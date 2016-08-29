Libo написав:

Перес де Куэльяр написав: Да мне как то ...."МАМА" в кавычках ,да хоть "Чёрт лысый"кто там рулит ,главное пену хорошо наносить и "брить" начисто,и раздражения что бы не было,что бы потом еще раз "побрить". Да мне как то ...."МАМА" в кавычках ,да хоть "Чёрт лысый"кто там рулит ,главное пену хорошо наносить и "брить" начисто,и раздражения что бы не было,что бы потом еще раз "побрить".

Привыкайте к жидтю по-новому.Брить теперь вас будет Яків.Он же Якобс. Он же Джеймс. Он же Джими. Он же Джакомо. Он же Хайме. Он же Жак. Он же Муччо. Кому как нравится.По преданию родился держа за пятку своего брата-близнеца.Опасайтесь, чтоб не взял за пятку вас и не вытряс ваши карманы."Особо преуспевает в предпринимательстве и в коммерции, проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место. Отличаются особо взрывным, непредсказуемым и неуравновешенным характером".Обожает цифру 5.Кто тут сомневался, что будет 25?А потом?15?Или 35?Или 5 ???!!!Нам предстоит полоса суровых испытаний.