Moneta Дубинский ... расходимся - нас нае .... И господа зрадофилы, вы уж определитесь, кто виноват в валютных качелях. А то одни и те же персонажи топят, что виновата Гонтарева, а на следующий день, с такой же уверенностью топят, что виноват Смолий Зрада, она ведь всегда, такая зрада
ЧИА написав:4% в гривне - пишете - мало ) = 5 февраля в Америке наблюдалась настоящая паника: индексы рухнули на 4-5%, отыграв за одну торговую сессию весь годовой рост. Это было рекордным падением с 2011 года. Примечательно, что падение индекса Dow Jones составило 1175 пунктов, оказавшись самым драматичным падением за всю историю американского рынка с 1896 года. Богатейшие люди планеты зафиксировали всего за сутки миллиардные убытки.
Индекс страха, характеризующий стоимость страховки от падения рынка, только за сутки подскочил на 126%.
Паника передалась и на другие рынки и дошла до европейских и азиатских бирж. = вот тут 4% - это Ужос
Уже два дня как ситуация практически отыгралась в зад. Брамбори в рядку, вшехно е в порядку. Готовимся к новым вершинам. Беспокоит сейчас только медь. Все внимание на медь. Перспективу экономического будущего человечества на ближайшие года нам покажет только медь. Если цены двинутся к $10.000 за тонну, человечество ждет бурное экономическое развитие и процветание. Все остальные графики и прогнозы сразу выбрасывайте в корзину. Знаю нечто.
Qwerty написав:............... на замітку - не привязуйте закупівлю різних засобів для посівної з лютим місяцем.У більшості нормальних господарств вже все є,але й у тих у кого немає,то зараз без проблем придбати і в березні,і в квітні,тим більше потім буде видно скільки і чого пересівати,і підживлювати.Ну і в більшості агрохолдингів є міцне тваринництво,особливо молочна галузь,яка постійно дає свіжу копійку.
Я в с/х совсем не спец, поэтому вопрос к Вам. Что Вы можете сказать о сезонности (в смысле валютного рынка) в с/х?
pesikot написав: вы уж определитесь, кто виноват в валютных качелях. А то одни и те же персонажи топят, что виновата Гонтарева, а на следующий день, с такой же уверенностью топят, что виноват Смолий Зрада, она ведь всегда, такая зрада
Однозначно Яшка. Жулик и обманщик. Но красиво выделывает, С... сын.