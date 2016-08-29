Стригут не только главных оленей.
Стригут всех без исключения ценами. И производители, и торговцы.
Тут уже писали о росте цен в сетях. Могу подтвердить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:40
Стригут не только главных оленей.
Стригут всех без исключения ценами. И производители, и торговцы.
Тут уже писали о росте цен в сетях. Могу подтвердить.
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:23
Re: Валютный рынок в контексте
"Стрижка" - одна из основ бытия. Всеобщее стремление "постричь" всех и каждого - смазка эволюции и прогресса.
Сдали по 28,5. Откупили по 27,5. У вас стало на Х грн. больше. Кого вы постригли? Какие могут быть обиды? И у кого?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:39
Re: Валютный рынок в контексте
В Днепре есть продажа 27,35 от пачки. А в Киеве пока по 27,39 только отдают минимум. Непонятно - обычно все наоборот...
Никто не знает телефона опта в Киева - я просто из Днепра...
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