Пересичных интересуют прежде всего не курс, а цены и тарифы. А с этим пока не ахти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:25
Пересичных интересуют прежде всего не курс, а цены и тарифы. А с этим пока не ахти.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:26
Moneta
Дубинский ... расходимся - нас нае ....
И господа зрадофилы, вы уж определитесь, кто виноват в валютных качелях. А то одни и те же персонажи топят, что виновата Гонтарева, а на следующий день, с такой же уверенностью топят, что виноват Смолий
Зрада, она ведь всегда, такая зрада
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:29
удалил
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 07 лют, 2018 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:32
интересно как у них там))
7 февраля 201811:20
Пятеро негров с кусачками пытались прорвать российскую границу в Заполярье
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:34
Те же подозрения.
Может, Мама выкупила по договоренности у какого-то госа (точнее, гос продал Маме по дешёвке ).
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:59
Вы билет уважаемый купили немного рановато,состав задерживается ,и говорят ,что вагоны полупустые.[/quote]
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:19
Уже два дня как ситуация практически отыгралась в зад.
Брамбори в рядку, вшехно е в порядку.
Готовимся к новым вершинам.
Беспокоит сейчас только медь.
Все внимание на медь.
Перспективу экономического будущего человечества на ближайшие года нам покажет только медь. Если цены двинутся к $10.000 за тонну, человечество ждет бурное экономическое развитие и процветание.
Все остальные графики и прогнозы сразу выбрасывайте в корзину.
Знаю нечто.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:32
Я в с/х совсем не спец, поэтому вопрос к Вам.
Что Вы можете сказать о сезонности (в смысле валютного рынка) в с/х?
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:33
Однозначно Яшка. Жулик и обманщик.
Но красиво выделывает, С... сын.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:42
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