Vlad442 написав:Я, наверное, не прирожденный спекулянт. Сдал доллары по высокому курсу и кинул на гривнедепо до лета, следуя тренду и имея по +1 копейке к эквивалентному курсу в день. И в мыслях нет пытаться заработать на локальных колебаниях. Тут столько же шансов выиграть, как и проиграть. Плюс то, что носиться с суммами по обменкам и держать деньги дома. Мне это все действует на нервы. Пример Баффета показывает, что меньше дерганья - больше прибыли.
Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет? Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль Слишком уж многие начали в эту схему играть
слишком много это 2-3 тысячи ...не смешите мои тапочки
Sidus написав:Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет? Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль Слишком уж многие начали в эту схему играть
Мантра "всем не хватит" и побасенка про игру "кому не достанется стул" повторяются из года в год. Какие пол-страны, о чем вы? Пол-страны сидит на субсидиях.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 08 лют, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.