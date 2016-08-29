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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4229423042314232

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 696
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
447
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:33

  Sidus написав:
  Vlad442 написав:Я, наверное, не прирожденный спекулянт. Сдал доллары по высокому курсу и кинул на гривнедепо до лета, следуя тренду и имея по +1 копейке к эквивалентному курсу в день. И в мыслях нет пытаться заработать на локальных колебаниях. Тут столько же шансов выиграть, как и проиграть. Плюс то, что носиться с суммами по обменкам и держать деньги дома. Мне это все действует на нервы. Пример Баффета показывает, что меньше дерганья - больше прибыли.


Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль
Слишком уж многие начали в эту схему играть


слишком много это 2-3 тысячи ...не смешите мои тапочки
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26

  Sidus написав:Ну вы сами то понимаете, что пол-страны практически на этом играет?
Скорее всего летом выиграют лишь те, у кого эти грн-депо раньше закончаться...курс пойдет вверх, а остальные зафиксируют минимальную прибыль
Слишком уж многие начали в эту схему играть

Мантра "всем не хватит" и побасенка про игру "кому не достанется стул" повторяются из года в год.
Какие пол-страны, о чем вы? Пол-страны сидит на субсидиях.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 08 лют, 2018 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26

  prodigy написав:слишком много это 2-3 тысячи ...не смешите мои тапочки


Каким образом подсчитали игроков ? )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:34

  vladimir07 написав:
  prodigy написав:слишком много это 2-3 тысячи ...не смешите мои тапочки


Каким образом подсчитали игроков ? )

Очереди в ПОВ, к менялам и в кассы банков, с записью номерков, дежурством ночами и пр. наблюдаете?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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