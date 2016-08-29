Додано: Чет 08 лют, 2018 19:54

$870,36 млн.

Ситибанк,

7 февраля стало рекордным для валютного рынка во всех отношениях. На межбанковских торгах заключили сделок на— максимальный объем не только в 2018 г. Финучреждения откупили валюту, чтобы подкрепить свои кассы — перепродать доллар населению на наличном рынке.Нацбанк поставил рекорд по суточному выкупу валюты за последние несколько лет. За первую половину дня провел два аукциона подряд: в ходе первого приобрел $30 млн. за 27,0971 грн./$, на втором взял $80,80 млн. со средним курсом 27,1182 грн./$. А после обеда продолжал мощные закупки в узком кругу 20-ти уполномоченных банков по запросу лучшего курса (RFQ): всего купил таким образом $20 млн. лотами по $2 млн. каждый в рамках 27,1050-27,13 грн./$. В итоге совокупно НБУ за день пополнил свои золотовалютные резервы на $130,8 млн.Главным донором у чиновников былчерез который, зашло большинство нерезидентов на наш рынок госдолга. Он единственный продавал НБУ доллар на первом аукционе, и под него проводился выкуп в рамках RFQ. Кроме Ситибанка из числа продавцов выделяли ПУМБ, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ОТП Банк и УкрСиббанк. А из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.Надо учиться так работать и жить