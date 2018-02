Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:28

козак написав: bub-har написав: Главное задать направление,тем самым увеличить панику,ну и другими методами,ведь когда хотят могут же! Главное задать направление,тем самым увеличить панику,ну и,ведь когда хотят могут же!

Какими методами до 10-ти? Как долго гнать? Как долго и какими методами удерживать на этой высоте? Каковы последствия в самом широком смысле? Конкретно.

10-15 - це, на жаль, мабуть, фантастика (експортних товарів настільки цікавих і унікальних у нас немає, грошову масу стерилізувати - для цього потрібен якийсь режим Пол Пота тощо).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell