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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:58
Если население побежало тарить гривну, что-то у меня такое подозрение, что население нагреют и курс пойдет вверх раньше времени.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:01
ЛАД написав:
Возможно Грйс-мэн
и не прав.
возможно?
"идея" о влиянии торговли битком на курсо-образование в стране мелькает на страницах форума второй день подряд.
манипулятивно пытаются вложить в голову мысль о значимости этого фактора, о том, что биток - товар наравне с наличным баксом и его продажи на украинских площадках способны вызвать дефицит гривны.
могу дать несколько ссылок, если интересно.
точно так же "писатели" изощрялись во время роста курса битка, в октябре-ноябре, мол, "народ понёс гривну не в наличный доллар, а в биток, потому загон и не происходит".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:22
trololo написав: ЛАД написав:
Но Ваши варианты причин такого резкого и глубокого падения доллара?
помню не так давно доллар по 26,6. в чем заключается глубокое падение? а еще помню долар и по 37 был. 35-25 это падение, а 26-28-29-27 это так, свободное дыхание рынка
4% безоткатного падения за 12 дней (с 25.01 по 06.02) не совсем "свободное дыхание".
Честно признаЮсь, причин такого падения в сегодняшних условиях не понимаю.
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ЛАД
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:24
Перес де Куэльяр написав: Kabanchik написав:
Резво поскакали вверх. Уже вижу на весеннем горизонте цифры 50.
Кабанчика не видели?
Кабанчик зараз на ринку криптовалюти...Він там потрібніший!Хто може,приглядіть за Зьоброю,мало чого...
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Qwerty
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:29
Yuri_T написав: ЛАД написав:
Возможно Грйс-мэн
и не прав.
возможно?
"идея" о влиянии торговли битком на курсо-образование в стране мелькает на страницах форума второй день подряд.
манипулятивно пытаются вложить в голову мысль о значимости этого фактора, о том, что биток - товар наравне с наличным баксом и его продажи на украинских площадках способны вызвать дефицит гривны.
могу дать несколько ссылок, если интересно.
точно так же "писатели" изощрялись во время роста курса битка, в октябре-ноябре, мол, "народ понёс гривну не в наличный доллар, а в биток, потому загон и не происходит".
О битке и его роли судить не берусь. Никаких данных об объёмах торговли им "в степях Украины" не видел и не искал. Но Грйс-мэн
писал в посте и об учётке и ОВГЗ.
У меня главным был вопрос - почему? Чем вызвано такое заметное укрепление гривни за последние 2 недели?
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ЛАД
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:32
ЛАД написав: Yuri_T написав: ЛАД написав:
Возможно Грйс-мэн
и не прав.
возможно?
"идея" о влиянии торговли битком на курсо-образование в стране мелькает на страницах форума второй день подряд.
манипулятивно пытаются вложить в голову мысль о значимости этого фактора, о том, что биток - товар наравне с наличным баксом и его продажи на украинских площадках способны вызвать дефицит гривны.
могу дать несколько ссылок, если интересно.
точно так же "писатели" изощрялись во время роста курса битка, в октябре-ноябре, мол, "народ понёс гривну не в наличный доллар, а в биток, потому загон и не происходит".
О битке и его роли судить не берусь. Никаких данных об объёмах торговли им "в степях Украины" не видел и не искал. Но Грйс-мэн
писал в посте и об учётке и ОВГЗ.
У меня главным был вопрос - почему? Чем вызвано такое заметное укрепление гривни за последние 2 недели?
судя по всему, мы недооценивает эффективность овгз и учетной ставки как монетарных рычагов.
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juristkostya
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Додано: Вів 06 лют, 2018 21:39
Qwerty написав:
Хто може,приглядіть за Зьоброю,мало чого...
У нього, як завжди, все гаразд
Zebra написав:
Вывел все под ноль с битфинекса и продал на куне, пока цена на 20% выше мировых бирж. Всем спасибо кто туда гривну завел
На этом мое общение с криптой заканчивается до лучших времен. Никак не могу выбрать себе хату в Киеве, столько предложений, одно лучше другого и не дорого (по сравнению с 2007 и 2013 когда покупал предыдущие квартиры), во времена настали
Советую всем продавать свое монетки пока за них еще столько денег дают. Вкладывайте в себя, в бизнес, недвижимость, обновите автомобиль (лично я пересяду на Prado). Импульса вверх больше нет. Крипта постепенно обнуляется.
Zebra написав:
Как же классно чувствовать себя ахрененным знатоком тренда криптовалют. Говорил еще в октябре - выходить нужно в январе. Жаль медали за такое не дают. Хочется самому себя наградить орденом.
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Игорь
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