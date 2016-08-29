Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 лют, 2018 22:33
Долярчик Только одну пачку 1996 года. Избавился. Говорят их в Таиланде не принимают.
fin
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Додано: Вів 06 лют, 2018 22:50
Ihor Pavlovycz написав: дядя Caша
То
що це було?
Чорний лебідь в прольоті?
Долярчик
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Додано: Вів 06 лют, 2018 22:55
В принципе 1996 год ничем не отличается от 2003 или 2006. Просто там нет какой-то метки, а в Таиланде почему-то это считается недостатком.
fin
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Додано: Вів 06 лют, 2018 23:15
Главное, чтобы летом хотя бы 27-27,5 побыло пару дней. А зимой чем выше, тем лучше. В пределах разумного конечно. Разумное- это 32.
fin
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Додано: Вів 06 лют, 2018 23:45
zzzzzz написав: ЛАД написав:
По ОВГЗ - просьба к
zzzzzz
, как человеку внимательно следящим за этим вопросом. Если не сложно, не могли бы Вы привести баланс по ОВГЗ, к примеру, за период с 23.01 по 06.02 (размещено/погашено или разницу)?
Я вас научу , будете сами все смотреть.
Скачайте с сайта Минфина файл с описанием ОВГЗ , там все в хронологическом порядке по погашению размещено.
https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp
)
По объемам привлечения все есть на сайте НБУ
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list
5 минут времени , и сами сможете все считать.
П.С. Если увидите погашения ОВГЗ в этом году , где ставка 9,5% ( гривна ) эти ОВГЗ на балансе НБУ , т.е. эти деньги стерилизуются и не попадают на рынок.
Спасибо, но, честно говоря, возиться не хочется.
Надеялся, что у Вас могут быть готовые цифры.
ЛАД
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Додано: Вів 06 лют, 2018 23:46
Игорь Алексеевич написав:
Там все забыли что курс был при назначении леры 8, а сейчас 28
До чего смешны зрадафилы! "все забыли"!?
Все как раз помнят что как сейчас нет 28, так и Гонтареву назначали при 12.
А 8 давно не было даже еще при не сбежавшем вашем любимце Арбузове, а 9,30 уже.
komp
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Додано: Сер 07 лют, 2018 00:15
ЛАД Лень плохое качество
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 07 лют, 2018 05:06
Игорь Алексеевич написав:
идут последние торги в вр о назначении главы нбу. там с мешками ходят по фракциям.
поэтому и курс вниз, что бы меньше вопросов в парламенте было к пороху про его леру. типа смотрите идет укрепление грн. слава нбу и его руководству!!!! Там все забыли что курс был при назначении леры 8, а сейчас 28
после назначения нового главы нбу что бы население не возмущалось подержат месяц курс в районе 27,5 а
потом
все своим чередом пойдёт - к зимней планке 31.
Когда?!
Когда, брат?!?
Зима какого года?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
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Додано: Сер 07 лют, 2018 07:29
Харків, как у вас с билетами на Рому?
А в ВИП сектор?
Где покупать?
Едем.
Libo
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