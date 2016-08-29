...) в мае евро будем брать по 31,5-31,7
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:42
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:52
Re: Валютный рынок в контексте
Главное уже задано направление вниз! Даже по 10 коп вниз в день=2 грн в месяц,т.e до лета можно легко 20 сделать,а там по обстоятельствам!В НБУ знают методы!Главное захотеть и задать направление и паника обеспечена и будут спокойно гасить долги МВФ! И если гнали курс вверх до 40,то иожно на панике и вниз такими же темпами! Самое главное вытащить Украину с кередитной ииглы мвф,а то они неплохо устроились!Но этого делать ес-но никто не будет!
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:11
Re: Валютный рынок в контексте
Добавлено: Чт 02 апр, 2015 11:39
Добавлено: Вт 25 авг, 2015 07:38
Не надоело?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:24
козак
не поленился найти
этому прапору что наступать - бежать, что отступать - тоже бежать.
если каждый день сливу заливать, то и не такое померещится.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:45
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:54
Libo 7 февраля стало рекордным для валютного рынка во всех отношениях. На межбанковских торгах заключили сделок на $870,36 млн. — максимальный объем не только в 2018 г. Финучреждения откупили валюту, чтобы подкрепить свои кассы — перепродать доллар населению на наличном рынке.
Нацбанк поставил рекорд по суточному выкупу валюты за последние несколько лет. За первую половину дня провел два аукциона подряд: в ходе первого приобрел $30 млн. за 27,0971 грн./$, на втором взял $80,80 млн. со средним курсом 27,1182 грн./$. А после обеда продолжал мощные закупки в узком кругу 20-ти уполномоченных банков по запросу лучшего курса (RFQ): всего купил таким образом $20 млн. лотами по $2 млн. каждый в рамках 27,1050-27,13 грн./$. В итоге совокупно НБУ за день пополнил свои золотовалютные резервы на $130,8 млн.
Главным донором у чиновников был Ситибанк, через который, зашло большинство нерезидентов на наш рынок госдолга. Он единственный продавал НБУ доллар на первом аукционе, и под него проводился выкуп в рамках RFQ. Кроме Ситибанка из числа продавцов выделяли ПУМБ, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ОТП Банк и УкрСиббанк. А из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.
Надо учиться так работать и жить
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41
Re: Валютный рынок в контексте
...що тут за тиша на гілці?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:44
О каком гос. долге речь? Кто-то кому-то что-то дал в долг?
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