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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4213421442154216

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 693
1. Нет сбережений в валюте
11%
73
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
445
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:40

  Alex2006 написав:Ну что же, судя по всему, зимняя стрижка сезона 2017-2018 объявляется оконченной. Главные олени были пострижены по 29, как и год назад. И курс сейчас падает даже быстрее прошлогодних значений (6-го февраля 2017 было 27.63). Ждем летом 26? :)

Стригут не только главных оленей.
Стригут всех без исключения ценами. И производители, и торговцы.
Тут уже писали о росте цен в сетях. Могу подтвердить.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Starikan написав:Стригут не только главных оленей.
Стригут всех без исключения ценами

"Стрижка" - одна из основ бытия. Всеобщее стремление "постричь" всех и каждого - смазка эволюции и прогресса.
Сдали по 28,5. Откупили по 27,5. У вас стало на Х грн. больше. Кого вы постригли? Какие могут быть обиды? И у кого?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:39

Re: Валютный рынок в контексте

В Днепре есть продажа 27,35 от пачки. А в Киеве пока по 27,39 только отдают минимум. Непонятно - обычно все наоборот...
Никто не знает телефона опта в Киева - я просто из Днепра...
eu331985
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