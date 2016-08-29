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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4236423742384239

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 696
1. Нет сбережений в валюте
11%
74
2. до 20%
5%
37
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
89
5. более 75%
64%
447
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:42

  Proofy написав:
  daryaby807 написав:в мае евро будем брать по 31,5-31,7
Что будет в мае?
...) в мае евро будем брать по 31,5-31,7 :D
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 17:52

Re: Валютный рынок в контексте

  козак написав:Какими методами до 10-ти? Как долго гнать? Как долго и какими методами удерживать на этой высоте? Каковы последствия в самом широком смысле? Конкретно.
З.ы. Могут что? Когда было укрепление в 2,5 раза?
Главное уже задано направление вниз! Даже по 10 коп вниз в день=2 грн в месяц,т.e до лета можно легко 20 сделать,а там по обстоятельствам!В НБУ знают методы!Главное захотеть и задать направление и паника обеспечена и будут спокойно гасить долги МВФ! И если гнали курс вверх до 40,то иожно на панике и вниз такими же темпами! Самое главное вытащить Украину с кередитной ииглы мвф,а то они неплохо устроились!Но этого делать ес-но никто не будет!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Через два года нашу жизнь изменится до неузнаваемости.
Мы все будем необыкновенно зажиточны и безумно счастливы жить в этой стране.
:roll: :roll:


Добавлено: Чт 02 апр, 2015 11:39
  Libo написав:Недвижимость в Киеве. - Постепенный робкий рост, переходящий в бум. Через 2-3 года стоимость в долларах вырастет на 100%. Если будет человеческая ипотека, то может быть и 200%. :shock:


Добавлено: Вт 25 авг, 2015 07:38
  Libo написав:Прогноз для вас: Через пару лет на выходе из кризиса будете купаться в масле как в 2007-2008-х ... А дальше - больше ...
:lol: :lol:


Не надоело?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:24

козак
не поленился найти :)
этому прапору что наступать - бежать, что отступать - тоже бежать.
если каждый день сливу заливать, то и не такое померещится.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:45

  Libo написав:Вы посмотрите лучше, что сейчас с индексами делается!
Опять Лехус.
:? :? :?

да всё по плану, как десятилетки вырастут до 3,4 - сразу встречаем мировой кризис...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:54

Libo 7 февраля стало рекордным для валютного рынка во всех отношениях. На межбанковских торгах заключили сделок на $870,36 млн. — максимальный объем не только в 2018 г. Финучреждения откупили валюту, чтобы подкрепить свои кассы — перепродать доллар населению на наличном рынке.

Нацбанк поставил рекорд по суточному выкупу валюты за последние несколько лет. За первую половину дня провел два аукциона подряд: в ходе первого приобрел $30 млн. за 27,0971 грн./$, на втором взял $80,80 млн. со средним курсом 27,1182 грн./$. А после обеда продолжал мощные закупки в узком кругу 20-ти уполномоченных банков по запросу лучшего курса (RFQ): всего купил таким образом $20 млн. лотами по $2 млн. каждый в рамках 27,1050-27,13 грн./$. В итоге совокупно НБУ за день пополнил свои золотовалютные резервы на $130,8 млн.

Главным донором у чиновников был Ситибанк, через который, зашло большинство нерезидентов на наш рынок госдолга. Он единственный продавал НБУ доллар на первом аукционе, и под него проводился выкуп в рамках RFQ. Кроме Ситибанка из числа продавцов выделяли ПУМБ, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ОТП Банк и УкрСиббанк. А из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Надо учиться так работать и жить :!:
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

...що тут за тиша на гілці? :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:44

  Aqaz123 написав:Главным донором у чиновников был Ситибанк, через который, зашло большинство нерезидентов на наш рынок госдолга. Он единственный продавал НБУ доллар на первом аукционе, и под него проводился выкуп в рамках RFQ. Кроме Ситибанка из числа продавцов выделяли ПУМБ, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ОТП Банк и УкрСиббанк. А из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.
Надо учиться так работать и жить :!:

О каком гос. долге речь? Кто-то кому-то что-то дал в долг?
hxbbgaf
 
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