларовых цен прежние: привычный для вторника рост поступлений экспортной выручки из-за рубежа и отток нерезидентов на аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Падающий курс безналичного «американца» вынуждал экспортеров, которым надлежало именно сейчас расстаться с частью выручки, спешить с продажами, усугубляя снижение долларовых цен.
Последнему не смог или, скорее, не хотел, воспрепятствовать регулятор, несколько раз появлявшийся на рынке с выкупом долларовых «излишков» у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, пополнив с этого участка свои резервы на $40,0 млн..
Пополудни повторявшиеся гривневые интервенции, судя по всему, надоели Институтской, и НБУ анонсировал валютный аукцион, чтобы охватить своим «гривневым благоденствием» возможно более широкий круг игроков. Не исключено, что именно аукциону удалось остановить пролонгацию снижения «американца» на межбанке.
На этом фоне наличный рынок тоже не удивил, следуя своими котировками вниз за ценами доллара на межбанке. С одним существенным отличием от межбанка. На последнем в сравнении с предыдущей сессии обороты заметно выросли, в то время как напуганный изрядной курсовой динамикой потенциальный клиент «налички» старался «воздерживаться» от своих валютообменных проектов.
Вторничный «баксопад» на валютном межбанке, как мы указали выше, сопровождался миграцией нерезидентов на рынок казенных ценных бумаг, отложив массовую скупку СКВ в рамках стартовавшего сезона репатриации дивидендов.
Меж тем на транзитных и коррсчетах НБУ заметно «потяжелел» гривневый навес, суля грядущие перемены в настроениях на валютном рынке. К подобному сценарию развития событий на межбанке рынок доллара подталкивает и текущее заметное падение цены «американца», что наверняка привлечет внимание «варягов», вернувшихся на рынок с аукциона Минфина.
Так что, думается, настоящий триумф «зеленых медведей» на межбанке может оказаться очень непродолжительным.