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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4227422842294230>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 695
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
446
Всього голосів : 695
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:25

  Elensk написав:
  mister-svet написав:Просто какой то чудесный взлёт гривны. Похоже на 401-й сравнительно честный способ отъема денег. Зелёных, и не только...
Или начало предвыборной кампании, когда надо успеть до выборов показать стабильность и успехи.

Пересичных интересуют прежде всего не курс, а цены и тарифы. А с этим пока не ахти.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:26

Moneta
Дубинский ... расходимся - нас нае .... :)
И господа зрадофилы, вы уж определитесь, кто виноват в валютных качелях. А то одни и те же персонажи топят, что виновата Гонтарева, а на следующий день, с такой же уверенностью топят, что виноват Смолий :)
Зрада, она ведь всегда, такая зрада :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:29

удалил
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 07 лют, 2018 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:32

  ТИХИЙ написав:В системе Альфа Центавра обнаружен "двойник" Земли :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=LKs66-mwvnY

интересно как у них там))
7 февраля 201811:20
Пятеро негров с кусачками пытались прорвать российскую границу в Заполярье

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2985003&cid=7
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:34

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
Есть у Мамы любимчики

US

Тут не вполне понятно, кто у кого любимчик. Тридцатка на малопонятном аттракционе выкуплена дешевле, чем потом выкупали на нормальном аукционе.
Чую какой-то подвох :)

Те же подозрения. :)
Может, Мама выкупила по договоренности у какого-то госа (точнее, гос продал Маме по дешёвке :) ).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:59

  Captain Obvious написав:Где можно заказать бейдж Оленя?

Да мне даже тату на лоб подойдет.

Купить по .40, при постоянном падении из часа в час.

Продолжая славные традиции оленизма, купил на 10% по 28.15 :roll:

Уж слишком много неопределенности на понедельник


Вы билет уважаемый купили немного рановато,состав задерживается ,и говорят ,что вагоны полупустые.[/quote]
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:19

  ЧИА написав:4% в гривне - пишете - мало )
=
5 февраля в Америке наблюдалась настоящая паника: индексы рухнули на 4-5%, отыграв за одну торговую сессию весь годовой рост. Это было рекордным падением с 2011 года. Примечательно, что падение индекса Dow Jones составило 1175 пунктов, оказавшись самым драматичным падением за всю историю американского рынка с 1896 года. Богатейшие люди планеты зафиксировали всего за сутки миллиардные убытки.

Индекс страха, характеризующий стоимость страховки от падения рынка, только за сутки подскочил на 126%.

Паника передалась и на другие рынки и дошла до европейских и азиатских бирж.
=
вот тут 4% - это Ужос


Уже два дня как ситуация практически отыгралась в зад.
Брамбори в рядку, вшехно е в порядку.
Готовимся к новым вершинам.
Беспокоит сейчас только медь.
Все внимание на медь.
Перспективу экономического будущего человечества на ближайшие года нам покажет только медь. Если цены двинутся к $10.000 за тонну, человечество ждет бурное экономическое развитие и процветание.
Все остальные графики и прогнозы сразу выбрасывайте в корзину.
Знаю нечто.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:32

  Qwerty написав:...............
на замітку - не привязуйте закупівлю різних засобів для посівної з лютим місяцем.У більшості нормальних господарств вже все є,але й у тих у кого немає,то зараз без проблем придбати і в березні,і в квітні,тим більше потім буде видно скільки і чого пересівати,і підживлювати.Ну і в більшості агрохолдингів є міцне тваринництво,особливо молочна галузь,яка постійно дає свіжу копійку.

Я в с/х совсем не спец, поэтому вопрос к Вам.
Что Вы можете сказать о сезонности (в смысле валютного рынка) в с/х?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:33

  pesikot написав: вы уж определитесь, кто виноват в валютных качелях. А то одни и те же персонажи топят, что виновата Гонтарева, а на следующий день, с такой же уверенностью топят, что виноват Смолий :)
Зрада, она ведь всегда, такая зрада :)


Однозначно Яшка. Жулик и обманщик.
Но красиво выделывает, С... сын.

https://www.youtube.com/watch?v=rkrmR0Y ... krmR0YWttw

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:42

  ЛАД написав:Что Вы можете сказать о сезонности (в смысле валютного рынка) в с/х?


Из классики:

Доллар мой упавший, бакс заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?

:lol: :lol: :lol:
Libo
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