RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4210421142124213

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 693
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
445
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:58

Если население побежало тарить гривну, что-то у меня такое подозрение, что население нагреют и курс пойдет вверх раньше времени.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19571
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1836 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:01

  ЛАД написав:Возможно Грйс-мэн и не прав.

возможно?
"идея" о влиянии торговли битком на курсо-образование в стране мелькает на страницах форума второй день подряд.
манипулятивно пытаются вложить в голову мысль о значимости этого фактора, о том, что биток - товар наравне с наличным баксом и его продажи на украинских площадках способны вызвать дефицит гривны.
могу дать несколько ссылок, если интересно.
точно так же "писатели" изощрялись во время роста курса битка, в октябре-ноябре, мол, "народ понёс гривну не в наличный доллар, а в биток, потому загон и не происходит".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12227
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 3208 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:22

  trololo написав:
  ЛАД написав:Но Ваши варианты причин такого резкого и глубокого падения доллара?


помню не так давно доллар по 26,6. в чем заключается глубокое падение? а еще помню долар и по 37 был. 35-25 это падение, а 26-28-29-27 это так, свободное дыхание рынка

4% безоткатного падения за 12 дней (с 25.01 по 06.02) не совсем "свободное дыхание". :)
Честно признаЮсь, причин такого падения в сегодняшних условиях не понимаю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8874
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2832 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:24

  Перес де Куэльяр написав:
  Kabanchik написав:Резво поскакали вверх. Уже вижу на весеннем горизонте цифры 50. :mrgreen:
Кабанчика не видели?

Кабанчик зараз на ринку криптовалюти...Він там потрібніший!Хто може,приглядіть за Зьоброю,мало чого...
Qwerty
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 25.02.15
Подякував: 177 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:29

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:Возможно Грйс-мэн и не прав.

возможно?
"идея" о влиянии торговли битком на курсо-образование в стране мелькает на страницах форума второй день подряд.
манипулятивно пытаются вложить в голову мысль о значимости этого фактора, о том, что биток - товар наравне с наличным баксом и его продажи на украинских площадках способны вызвать дефицит гривны.
могу дать несколько ссылок, если интересно.
точно так же "писатели" изощрялись во время роста курса битка, в октябре-ноябре, мол, "народ понёс гривну не в наличный доллар, а в биток, потому загон и не происходит".

О битке и его роли судить не берусь. Никаких данных об объёмах торговли им "в степях Украины" не видел и не искал. Но Грйс-мэн писал в посте и об учётке и ОВГЗ.
У меня главным был вопрос - почему? Чем вызвано такое заметное укрепление гривни за последние 2 недели?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8874
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2832 раз.
Подякували: 2528 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:32

  ЛАД написав:
  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:Возможно Грйс-мэн и не прав.

возможно?
"идея" о влиянии торговли битком на курсо-образование в стране мелькает на страницах форума второй день подряд.
манипулятивно пытаются вложить в голову мысль о значимости этого фактора, о том, что биток - товар наравне с наличным баксом и его продажи на украинских площадках способны вызвать дефицит гривны.
могу дать несколько ссылок, если интересно.
точно так же "писатели" изощрялись во время роста курса битка, в октябре-ноябре, мол, "народ понёс гривну не в наличный доллар, а в биток, потому загон и не происходит".

О битке и его роли судить не берусь. Никаких данных об объёмах торговли им "в степях Украины" не видел и не искал. Но Грйс-мэн писал в посте и об учётке и ОВГЗ.
У меня главным был вопрос - почему? Чем вызвано такое заметное укрепление гривни за последние 2 недели?
судя по всему, мы недооценивает эффективность овгз и учетной ставки как монетарных рычагов.
juristkostya
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:39

  Qwerty написав:Хто може,приглядіть за Зьоброю,мало чого...

У нього, як завжди, все гаразд :mrgreen:
  Zebra написав:Вывел все под ноль с битфинекса и продал на куне, пока цена на 20% выше мировых бирж. Всем спасибо кто туда гривну завел :mrgreen: На этом мое общение с криптой заканчивается до лучших времен. Никак не могу выбрать себе хату в Киеве, столько предложений, одно лучше другого и не дорого (по сравнению с 2007 и 2013 когда покупал предыдущие квартиры), во времена настали :lol:
Советую всем продавать свое монетки пока за них еще столько денег дают. Вкладывайте в себя, в бизнес, недвижимость, обновите автомобиль (лично я пересяду на Prado). Импульса вверх больше нет. Крипта постепенно обнуляется.

  Zebra написав:Как же классно чувствовать себя ахрененным знатоком тренда криптовалют. Говорил еще в октябре - выходить нужно в январе. Жаль медали за такое не дают. Хочется самому себя наградить орденом.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 23.01.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4210421142124213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, juristkostya, ЛАД і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 990, 991, 992
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
9912 998007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 21:19
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 602, 603, 604
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6033 1281346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 11:25
sumavi
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 33372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.