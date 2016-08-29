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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4229423042314232>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 696
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
447
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:26

  Moneta написав:Да уж веселые забеги НБУ устроил в этом году...уже два раза успел покататься на горочках, забавно наблюдать как богатеют местные гривнепатреоты :mrgreen: Гривна сильна как никогда - говорили они :mrgreen:

Я помню только завывания про доллар, который должен только дорожать. :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:26

  Vlad442 написав:Я, наверное, не прирожденный спекулянт. Сдал доллары по высокому курсу и кинул на гривнедепо до лета, следуя тренду и имея по +1 копейке к эквивалентному курсу в день. И в мыслях нет пытаться заработать на локальных колебаниях. Тут столько же шансов выиграть, как и проиграть. Плюс то, что носиться с суммами по обменкам и держать деньги дома. Мне это все действует на нервы. Пример Баффета показывает, что меньше дерганья - больше прибыли.


Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль
Слишком уж многие начали в эту схему играть
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:36

Re: Валютный рынок в контексте

  Sidus написав:Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?


Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.:)
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 00:06

  Elensk написав:
  Sidus написав:Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?


Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.:)
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.


А куда НБУ смотрит? :roll:
Я б вообще вам спекулям устроил противофазу - август по 31, а потом к октябрю опять по 25. Вам надо карты мешать хорошо, а то научились столбы забивать и вальтов вытягивать. Уже открыто, нагло и циннично.
Отбить жажду наживы и тягу к доллару.
Это самая эффективная программа дедолларизации и детенизации экономики. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 01:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:А куда НБУ смотрит? :roll:


Так мы пользу приносим, вместе с НБУ сезонные пики сглаживаем :). И ему хорошо и нам заработок.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 01:48

  Elensk написав:
  Sidus написав:Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?


Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.:)
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.

Ну почему же, я например жду 38, потом 48.
При этом боюсь опять оказаться оптимистом (как в 2014, когда ждал 18, а получили 33)

p.s. кстати, рубль уже пошёл, первая цель 62
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 03:27

  Libo написав:
  Elensk написав:
  Sidus написав:Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?


Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.:)
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.


А куда НБУ смотрит? :roll:
Я б вообще вам спекулям устроил противофазу - август по 31, а потом к октябрю опять по 25. Вам надо карты мешать хорошо, а то научились столбы забивать и вальтов вытягивать. Уже открыто, нагло и циннично.
Отбить жажду наживы и тягу к доллару.
Это самая эффективная программа дедолларизации и детенизации экономики. :idea:


Согласен!
Сволочи!
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Я верю в честность Президента
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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:10

  Sidus написав:Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?


Пол-страны давно уже забило на гривню, и любые свои накопления переводит в валюту.

Ибо даже те кто вещает что завтра будет "по двадцать пять" сами прекрасно понимают что рано или поздно (скорее всё таки рано с такой то экономической политикой)курс перевалит и за тридцать и за тридцать пять.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:55

  Shram написав:

Пол-страны давно уже забило на гривню, и любые свои накопления переводит в валюту.

Сомневаюсь что у половины страны вообще есть хоть какие-то накопления...
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:24

  Sidus написав:
  Vlad442 написав:Я, наверное, не прирожденный спекулянт. Сдал доллары по высокому курсу и кинул на гривнедепо до лета, следуя тренду и имея по +1 копейке к эквивалентному курсу в день. И в мыслях нет пытаться заработать на локальных колебаниях. Тут столько же шансов выиграть, как и проиграть. Плюс то, что носиться с суммами по обменкам и держать деньги дома. Мне это все действует на нервы. Пример Баффета показывает, что меньше дерганья - больше прибыли.


Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль
Слишком уж многие начали в эту схему играть


Как раз в конце августа рост был небольшим и доллар достиг уровня начала мая. А вот рост декабря, января противоречит вашей схеме, а он был значительный.
Вело
 
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