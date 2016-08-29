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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:26
Moneta написав:
Да уж веселые забеги НБУ устроил в этом году...уже два раза успел покататься на горочках, забавно наблюдать как богатеют местные гривнепатреоты
Гривна сильна как никогда - говорили они
Я помню только завывания про доллар, который должен только дорожать.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Сер 07 лют, 2018 23:26
Vlad442 написав:
Я, наверное, не прирожденный спекулянт. Сдал доллары по высокому курсу и кинул на гривнедепо до лета, следуя тренду и имея по +1 копейке к эквивалентному курсу в день. И в мыслях нет пытаться заработать на локальных колебаниях. Тут столько же шансов выиграть, как и проиграть. Плюс то, что носиться с суммами по обменкам и держать деньги дома. Мне это все действует на нервы. Пример Баффета показывает, что меньше дерганья - больше прибыли.
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль
Слишком уж многие начали в эту схему играть
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Sidus
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Додано: Сер 07 лют, 2018 23:36
Sidus написав:
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.
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Elensk
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Додано: Чет 08 лют, 2018 00:06
Elensk написав: Sidus написав:
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.
А куда НБУ смотрит?
Я б вообще вам спекулям устроил противофазу - август по 31, а потом к октябрю опять по 25. Вам надо карты мешать хорошо, а то научились столбы забивать и вальтов вытягивать. Уже открыто, нагло и циннично.
Отбить жажду наживы и тягу к доллару.
Это самая эффективная программа дедолларизации и детенизации экономики.
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Libo
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Додано: Чет 08 лют, 2018 01:29
Libo написав:
А куда НБУ смотрит?
Так мы пользу приносим, вместе с НБУ сезонные пики сглаживаем
. И ему хорошо и нам заработок.
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Elensk
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Додано: Чет 08 лют, 2018 01:48
Elensk написав: Sidus написав:
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.
Ну почему же, я например жду 38, потом 48.
При этом боюсь опять оказаться оптимистом (как в 2014, когда ждал 18, а получили 33)
p.s. кстати, рубль уже пошёл, первая цель 62
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bred
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Додано: Чет 08 лют, 2018 03:27
Libo написав: Elensk написав: Sidus написав:
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Да, даже на ветке видно как играют. Ждут у моря погоды и курса по 31.
И депо нужно вовремя открывать, чтобы они не заканчивались одновременно в августе. А по очереди, начиная с мая-июня.
А куда НБУ смотрит?
Я б вообще вам спекулям устроил противофазу - август по 31, а потом к октябрю опять по 25. Вам надо карты мешать хорошо, а то научились столбы забивать и вальтов вытягивать. Уже открыто, нагло и циннично.
Отбить жажду наживы и тягу к доллару.
Это самая эффективная программа дедолларизации и детенизации экономики.
Согласен!
Сволочи!
Хотят быть богатыми и здоровыми, а не бедными и больными.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 08 лют, 2018 06:10
Sidus написав:
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Пол-страны давно уже забило на гривню, и любые свои накопления переводит в валюту.
Ибо даже те кто вещает что завтра будет "по двадцать пять" сами прекрасно понимают что рано или поздно (скорее всё таки рано с такой то экономической политикой)курс перевалит и за тридцать и за тридцать пять.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Чет 08 лют, 2018 06:55
Shram написав:
Пол-страны давно уже забило на гривню, и любые свои накопления переводит в валюту.
Сомневаюсь что у половины страны вообще есть хоть какие-то накопления...
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jabba
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Додано: Чет 08 лют, 2018 07:24
Sidus написав: Vlad442 написав:
Я, наверное, не прирожденный спекулянт. Сдал доллары по высокому курсу и кинул на гривнедепо до лета, следуя тренду и имея по +1 копейке к эквивалентному курсу в день. И в мыслях нет пытаться заработать на локальных колебаниях. Тут столько же шансов выиграть, как и проиграть. Плюс то, что носиться с суммами по обменкам и держать деньги дома. Мне это все действует на нервы. Пример Баффета показывает, что меньше дерганья - больше прибыли.
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль
Слишком уж многие начали в эту схему играть
Как раз в конце августа рост был небольшим и доллар достиг уровня начала мая. А вот рост декабря, января противоречит вашей схеме, а он был значительный.
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Вело
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