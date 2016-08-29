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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4213421442154216>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 693
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
445
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:33

Долярчик Только одну пачку 1996 года. Избавился. Говорят их в Таиланде не принимают.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:48

  fin написав:Долярчик Только одну пачку 1996 года. Избавился. Говорят их в Таиланде не принимают.

...мені на днях, Ощад теж підкинув одного "папірця" 1996р.(ну не буду ж я на кожній дивитись рік), але вона не зношена..........- думаю оплатити нею товар на гуртівні :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:50

  Ihor Pavlovycz написав:дядя Caша
То що це було? Чорний лебідь в прольоті?

...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:55

Re: Валютный рынок в контексте

В принципе 1996 год ничем не отличается от 2003 или 2006. Просто там нет какой-то метки, а в Таиланде почему-то это считается недостатком.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:15

Re: Валютный рынок в контексте

Главное, чтобы летом хотя бы 27-27,5 побыло пару дней. А зимой чем выше, тем лучше. В пределах разумного конечно. Разумное- это 32.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:45

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:По ОВГЗ - просьба к zzzzzz, как человеку внимательно следящим за этим вопросом. Если не сложно, не могли бы Вы привести баланс по ОВГЗ, к примеру, за период с 23.01 по 06.02 (размещено/погашено или разницу)?


Я вас научу , будете сами все смотреть.
Скачайте с сайта Минфина файл с описанием ОВГЗ , там все в хронологическом порядке по погашению размещено.
https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp)

По объемам привлечения все есть на сайте НБУ
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list

5 минут времени , и сами сможете все считать.

П.С. Если увидите погашения ОВГЗ в этом году , где ставка 9,5% ( гривна ) эти ОВГЗ на балансе НБУ , т.е. эти деньги стерилизуются и не попадают на рынок.

Спасибо, но, честно говоря, возиться не хочется. :oops:
Надеялся, что у Вас могут быть готовые цифры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Игорь Алексеевич написав:Там все забыли что курс был при назначении леры 8, а сейчас 28

До чего смешны зрадафилы! "все забыли"!?
Все как раз помнят что как сейчас нет 28, так и Гонтареву назначали при 12.
А 8 давно не было даже еще при не сбежавшем вашем любимце Арбузове, а 9,30 уже.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:15

ЛАД Лень плохое качество
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 05:06

  Игорь Алексеевич написав:идут последние торги в вр о назначении главы нбу. там с мешками ходят по фракциям.
поэтому и курс вниз, что бы меньше вопросов в парламенте было к пороху про его леру. типа смотрите идет укрепление грн. слава нбу и его руководству!!!! Там все забыли что курс был при назначении леры 8, а сейчас 28
после назначения нового главы нбу что бы население не возмущалось подержат месяц курс в районе 27,5 а потом все своим чередом пойдёт - к зимней планке 31.



Когда?!
Когда, брат?!?
Зима какого года?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 07:29

Харків, как у вас с билетами на Рому? :roll:
А в ВИП сектор?
Где покупать?
Едем.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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